Очевидец рассказал о сорванном разговоре Евкурова с активистами

04 октября 2018, 14:35

Опубликованы видео, на которых запечатлена попытка главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова поговорить с митингующими противниками передачи земель Чечне. Силовики начали стрелять в воздух, когда в сторону Евкурова полетели бутылки с водой, рассказал блогер "Кавказского узла" Магомед Муцольгов.

Как писал "Кавказский узел", глава Ингушетии вышел сегодня к собравшимся на площади в Магасе, но отказался от диалога с ними после того, как в ответ на агрессивное поведение митингующих охрана Евкурова начала стрелять в воздух.

17 из 25 депутатов, присутствовавших на заседании парламента, сегодня проголосовали за ратификацию соглашения об административной границе с Чечней, сообщили власти Ингушетии. Заседание проходило на фоне многолюдной акции противников соглашения об изменении границ.

Силовики начали стрелять в воздух после выхода главы Ингушетии к участникам акции, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" блогер "Кавказского узла" и руководитель ингушской правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов.

"После голосования в парламенте к участникам акции вышел глава республики Юнус-Бек Евкуров. Людей начали расталкивать, началась давка, и кто-то кинул маленькую бутылку воды в сторону охраны Евкурова. Давка продолжилась, и один из офицеров дал приказ стрелять в воздух и стучать по щитам", - рассказал Магомед Муцольгов.

По словам правозащитника, он попросил представителя Совета безопасности Ингушетии убедить силовиков прекратить стрельбу, "чтобы не возбуждать народ". "В это время люди продолжили кидать бутылки с водой, были крики, недовольство участников. Но силовики скоро перестали стрелять, и все уладилось", - пояснил Муцольгов.

За это время Юнус-Бек Евкуров покинул площадь, уточнил правозащитник.

По его словам, после парламентского голосования число людей на площади увеличилось. "Но дорога не перекрыта. Здесь три полосы, мы заняли только одну. Со всего города сюда принесли скамейки, чтобы старики могли сесть. Также принесли палатки для бессрочной акции", - рассказал Магомед Муцольгов.

Telegram-канал "Главком_РИ" опубликовал сегодня два видео с места событий. На одном из них видно, как Евкуров стоит в окружении охраны среди кричащей толпы, некоторые активисты жестами показывают, чтобы толпа не напирала, и люди отошли назад. На втором видео силовики в форме защитного цвета пытаются оттеснить толпу. Слышен звук от ударов дубинками о щиты, затем звуки стрельбы, после чего в толпе начинается давка. На некоторых кадрах видны силовики с автоматами наперевес.

Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".