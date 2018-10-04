Евкуров подписывает закон о границе. Кадр видео НТРК "Ингушетия". https://www.instagram.com/p/BohUZrQg6p5/?taken-by=ntrk.ingushetiya

04 октября 2018, 22:30

Евкуров подписал закон о границе с Чечней

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на фоне массовой акции протеста в Магасе подписал республиканский закон об установлении административной границы.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня в парламенте Ингушетии состоялось голосование по вопросу ратификации Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией, подписанного главами республик 26 сентября. По данным пресс-службы главы Ингушетии, 17 из 25 депутатов проголосовали за ратификацию соглашения. Заседание парламента проходило на фоне акции протеста жителей Ингушетии. Протестующие назвали свою акцию бессрочной, многие из них остались на площади.

По словам самих парламентариев, на заседании присутствовали 24 депутата, из которых только пятеро проголосовали "за", 15 - "против", еще четверо испортили бюллетени и анонсировали новое голосование за изменение границ Ингушетии. Позже депутаты повторно вышли к протестующим. При этом попытка диалога вышедшего к участникам митинга в Магасе главы республики Юнус-Бека Евкурова с активистами завершилась стрельбой силовиков в воздух.

Глава Ингушетии подписал республиканский закон об установлении административной границы между Ингушетией и Чечней, сообщил сегодня вечером сотрудник пресс-службы Юнус-Бека Евкурова.

"Евкуров сегодня подписал закон об определении границы с Чеченской республикой", - процитировал слова сотрудника пресс-службы "Интерфакс".

Представитель главы Ингушетии добавил, что в течение трех месяцев с момента вступления документа в силу регионам нужно привести в соответствие местные законодательные акты, устанавливающие границы республик.

Аналогичный закон Чечни, подписанный сегодня главой республики Рамзаном Кадыровым, уже опубликован на российском портале правовой информации. "Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования", - говорится в документе.

Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), опубликованы на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". 

Примечание:

"Протестующие в Магасе призвали жителей Ингушетии присоединиться к акции", "Слова Кадырова о войне вызвали резонанс среди жителей Ингушетии", "Конституционный суд Ингушетии официально стал на сторону митингующих".

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