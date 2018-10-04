Жители Магаса помогли митингующим продуктами и вещами

04 октября 2018, 22:18

Продовольствие, вещи, оборудование и доступ в интернет предоставили местные жители участникам акции протеста, приехавшим со всей республики в Магас, рассказали активисты на площади.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня в парламенте Ингушетии состоялось голосование по вопросу ратификации Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией, подписанного главами республик 26 сентября. По данным пресс-службы главы Ингушетии, 17 из 25 депутатов проголосовали за ратификацию соглашения. Заседание парламента проходило на фоне акции протеста жителей Ингушетии. Протестующие назвали свою акцию бессрочной, многие из них остались на площади. Вечером перед активистами выступил депутат парламента Руслан Гагиев, который рассказал о порче бюллетеней.

По словам самих парламентариев, на заседании присутствовали 24 депутата, из которых только пятеро проголосовали "за", 15 - "против", еще четверо испортили бюллетени и анонсировали новое голосование за изменение границ Ингушетии. Позже депутаты повторно вышли к протестующим. При этом попытка диалога вышедшего к участникам митинга в Магасе главы республики Юнус-Бека Евкурова с активистами завершилась стрельбой силовиков в воздух.

Жители Ингушетии активно помогают участникам бессрочного митинга на площади в Магасе едой, деньгами и другими необходимыми вещами, рассказал участник акции, блогер Бекхан Хашагульгов корреспонденту «Кавказского узла».

«Местные жители покупают все необходимое, подвозят, отправляют деньги на карту, предлагают свои средства. Здесь есть палатки для ночлега и для небольшой трапезы, коврики для молитвы, лавочки, ковры. Люди начали помогать с wi-fi, скинули в общие группы пароли для доступа из соседних магазинов. Все поддерживают митингующих и понимают, что решение, принятое властью в обход народа, - это неправильно, это многих объединило», - рассказал Хашагульгов.

По словам активиста, у протестующих есть также необходимое оборудование - мегафоны и прожекторы для освещения. По его оценке, число протестующих на площади в Магасе исчисляется несколькими тысячами - периодически некоторые люди уходят, но прибывают новые, отметил он.

Хашагульгов отметил, что правоохранители просили протестующих разойтись, но не применяли силы к протестующим и не пытались разгонять акцию. В целом активист оценил ситуацию как спокойную. На площади, по его словам, остались люди разных возрастов, и мужчины, и женщины.

«Это и женщины, которые рано или поздно уйдут домой, потому что [у них есть] домашние и бытовые дела. Есть определенное количество людей, которые собираются принципиально оставаться. Здесь есть волонтеры с красными повязками, которые контролируют порядок, есть возможность говорить через мегафон. Многие высказывают свое мнение, просят выдержать [давление] властей, желающих, чтобы люди разошлись.», - рассказал Бекхан Хашагульгов.

Активист Руслан намерен оставаться на площади до тех пор, пока власти не отреагируют на требования протестующих. «Здесь заявляли требование отставки главы и внеочередного заседания депутатов, чтобы они пересмотрели этот вопрос. Мы ждем реакции власти», - сказал Руслан корреспонденту «Кавказского узла».

По информации активиста Исропила Нальгиева, на площадь продолжают приходить люди. "Имамами объявлено, что завтра молитва Рузб (пятничная молитва - прим. "Кавказского узла") состоится здесь же", - сообщил Нальгиев в 21.09 мск на своей странице в Facebook.

Протестующие на площади обсуждали информацию о том, что еще днем в Ингушетию пытались въехать колонны силовиков из соседних регионов. По информации активистов, этих силовиков планировали привлечь к разгону акции протеста, однако ингушские силовики заявили, что самостоятельно справляются с ситуацией. В пресс-службе МВД Ингушетии эту информацию прокомментировать не смогли, запрос корреспондента «Кавказского узла» остался без ответа.

Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), опубликованы на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".