Слова Кадырова о войне вызвали резонанс среди жителей Ингушетии

04 октября 2018, 19:29

Обращение главы Чечни к чеченцам и ингушам со словами о том, что его "устраивает и воевать", некоторые жители Ингушетии восприняли как угрозу применения силы к противникам обмена землями. В Чечне слова Рамзана Кадырова истолкованы иначе, без акцента на силовых действиях.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. 29 сентября Юнус-Бек Евкуров предупредил пользователей соцсетей о наказании за "противоправные высказывания" по поводу установления границы с Чечней, а Рамзан Кадыров 1 октября потребовал от противников установления чечено-ингушской границы "не вести пустых разговоров" и "не создавать себе проблем". Эти угрозы не сдержали протест, и сегодня жители Ингушетии вышли на массовые акции против передачи земель. Попытка главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова вступить в диалог с протестующими против соглашения о чечено-ингушской границе завершилась гулом осуждения и автоматными очередями, говорится в видеосюжете "Кавказского узла".

"Народ какой? Не боится, когда не видит угрозы. Как только появится угроза, начинают колени дрожать у всех, а когда далеко [угроза], спокойно пишут, сидя на теплом диване (...) Не ведите пустых разговоров. По крайней мере, в адрес руководства Чеченской Республики и народа. (...) Будет спрос", - сказал, в частности, Рамзан Кадыров. Он также несколько раз подчеркнул, что чеченцы и ингуши "являются братьями". "Те, кто работает в органах власти, – тоже люди, мусульмане, имеющие свои семьи, знающие свое прошлое и настоящее, знающие, как должно быть. Ради Всевышнего, не создавайте себе проблем (...) Если воевать, то меня и это устраивает. Есть сила – поквитаюсь. Когда не будет силы – поквитайтесь [со мной]... Надо будет, и благородство покажем, и щедрость. Но тот, кто ведет пустые разговоры, тот свое место найдет", - заявил глава Чечни.

Сказанные на чеченском языке в эфире ЧГТРК "Грозный" слова Рамзана Кадырова о том, что его "устраивает и воевать", некоторые жители Ингушетии восприняли как угрозу вооруженного противостояния, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" ингушский активист Зелимхан.

"Есть различия в переводе, но общий смысл все восприняли как воинственную риторику. Никто не грозится войной, призывая к миру. Все же речь в первую очередь не о клочке земли, хотя для нас это очень важный вопрос, речь о взаимоотношениях двух братских народов, и это для нас гораздо важнее. У нас нет претензий к чеченцам, но есть к чеченскому руководителю, который должен был отдавать отчет, что бросает вызов всем ингушам", - сказал Зелимхан.

Как однозначную угрозу расценила слова Кадырова ингушская журналистка Изабелла Евлоева. "Угрозы от Кадырова недолго заставили себя ждать. Глава Чеченской республики угрожает расправой не только "своим", а теперь уже и жителям соседней республики", - написала она на своей странице в Facebook.

Риторика Кадырова не приведет к территориальному конфликту, предположил другой ингушский активист, попросивший не указывать его имя. "При наличии такого количества войск никто не допустит вооруженного конфликта. Плюс у нас знают, как воздействовать на людей. Единственное, что обострятся межнациональные отношения... 99% чеченцев выступают с позиции «давайте не будем усугублять», но это звучит как позиция умиротворения агрессора, на что ингуши не очень согласны", - высказал он свое мнение корреспонденту "Кавказского узла".

Чеченский журналист Сасланбек Исаев в свою очередь считает, что высказывание Кадырова "не относится к ингушам в целом, а в контексте его слов адресуется высказывающим провокационные вещи".

"Я смотрел это видео. По-моему, высказывание Кадырова относится к людям, переходящим на личности. Кадыров говорит о том, что для чеченцев приемлем любой формат общения, в том числе на языке войны, но не переходя на оскорбление личности. И в этой цитате нет ничего, что бы указывало на объявление войны ингушам", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Сасланбек Исаев.

В контексте речи Кадырова фраза о войне была обращена к людям, которые высказывают оскорбительные слова в адрес чеченской власти и народа, согласен чеченский историк, попросивший не указывать его имя.

"Если в первые дни у чеченцев было сочувствие во всей этой ситуации ингушам, то благодаря действиям и высказываниям некоторых их представителей в адрес всего нашего народа сейчас даже противники Кадырова [в Чечне] поддерживают его позицию", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Слова Кадырова о возможности силового противостояния нельзя рассматривать вне контекста всей речи, сказал корреспонденту "Кавказского узла" преподаватель грозненского вуза Тамерлан.

"Он дословно говорит, что имеет в виду «разговоры», и говорит, что «если речь идет о войне, то хорошо, если нужно будет соблюдать приличия, терпеливость, проявить где-то храбрость - все выполним, а тот, кто говорит вещи, которые он не должен говорить, - тот свое место найдет", - перевел на русский язык смысл сказанного Кадыровым педагог.

Напомним, что в соответствии с соглашением Чечня передает Ингушетии земли сельхозназначения в Надтеречном районе, граничащем с Малгобекским районом Ингушетии, а Ингушетия взамен уступает Чечне территорию в приграничном Сунженском районе, сообщил "Кавказскому узлу" представитель парламента Чечни. Полный текст Соглашения, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), опубликованы на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

На "Кавказском узле" опубликована справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".