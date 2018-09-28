Карта новой границы между Ингушетией и Чечней. Фото: Пресс-служба правительства РИ

28 сентября 2018, 21:20

Правительство Ингушетии опубликовало карту новой границы

Соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечней вместе с прилагающейся к нему картой опубликовано на сайте правительства Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. Подписание соглашения состоялось на фоне акций протеста жителей Ингушетии в Сунже и Магасе. Вечером 27 сентября источник сообщил, что чиновники двух республик провели церемонию обмена территориями.

Соглашение затронуло горно-лесистые территории, на которых нет населенных пунктов, отметил Евкуров. Кадыров, комментируя договор, не рассказал никаких подробностей о территориях, которыми обменялись республики. Полный текст соглашения 27 сентября был опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Документ, опубликованный сегодня на сайте правительства Ингушетии, содержит текст соглашения и приложения к нему, в том числе "Картографическое изображение границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой". На физической карте видна красная линия новой границы.

Второе приложение к соглашению представляет собой геодезическое (координатное) описание границы с номерами межевых знаков и их координатами.

Экземпляры документа переданы в парламент Ингушетии и в парламент Чечни для подготовки законопроектов, утверждающих принятое соглашение. По состоянию на 21.23 мск 28 сентября, на сайтах парламентов обеих республик нет никакой информации о подготовке этих законопроектов.

"Кавказским узлом" подготовлен справочный материал "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

Примечание:

"Жители ингушского села эвакуированы после падения снарядов", "Житель Ингушетии заподозрен в экстремизме за комментарии в Сети", "В Ингушетии произошла драка со стрельбой между местными силовиками и коллегами из Чечни".

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