Третий день протестов начался в Магасе

06 октября 2018, 10:11

Протестующие против изменения границы Чечни и Ингушетии провели ночь на площади в Магасе, несмотря на холодную погоду. Женщины, участвующие в акции, отметили ее мирный характер.

Как писал "Кавказский узел", акция протеста против изменения границы между Чечней и Ингушетией началась 4 октября. Она продолжается круглосуточно, вечером 5 октября на центральной площади Магаса остались ночевать, по разным данным, от 370 до более чем 1000 человек.

Протестующие требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова, которы подписал соглашение с Чечней. "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Утром на площади продолжается сбор подписей против соглашения, сообщил Ахмед Бузуртанов, разместивший в 7:17 мск на своей странице в Facebook видео с места событий. Пользователь соцсети в своем обзоре пожаловался на работу местного телевидения. "Телевидение <...> говорит, что здесь 20 человек собрались, и то все хулиганы", - отметил он, подчеркнув многочисленность участников акции.

На видео, снятом Бузуртановым, видна одна из палаток, установленных протестующими, люди, которые греются у костра. "Было холодно ночью, но, видите, братья не сдаются, всё ждут, когда всё завершится", - прокомментировал Ахмед Бузуртанов.

Протестующие не испугались холода и дождя, отметила на своей странице в Facebook Изабелла Евлоева. "В предыдущие двое суток было очень холодно и сыро, особенно ночью. Но сегодня погода прояснилась, на улице солнечно и тепло, что не может не радовать участников акции протеста. Это очень символично. Такое чувство, что Всевышний испытал нас погодой, чтобы посмотреть, насколько мы хотим перемен, насколько нам важна целостность нашей республики", - написала Евлоева.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Магасе будет +12, солнечно, скорость ветра 3 м/с. Ночью температура упадет до +2, ветер усилится до 4 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе можно корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии.

Женщины, сообщившие, что провели на площади уже вторую ночь, подчеркнули мирный характер акции. "Мы не для "щита" сюда зашли, а чтобы быть свидетелями того, что это мирная акция. Это далеко не митинг. Это мирная акция солидарности со своим народом", - говорит одна из них в видео, опубликованном сегодня в 8:38 мск на странице пользовательницы Facebook Азы Халухаевой.

Сама Халухаева отметила, что главным требованием протестующих является сохранение прежних границ с Чечней, а не отставка Юнус-Бека Евкурова. "Мы смирились с тем, что у нас есть президент Российской Федерации <...>. У нас не было претензий, что Путин назначил, хотя мы в душе хотели бы назначить человека, которого мы знаем, человека, который истоки нашего ингушского адата знает", - согласилась с ней одна из женщин.

"У людей такое мнение сложилось, что этот человек нам уже не нужен <...>. С нами он поступил подло", - говорит на видео другая участница протеста.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней". Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), опубликованы "Кавказским узлом" в разделе "Нормативные акты". Новости о том, как проходит изменение границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".