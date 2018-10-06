Оппозиция оценила в тысячу человек число оставшихся ночевать на площади в Магасе

06 октября 2018, 04:20

Число участников акции против изменения границы Чечни и Ингушетии, которые остались ночевать на площади в Магасе, составляет, по разным данным, от 370 до свыше 1000 человек, сообщили источники.

Как информировал "Кавказский узел", лидер ингушского регионального отделения политической партии "Яблоко" Руслан Муцольгов сообщил о попытках силовиков склонить участников акции в Магасе к завершению протестов, но те отказались уходить с площади. По данным источников, представители протестующих обсуждали угрозу разгона акции на встрече с федеральными чиновниками и добились обещания, что митинг не будет разогнан. Сами активисты рассказывали, что число участников акции к 00.00 мск 6 октября увеличилось до 2500 человек.

Противники изменения границы Чечни и Ингушетии с 4 октября проводят бессрочную акцию на площади перед парламентом в Магасе. Они потребовали проведения референдума по вопросу границы и отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова. "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

По данным источника, сегодня около 02.30 мск в Магасе на площади оставалось более тысячи митингующих.

"В настоящее время на площади в Магасе находится более одной тысячи человек. Люди не расходятся, связь интернетная отключена, мы ловим wi-fi точки и выходим с вами на связь. Горят костры, вокруг костров греются люди", - говорится в сегодняшнем сообщении Тelegram-канала "Ингушетия_2018".

Источник не исключил, что могут последовать провокации для разгона демонстрантов. "Нас могут ожидать провокации... для того, чтоб применить силу по отношению к митингующим", - отмечается в другом сообщении этого Тelegram-канала.

Еще днем 5 октября источники сообщили об угрозе увольнения сотрудников одного из ведомств после посещения акции протеста в Магасе в свободное от работы время. Аналогичные угрозы, по данным активистов, поступили и силовикам за отказ применить силу к демонстрантам.

Протестующие не расходятся, несмотря на дождь и холод, отметил другой источник. "Все желающие могут получить дождевики. Старейшины, молодежь и женщины остаются на месте. Жители Магаса из близлежащих домов распаролили свои wi-fi-сети, чтобы ими могли воспользоваться протестующие. Несмотря на непогоду, настроение у людей приподнятое. Народ греется в кафешках, в некоторых из которых бесплатно предлагают чай, wi-fi и возможность подзарядить телефон", - указано в сообщении Telegram-канала "Главком РИ".

Поддерживающие действующие власти республики каналы считают, что число участников протестной кампании, оставшихся ночевать на улице, в разы меньше, чем сообщают организаторы бессрочного митинга.

Сегодняшней ночью на площади в столице Ингушетии осталось не более 400 человек, указывает Telegram-канал "Розыск Ингушетия". "Прогулялся по Магасу. Люди устали, жгут костры. На улицах (с учётом полиции) около 370-400 человек", - говорится в сообщении, опубликованном в 02.45 мск.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней". Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), опубликованы "Кавказским узлом" в разделе "Нормативные акты". Новости о том, как проходит изменение границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".