Члены ингушской общины Москвы присоединились к активистам в Магасе

05 октября 2018, 13:35

Представители ингушской общины столицы прибыли в Ингушетию для поддержки участников акции протеста. Вопрос об изменении границы республики должен решаться на референдуме, заявил представитель московской делегации Магомед Даурбеков.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября представители ингушской общины Москвы заявили, что намерены автоколонной отправиться в Ингушетию, чтобы поддержать участников акции протеста. Однако позже они отказались от идеи автопробега, решив ехать на своих машинах по отдельности. Вечером 4 октября в Магас выехали около 200 человек, сообщил "Кавказскому узлу" член общины.

Делегация во главе с бывшим председателем парламента Ингушетии Висингиреем Гагиевым и бывшим министром МВД по Ингушетии Ахмедом Погоровым прибыла в Ингушетию минувшей ночью, и представители московской общины уже присоединились к участникам акции на площади в Магасе, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" один из делегатов, член правления Ингушской национально-культурной автономии Москвы Магомед Даурбеков.

"Будем до конца стоять с народом за решение вопроса правовым и мирным путем. Мы будем на площади с народом. Кроме нас, сюда направляются представители ингушских [общин и] диаспор из других регионов и стран", - рассказал Магомед Даурбеков.

По его словам, вопрос об изменении границ надо вынести на референдум. "Надо создать двустороннюю комиссию, состоящую из старейшин, историков, краеведов, картографов и прочих компетентных специалистов. Пусть комиссия разбирается, как проходит граница, и если будет принято решение менять границу, то это должно быть сделано только после референдума", - рассказал активист.

4 октября Конституционный суд Ингушетии встал на сторону митингующих. Соглашение о новой границе с Чечней не может быть рассмотрено ингушским парламентом, так как подобные вопросы должны решаться на референдуме, заявил суд.

Главная задача активистов - не допустить кровопролития, подчеркнул Магомед Даурбеков. "Кровопролитие не надо ни нашим республикам, ни федеральному центру. Здесь распускают слухи, что якобы центр настаивает на изменении границ. Но ничего подобного. И так проблем хватает. <...> Народ здесь имеет мирные цели, никто не прибегает к провокациям. Мы здесь никому не мешаем, мы соблюдаем общественный порядок", - пояснил он, добавив, что делегаты еще не встречались с властями Ингушетии.

Напомним, что полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), размещены на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

На "Кавказском узле" размещена справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".