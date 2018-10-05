Ингушская община Москвы отказалась от автопробега в Магас

05 октября 2018, 04:44

Представители ингушской общины отказались от проведения автопробега из Москвы в Ингушетию и решили по отдельности отправиться на родину, чтобы поддержать участников акции протеста в Магасе, сообщил "Кавказскому узлу" член общины. По его словам, в Магас 4 октября отправилось около 200 человек. Ингушская молодежь предупреждена, что участие в несогласованных акциях безответственно, отметили в постпредстве Ингушетии в Москве.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 4 октября глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на фоне массовой акции протеста в Магасе подписал республиканский закон об установлении административной границы с Чечней. Вопрос о границе между двумя республиками необходимо вынести на референдум, а Евкуров должен уйти в отставку, говорится в резолюции, принятой участниками митинга. В ответ Евкуров призвал участников акции в Магасе разойтись по домам, намекнув на возможность силового разгона протестующих.

По данным пресс-службы главы Ингушетии, 4 октября 17 из 25 депутатов на заседании Народного собрания республики проголосовали за ратификацию соглашения, подписанного Кадыровым и Евкуровым 26 сентября. Участники протестной акции заявили, что на заседании присутствовали 24 депутата, из которых только пятеро проголосовали "за", 15 - "против", еще четверо испортили бюллетени. Не согласившиеся с итоговым протоколом депутаты анонсировали новое голосование за изменение границ Ингушетии. Позже депутаты повторно вышли к протестующим. При этом попытка диалога вышедшего к участникам митинга в Магасе Евкурова с активистами завершилась стрельбой силовиков в воздух.

Представители ингушской общины Москвы 4 октября заявили, что намерены автоколонной отправиться в Ингушетию, говорится в сообщении на Telegram-канале "Ингушетия 2018".

Однако к вечеру 4 октября инициаторы автопробега отказались от этой идеи. Принято решение не проводить автопробег, а ехать на своих машинах по отдельности, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член ингушской общины Москвы, пожелавший не называть своего имени. "После обсуждений мы решили, что лучше каждый отдельно на своей машине поедет в Ингушетию. То есть не обязательно, чтобы мы следовали друг за другом всю дорогу. Кто-то выехал утром, кто-то днем, а кто-то готовится вечером. Мы отказались от идеи автопробега, чтобы нас не могли остановить и развернуть обратно", - рассказал он.

Мы отказались от идеи автопробега, чтобы нас не могли остановить и развернуть обратно

По его словам, количество уже уехавших из Москвы в Ингушетию людей достигает около 200 человек. "Это предварительные данные. Приблизительный расчет. Многие еще на самолете отправляются в Ингушетию, поэтому сложно назвать точное количество. Но желающих оказаться там на митинге и поддержать вышедших на улицы Магаса соотечественников очень много", - заявил он.

Он также отметил, что власти стараются разными способами отговорить московских ингушей от поездок в Ингушетию для поддержки протестующих.

Постоянное представительство Республики Ингушетия при президенте России в курсе намерений представителей ингушской общины Москвы и Московской области организовать автоколонну в Ингушетию в связи с подписанием соглашения об установлении границы с Чечней, сообщила 4 октября "Кавказскому узлу" пресс-секретарь постпредства Наталья Мкртчян.

Конституционный суд Ингушетии дал отрицательный отзыв на законопроект об изменении границ республики. Согласно отзыву на законопроект, парламент республики не имел права рассматривать соглашение о новой границе с Чечней, поскольку подобные вопросы должны решаться на референдуме.

По ее словам, еще 3 октября правоохранительные органы Москвы обратили внимание, что в случае организации автопробега он будет расцениваться как нарушение закона. "Представители правоохранительных органов сообщили, что если акция состоится, если она будет противоречить общественному правопорядку, то полиция будет на это реагировать соответствующим образом... Вся необходимая работа ведется также с ингушской молодежью Москвы... Была [предпринята] попытка донести до них, что участие в несогласованных акциях безответственно и неправильно", - рассказала пресс-секретарь.

Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), опубликованы в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле".

Переписка об организации автопробега в Сети работает против его участников

Автопробеги приравнены к массовым мероприятиям, и для их проведения необходимо получение разрешения местных властей, но автопробег отличается от обычной акции тем, что вычислить и предъявить обвинение участнику автопротеста сложнее, рассказал "Кавказскому узлу" координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.

"Этим часто пользовались "Синие ведерки". Тонкий момент. Когда демонстрант едет по дороге, в его окружении находятся десятки и даже сотни машин. Таким образом, для того чтобы доказать, что водитель – участник несогласованного массового мероприятия, нужно сильно постараться. Всегда можно сказать, что произошедшее – обычная пробка", - сказал Шкуматов.

По его словам, вычислить участников несогласованного автопробега силовики смогут, если активисты вели открытую переписку в Сети. "[Силовик] обычно заходит в Интернет, смотрит, кто и что писал, а потом переписка служит доказательством организации несанкционированной акции. Если же участникам автопробега удалось договорится через закрытые мессенджеры, то доказать что-то будет крайне сложно", - пояснил Шкуматов.

Однако на практике силовики часто пренебрегают поиском доказательной базы и "отправляют активистов в суд", который опять же по сложившейся практике чаще всего выписывает штраф. "Чаще всего это 20 тысяч рублей", - отметил Шкуматов.

Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".