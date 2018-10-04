Депутат рассказал протестующим в Магасе о порче бюллетеней

04 октября 2018, 21:11

Депутат парламента Ингушетии Руслан Гагиев пришел вечером на площадь в Магасе и выступил перед протестующими, рассказав о ходе голосования по вопросу ратификации соглашения о границе.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 сентября Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. Сегодня, по данным пресс-службы главы Ингушетии, 17 из 25 депутатов, присутствовавших на заседании парламента, проголосовали за ратификацию соглашения об административной границе с Чечней. Заседание парламента проходило на фоне акции протеста жителей Ингушетии. Протестующие назвали свою акцию бессрочной, многие из них остались на площади.

Сами парламентарии, по данным источников, рассказали собравшимся на площади в Магасе, что на заседании присутствовали 24 депутата, из которых только пятеро проголосовали "за", 15 - "против", еще четверо испортили бюллетени и анонсировали новое голосование за изменение границ Ингушетии. Позже депутаты повторно вышли к протестующим, которые остались на площади для того чтобы услышать убедительные доводы относительно принятия или отклонения законопроекта. При этом попытка диалога вышедшего к участникам митинга в Магасе главы республики Юнус-Бека Евкурова с активистами завершилась стрельбой силовиков в воздух.

Видеозапись выступления Гагиева перед протестующими опубликовала журналистка Изабелла Евлоева на своей странице в Facebook. Гагиев, окруженный активистами, говорил в мегафон.

Парламентарий рассказал о том, что происходило в парламенте после начала сегодняшнего заседания в 10.00 мск. По словам Гагиева, перед заседанием глава Ингушетии попросил депутатов поддержать соглашение, затем спикер парламента Зялимхан Евлоев доложил депутатам о соглашении.

Как утверждает Гагиев, он сам настаивал на открытом голосовании. "Выступил [депутат] Микаил Алиев, предложил голосовать тайно, после этого я предложил голосовать открыто. За открытое голосование проголосовали 7 человек, за тайное все остальные. Один человек, Иса Арчаков, воздержался. После этого началось само голосование", - сообщил парламентарий.

Гагиев сообщил, что он был в числе четырех депутатов, которые испортили бюллетени. По словам депутата, он предложил своему коллеге Бейалу Евлоеву покинуть до начала голосования зал заседаний, объявив о своем несогласии с процедурой тайного голосования, а Евлоев в ответ предложил испортить бюллетени.

"Я взял свой бюллетень, как и остальные депутаты, написал слово "Испорчен", поставил свою роспись и подписал [фамилию, имя и отчество]. После этого я направился к выходу из зала и ушел на свою работу. Я знаю, что три человека проголосовали против. Гадиев Ислам и Оздоев Зелимхан - голосовали против, засняли это и прислали мне. Кто был третий, мне трудно сказать. Четыре человека, я могу их назвать - Евлоев Бейал, Мамилов Закрий, Оздоев Аюп [и я] - испортили бюллетени", - заявил депутат.

Протестующие интересовались, подписал ли после голосования глава счетной комиссии Магомед Тибоев итоговый протокол. Гагиев ответил, что не видел этого и не знаком с позицией Тибоева по вопросу соглашения.

Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), опубликованы на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".