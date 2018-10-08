Протестующие в Магасе сместили акцент требований на отставку Евкурова

08 октября 2018, 17:53

Митингующие в Магасе против соглашения о границах Ингушетии с Чечней заявляют, что не будут прекращать акцию протеста, пока не добьются решения поставленных вопросов. При этом не все опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» участники акции знают о временных ограничениях митинга. Власти Ингушетии заявили о готовности к переговорам с митингующими.

Как писал "Кавказский узел", с 4 октября в столице Ингушетии круглосуточно проходит массовая акция протеста против изменения границы с Чечней. Ее участники требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики, который подписал соглашение с Чечней. 7 октября активисты начали перемещаться к зданию НТРК "Ингушетия", где с сегодняшнего дня официально разрешено проводить митинг. Власти Ингушетии оценили число митингующих сегодня утром в 100 человек, отметив, что участники митинга перешли на новую площадку.

Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы) размещены на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Митингующие не готовы прекращать акцию протеста

Митинг в Магасе продолжается. На странице Изабеллы Евлоевой, которая ведет видеотрансляцию с акции, видно, что выступает мужчина, который говорит на ингушском языке в микрофон. На кадрах видно, что участники акции слушают его.

Площадка для митинга перенесена на стоянку НТРК «Ингушетия», движение по проспекту открыто, некоторые въезды по-прежнему перекрыты тяжелыми «Уралами», передает корреспондент «Кавказского узла», побывавший утром на месте акции.

При входе на стоянку «НТРК» стоит рамка металлодетектора, дежурят полицейские, нацгвардейцы, на митинге были замечены сотрудники ЦПЭ, прокуратуры, работники судов, другие госслужащие. Работники «НТРК» рассказали об усилении, в самом здании телевидения замечены люди в камуфляжной форме. Охранники на КПП «НТРК» подтвердили информацию об усилении. Они также сообщили, что были небольшие провокации - два дня назад в здание пытались прорваться какие-то хулиганы - и после этого на время митинга в здание ввели пропускной режим.

По словам протестующих, многие уходили на ночь с места акции из-за усталости и холода. Отметим, что не все опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» участники митинга знают об ограничениях в проведении митинга, некоторые из них жаловались на холод и смещение акцентов в требованиях.

Правительство Ингушетии разрешило проводить митинг в Магасе с 8 по 15 октября. Информация об этом была опубликована на сайте правительства. "Проведение указанного мероприятия согласовываем при условии соблюдения федерального и республиканского законодательства... в том числе и время проведения указанного мероприятия (митинга), установленное статьей 9 федерального закона от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", в соответствии с которой публичное мероприятие не может начинаться раньше 07.00 и заканчиваться позднее 22.00 текущего дня по местному времени, за исключением публичных мероприятий, посвященных памятным датам России, публичных мероприятий культурного содержания", - говорилось в датированном 6 октября документе за подписью главы правительства Зялимхана Евлоева, размещенном на сайте правительства. При этом стоит отметить, что по данным на 17.53 мск 8 октября, сайт правительства Ингушетии не открывается.

«Эти пять дней я часть ночи провожу здесь - просто надо и отдыхать - и днем тут стою со своим народом, по своей инициативе, чтобы отстаивать свои права. Было очень холодно, нет удобств, а так всё нормально», - заявил житель Назрани Муслим.

После того, как митинг был согласован с властями, протестующих разгонять никто не будет, полагает он. «Поэтому и нет смысла уже ночью тут быть. Я не знаю, будет ли кто ночевать», - отметил Муслим. Он не знает, что на митинге можно находиться только до 22.00 мск. «Интернет не работает, а мне никто об этом не говорил. Я не в курсе даже таких ограничений. Мы всё через мобильный интернет узнавали, а его отключили», - пояснил мужчина.

При этом он высказал мнение, что митингующие «будут стоять до последнего», но ему не нравится, что теперь больше говорят об отставке Евкурова. «С самого начала требовали отмены решения по границам, а теперь больше говорят об отставке, вряд ли его [Евкурова] уберут, не нравится мне это требование, надо больше говорить насчет границ», - подчеркнул Муслим.

Другой житель Назрани Иса рассказал, как организован быт протестующих на площади. «Вчера я не ночевал, так как было очень холодно, однако до этого все ночи тут провел, вот на этих подложках (теплоизоляционный материал) мы спали в зимних вещах, старики спали, накрывшись подложками и теплыми покрывалами, тоже прямо тут. К сожалению, в городе только одна мечеть, поблизости нет, поэтому немного неудобно. Старикам еще труднее, но они все равно тут ночевали со всеми, человек пятьсот было или больше, наверно. Женщины спали в автобусах, стоя, сидя. Кухня есть тут, кормят нормально», - сообщил Иса.

Участник акции протеста Алихан из Малгобека также не знает, что митинговать разрешено только до десяти часов вечера. «Я думаю, что многие останутся и не разойдутся все равно, даже если знают, пока не будет какого-то решения уже. Ночевали мы кто на подложке, у кого-то палатка. Ночью было холодно, а сейчас уже потеплело, и многие собираются снова сюда. Сколько надо, столько и пробудем здесь», - подчеркнул Алихан.

Он также считает, что митингующим не стоит акцентировать свой протест на требовании отставки Евкурова. «Первоначальные требования об отмене решения по земле сместилось на требование об отставке. Я не сторонник Евкурова, но считаю, что на первом месте должно быть требование отмены незаконного решения по границе. А насчет отставки, на месте главы после такого я бы сам ушел, ну ему лучше знать», - добавил Алихан.

Житель Магаса Мухаммад рассказал, что не ночевал на площади, так как живет неподалеку. «Однако каждый день тут. Националистические лозунги не поддерживаю, а в целом я за гражданские протесты и за построение гражданского общества. К сожалению, пока еще не доросли до него», - сказал мужчина.

Участница акции Хадижат рассказала, что часть ее знакомых взяли отпуска, чтобы принимать участие в митинге. «Со мной и другие женщины, знакомые и коллеги, кто-то из-за работы не смог тут быть, кто-то уходил и приходил. Некоторые отпуска взяли. Мы ночевали в автобусах, кто-то в гостях, у кого есть тут родственники, но в основном в автобусах на сиденьях прямо, не на улице. Было прохладно очень, я оставила старшую дочку дома смотреть за детьми, а сама тут несколько ночей подряд находилась. Мы не уходили, потому что боялись, что власти могут всех разогнать», - пояснила Хадижат.

Другая участница акции Мадина подтвердила ее слова. «Мужчины и старики спали прямо под елками, в теплых вещах. Нам несколько «Пазиков» дали, потому что женщинам труднее - некоторые с детьми, у кого-то дома дети. Нелегко, но все равно мы стоим на своей позиции, несмотря на погоду, готовим еду, люди деньги перечисляют. Много людей, которые болеют за народ, за республику, за свои права, за землю», - отметила Мадина.

Еще одна участница акции Роза сообщила, что она с сестрой и племянницами с самого начала среди протестующих. «Первые дни было сложно, холодно, пригнали автобусы, чтобы женщины могли ночевать там, а не на улице. Надеюсь, что народ отстоит свое, и уже не надо будет ночевать. Вроде бы организаторы говорили, что до 10 вечера только [акция], можно будет вернуться домой, порядок навести», - рассказала Роза.

Участница акции Бэлла отметила, что она работает в школе. «Хоть я работаю в школе, я считаю, что каждый ингуш и ингушка тут должны быть. Взяла больничный, чтобы тут находиться, многие хотели бы [присутствовать на акции], но из-за работы не могут», - рассказала Белла.

Во время митинга нескольким его участникам понадобилась помощь, сообщил волонтер «Красного креста» Адам. «Все пять ночей, мы, как волонтеры «Красного креста», тут дежурили - и ночью и днем. Мы несем тут бессменное дежурство. Особых происшествий не было, разве что пять или шесть случаев потери сознания из-за усталости и переохлаждения. Были ушибы [при падении], когда люди теряли сознание. Но применять экстренные меры за эти сутки не приходилось», - рассказал Адам.

Власти Ингушетии заявили о готовности к переговорам с митингующими

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров готов к сотрудничеству с членами оргкомитета по вопросу установления административной границы с Чечней, с инициативой создания которого во время митинга в Магасе выступил Руслан Аушев, сообщил советник главы Ингушетии Артем Перехрист.

7 октября на митинг в Магас прибыл первый президент Ингушетии Руслан Аушев. Он заявил, что власти Ингушетии совершили ошибку, когда решали вопрос о границе с Чечней без обсуждения с жителями и для разрешения проблемы предложил протестующим создать оргкомитет, представители которого будут контактировать с республиканскими властями.

Как сообщил Артем Перехрист, глава Ингушетии ранее предлагал участникам митинга в Магасе составить список участников переговоров с властью, создать оргкомитет.

"Но этого не произошло. Список до сих пор не предоставлен. Руководство республики всегда открыто для диалога с представителями общественности, независимо от политических взглядов и убеждений", - заявил 7 октября вечером Артем Перехрист.

При этом он отметил, что митинг в Магасе проходит без провокаций и инцидентов, безопасность на территории обеспечивают сотрудники полиции, передает агентство "Интерфакс-Юг".