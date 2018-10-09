09 октября 2018, 00:32

Протестующие отметили увеличение числа силовиков на месте акции в Магасе

С переносом акции протеста в Магасе на новую площадку власти увеличили число силовиков, дежурящих в оцеплении, перекрестки в районе площади перекрыты, рассказал представитель оргкомитета акции.

Как писал "Кавказский узел", с 4 октября в столице Ингушетии круглосуточно проходит массовая акция протеста против изменения границы с Чечней. Вечером 5 октября организаторы протестной акции заявили о планах провести переговоры с полномочным представителем президента России в СКФО Александром Матовниковым. Сегодня протестующие перешли на новую площадку, где митинг с сегодняшнего дня согласован в дневное время. Переговоры ингушских активистов с Матовниковым прошли в присутствии спикера парламента Чечни Магомеда Даудова.

Участники акции в Магасе требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики, который подписал соглашение с Чечней.  "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Активисты в Магасе не ушли домой после окончания времени согласованного митинга и продолжают круглосуточную бессрочную акцию, сообщил представитель оргкомитета, блогер «Кавказского узла» Магомед Муцольгов.

«Сейчас на площади около 1000 человек, может чуть больше. Они остались ночевать, охранять оборудование, технику. С утра митинг продолжится, будут выступления о результатах переговоров с полпредом президента на Северном Кавказе Александром Матовниковым», - сказал Магомед Муцольгов в 23.38 мск корреспонденту «Кавказского узла».

Муцольгов отметил, что силовиков вокруг площади, где проходит митинг, стало больше, однако они не предпринимают никаких действий.

«Силовики как стояли в оцеплении, так и стоят, по всему периметру. Периметр собрания стал больше, и силовиков, соответственно, стало больше. Новые перекрестки были перекрыты, то есть они перекрыли у площади все, что могли. Для этого нужны были дополнительные силы», - сказал Магомед Муцольгов.

Он отметил, что протестующие выключили мегафоны и выступления с окончанием времени согласованного митинга закончились. «Мы информировали, что собираемся остаться для охраны оборудования и вещей. Никаких проблем нет. Они поставили металлоискатели, всех, кто приходит на площадь, проверяют, потом пускают к нам», - добавил правозащитник.

Ингушетия передала Чечне территории, которые по площади в 26 раз больше полученных от Чеченской Республики в результате соглашения о границах, говорится в справке «Кавказского узла» «Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов». Также на "Кавказском узле" размещены справочный материал "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней" и полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы).

Примечание:

"40 страниц с подписями ингушей против соглашения с Чечней размещены в соцсети", "Хазбиев поддержал участников митинга в Магасе", "Протестующие в Магасе сместили акцент требований на отставку Евкурова".

Автор: Гор Алексанян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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