Протестующие в Магасе нашли поддержку среди пользователей Instagram

06 октября 2018, 06:47

Аккаунты в Instagram, которые поддерживают противников изменения границы Чечни и Ингушетии, пользуются большей популярностью, чем поддерживающая власти страница в этой социальной сети. Наиболее популярный пост в поддержку участников акции протеста в Магасе набрал свыше 14,6 тысячи просмотров, в том числе 1461 лайк, тогда как поддерживающий власти аккаунт данные о просмотрах скрыл, а самая популярная запись о ходе протестов собрала лишь 46 лайков.

Как информировал "Кавказский узел", участники бессрочной акции протеста против изменения границы Чечни и Ингушетии с 4 октября находятся на площади перед парламентом в Магасе. 5 октября тысячи мусульман собрались там на пятничную молитву. В оцеплении на площади Алания в Магасе стоят только местные силовики, конфликтов между протестующими и силовиками нет, сообщили активисты. По данным источников, в ночь на 6 октября число участников акции, которые остались ночевать на площади в Магасе, составляет, по разным данным, от 370 до свыше 1000 человек.

Вечером 4 октября участники стихийного митинга в Магасе приняли резолюцию о том, что вопрос границы республики необходимо вынести на референдум, а Юнус-Бек Евкуров должен уйти в отставку. "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

В социальной сети Instagram аккаунты в поддержку участников массовых протестов в Магасе оказались в лидерах по популярности относительно страницы, которая поддерживает позицию властей республики.

Так, в аккаунте g1alg1ayche, который имеет 68,5 тысячи подписчиков и опубликовавший 873 публикации, 5 октября было размещено видео о том, как попытка главы республики поговорить с митингующими закончилась стрельбой в воздух. "Охрана Евкурова против мирных жителей. Все они будут отвечать по закону, не сегодня, так немного позже", - говорится в сообщении, которое к 06.40 мск 6 октября набрало 14 607 просмотров, 1461 лайк и 214 комментариев.

Видео о том, как выход Евкурова к митингующим закончился стрельбой из автоматов в воздух, 4 октября также был опубликован в YouTube и к 06.40 мск 6 октября набрал 5793 просмотра.

В другом поддерживающем протестующих аккаунте ing.news в Instagram, в котором опубликовано 405 записей и имеется 49,9 тысячи подписчиков, 5 октября появился пост с осуждением решения властей Ингушетии изменить границу с Чечней.

"На сегодняшний день нам, как никогда нужно объединиться, забыв обо всех незначительных разногласиях между нами, не делясь на тейпы, и религиозные течения. Мы с вами один народ, который проживает на земле, доставшейся нам от наших предков, и мы, в свою очередь, так же должны сохранить эти земли, нашу веру, обычаи и культуру и передать это наследие для наших потомков", - говорится в публикации, набравшей к 06.40 мск 6 октября 828 лайков и 367 комментариев. Число просмотров этой записи днем 5 октября достигало 5800, однако позднее количество просмотров было скрыто.

В аккаунте inline06, входящем в топ ингушских страниц Instagram, поддерживающих демонстрантов, 5 октября появился пост о том, что депутат Батыр Хамхоев рассказал участникам акции, что голосовал против закона о границе с Чечней, но "в то же время заявил, что поддерживает тех, кто поставил "за".

"Мол, это польза республике, мудрое решение, мудрость которого мы заметим через лет этак 15. Будут ли он и остальные мудрецы к тому времени в республике, не упоминалось", - отмечается в посте, который к 06.40 мск набрал 4597 просмотров, 398 лайков и 46 комментариев. Сам аккаунт имеет 6070 подписчиков и в нем размещена 291 запись.

Популярным поддерживающим власти аккаунтом в Instagram является rozysk06, в котором размещена 361 запись и который имеет 2295 подписчиков.

"Несмотря на заявления определенных деятелей и иностранных СМИ о якобы 30 тысячах человек, прибывших на коллективную молитву в столицу Ингушетии и поддержке «митингующих», на самом деле было чуть более 9 тысяч человек. В их число входят как жители и работники учреждений г. Магаса, более 500 человек силовиков. После молитвы люди разошлись по своим делам и в настоящее время (по состоянию на 14.04) число «митингующих» составляет не более 2 тысяч человек", - говорится в посте этого аккаунта от 5 октября. Запись к 06.40 мск 6 сентября собрала 46 лайков и 18 комментариев, а число ее просмотров скрыто.

"Лица протеста" и записи о быте протестующих набирают популярность в ингушском Facebook

Протестующие на площади Алания в Магасе рассказали "Кавказскому узлу", что в Ингушетии уже двое суток не работает мобильный интернет и активистам приходится искать действующие сети Wi-Fi.

В социальных сетях публикуется немало постов, в которых рассказывается о событиях в лагере протестующих. Отметим, что посты в социальное сети Facebook собирают значительно меньше лайков, чем аналогичные записи в Instagram.

Ингушский активист, глава историко-географического общества "Дзурдзуки" Якуб Гогиев, опубликовал в 22.57 мск 5 октября пост об одном из участников акции протеста с фотографией этого человека, пожилого мужчины в папахе.

"Этот старик - Мейриев, он родом из Хай, это село находится там, где начинается Фортанга. Он, в свойственной ингушам манере, считает, что Хай - самое красивое место в Ингушетии, говорит он это с гордостью и именно это поселение с башнями, могилами его предков сегодня пытаются отдать, говоря, что это никогда не было ингушским. Он сидит целый день, под дождем, в холоде, приходите и поддержите его", - написал Гогиев.

Его пост вызвал достаточно бурный отклик - по состоянию на 00.58 мск 6 октября он собрал 130 отметок с реакцией и 15 комментариев.

Активист Бекхан Хашагульгов, который также находится на площади, вечером 5 октября рассказал о том, как жители Ингушетии поддерживают протестующих, передавая им нужные вещи и еду.

На опубликованном им видео активисты выгружают из машины коробки с термопотом, дождевиками, одеялами и пиццей. Видеозапись, опубликованная в 22.38 мск 5 октября, набрала к 1.13 мск сегодня 829 просмотров, сам пост - 73 отметки "Нравится" и более 30 комментариев.

"Сегодня учли термопот для чая. Той ночью к сожалению мы были загружены и забыли о нем, но сегодня каждый сможет выпить горячий чай, укрыться в дождевике, поесть пиццу, кавказский пирог, чапильг и прочее. [...] На этот раз ночь будет тёплой для всех!)", - написал активист.



Интерес пользователей соцсетей вызывают записи молитвы на площади.

Мусса Бекмурзиев опубликовал днем 5 сентября видеозапись, сделанную во время массовой молитвы жителей Ингушетии в центре Магаса. По состоянию на 1.20 мск 6 октября его видео, опубликованное в Facebook, набрало 9 838 просмотров.

Другая видеозапись, сделанная во время молитвы и опубликованная Зарифой Саутиевой, набрала 3 тысячи просмотров.

Одним из наиболее распространяемых постов стала публикация Башира Балаева.

"Коллегия адвокатов обещает оказать юридическую помощь всем, на кого будут возбуждены уголовные или административные дела из-за этого сбора в Магасе!" - написал он в 20.18 мск 5 октября на своей странице в Facebook, опубликовав номера телефонов коллегии адвокатов.

Эту запись перепостили на свои страницы 57 человек.

На "Кавказском узле" содержится справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней". Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), опубликованы на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".