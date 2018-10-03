МВД Ингушетии рапортовало об арестах и уголовных делах после акций протеста

03 октября 2018, 00:21

Двое участников акции протеста у въезда в Магас арестованы на 12 суток, а в связи с комментариями в интернете возбуждены два уголовных дела по статье об оскорблении представителя власти, сообщило МВД Ингушетии.

Как писал " Кавказский узел ", 1 октября жители Ингушетии, протестующие против передела чечено-ингушской границы, провели массовые автопробеги в разных населенных пунктах и на три часа перекрыли федеральную трассу в районе Магаса. Утром 2 октября силовики провели обыски у лидера "Яблока" Руслана Муцольгова и еще ряда активистов, в том числе Багаудина Хаутиева, Хасана Кациева и Исмаила Нальгиева.

26 сентября Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. На этом фоне проходили акции протеста жителей Ингушетии в Сунже и Магасе, их участники были задержаны. 29 сентября Евкуров предупредил о наказании за противоправные высказывания в соцсетях по поводу установления границы с Чечней.

Магасский районный суд 2 октября арестовал на 12 суток двоих участников несанкционированных акций протеста, задержанных в районе кругового движения у города Магас, сообщило МВД Ингушетии.

По информации ведомства, 30-летний житель селения Нестеровское и 32-летний житель Экажево в ходе акций протеста выкрикивали лозунги, призывая других граждан "к совершению неправомерных действий". Имена задержанных не уточняются.

Полицейские составили в отношении них протоколы по части 6.1 ст. 20.2 (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) КоАП России. По решению суда мужчины помещены в изолятор временного содержания, говорится в сообщении на сайте МВД Ингушетии.

Полиция продолжает устанавливать "остальных участников несанкционированной акции" и привлекать их к ответственности, отметили правоохранители.

Протест против передела границы Ингушетии и Чечни объединил всех оппонентов ингушских властей, заявили участники автопробега 1 октября "Кавказскому узлу".

Утром 2 октября МВД Ингушетии сообщило также о двух уголовных делах, возбужденных по статье "оскорбление представителя власти в сети интернет" (319 УК России). "Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех причастных к совершению данных преступлений", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Возбуждение уголовных дел также связано с протестами против соглашения о границе, сообщил источник в силовых структурах. "Предположительно, одним из фигурантов, в отношении которого проводятся следственные действия по делу об оскорблении представителя власти на основании видеообращения, может быть лидер [ингушского] отделения "Яблока" Руслан Муцольгов", - процитировало слова источника в силовых структурах 2 октября издание "Ингушетия".

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием Руслана Муцольгова относительно информации источника. Как рассказал Муцольгов "Кавказскому узлу", силовики объяснили обыск в его доме расследованием дела в отношении руководителя "Европейской ассоциации ингушей" в Брюсселе Ибрагима Льянова. При этом Льянов сообщил "Кавказскому узлу", что ничего не знает об уголовном деле в отношении него.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 29 сентября Руслан Муцольгов был доставлен в полицию, а затем в суд, где был оштрафован за нарушение порядка проведения публичных мероприятий после акции против передела границы с Чечней.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, отслеживаются на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". Случаи преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" освещает на странице "Преследование активистов".