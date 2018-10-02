Хасан Кациев сообщил о новых обысках у ингушских активистов

02 октября 2018, 11:20

Силовики провели сегодня обыски не только у главы ингушского реготделения партии "Яблоко" Руслана Муцольгова, но и у члена Совета молодежных организаций Ингушетии Хасана Кациева, и в домах других активистов в Карабулаке, сообщил сам Кациев.

Как писал "Кавказский узел", сегодня примерно в 07.00 мск прошел обыск в доме главы ингушского реготделения партии "Яблоко" Руслана Муцольгова, в ходе которого полицейские изъяли ноутбук и мобильный телефон. Как рассказал Муцольгов, силовики пояснили ему, что обыск проводится в рамках расследования уголовного дела в отношении руководителя "Европейской ассоциации ингушей" в Брюсселе Ибрагима Льянова. Расул Асад на своей странице в Facebook сообщил сегодня об обыске в доме ингушского активиста Багаудина Хаутиева.

Сообщение об обысках в домах ингушских активистов также поступило на смс-сервис "Кавказского узла". "С 5 утра в домах ингушских активистов проходят обыски", - сказано в сообщении. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Член Совета молодежных организаций Ингушетии Хасан Кациев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что утром к дому, где он снимает квартиру в Карабулаке, подъехали несколько машин с силовиками, чтобы провести обыск.

"Меня дома не было, и силовики приняли решение взламывать двойные двери. Соседи срочно вызвали моего брата и отца, потом все: и полицейские, и мои родственники ждали, пока привезут ключи от квартиры. А затем в присутствии отца и брата стали проводить обыск, при этом сославшись на постановление, подписанное начальником Магасского ГОВД. Обо всех действиях полицейских меня по телефону информировал брат", - рассказал Хасан Кациев.

По его словам, в квартире, которую он арендует у знакомого, нет ничего, что могло бы заинтересовать полицейских. "Хоть брат и говорит, что полицейские вели себя корректно, но обыск есть обыск, и после их ухода мне придется целый день наводить порядок в квартире", - сказал Хасан, отметив, что обыск закончился в 9 часов утра.

Он также сообщил, что, по его сведениям, обыски проводятся почти у всех активистов Совета молодежных организаций Ингушетии.

На своей странице в Facebook Хасан Кациев сообщил сегодня об обыске у Исмаила Нальгиева из региональной общественной организации "Выбор Ингушетии".

Льянов связал уголовное дело с публикацией в соцсети

Руководитель "Европейской ассоциации ингушей" Ибрагим Льянов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что ничего не знает об уголовном деле в отношении него.

"Я ждал, что какие-то меры в отношении меня будут приняты. Но лично меня о том, что возбуждено уголовное дело, никто не уведомил", - сказал сегодня Ибрагим Льянов.

По его версии, такие меры в отношении него могли быть вызваны обращением, опубликованным в Facebook. "В своем последнем обращении я довольно резко высказался по поводу недавно подписанного Соглашения о передаче части горных земель Чеченской Республике", - сообщил Льянов.

На сайтах МВД, прокуратуры и Следственного управления Следственного комитета РФ по Ингушетии нет информации об уголовном деле в отношении Льянова и обысках в домах активистов. МВД по Ингушетии сегодня распространило сообщение о том, что 1 октября возбуждены два уголовных дела по ст.319 УК РФ - оскорбление представителя власти в сети Интернет. "В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех причастных к совершению данных преступлений", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. При этом МВД не называет имен фигурантов дела.

26 сентября Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. На этом фоне проходили акции протеста жителей Ингушетии в Сунже и Магасе. Их участники были задержаны. 29 сентября Евкуров предупредил о наказании за противоправные высказывания в соцсетях по поводу установления границы с Чечней. 1 октября протестующие против передела чечено-ингушской границы начали массовые автопробеги в разных населенных пунктах.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 29 сентября Руслан Муцольгов был доставлен в полицию, а затем в суд, где был оштрафован за нарушение порядка проведения публичных мероприятий после акции против передела границы с Чечней.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, отслеживаются на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". Случаи преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" освещает на странице "Преследование активистов".