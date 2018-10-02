Руслан Муцольгов, фото www.facebook.com/ruslan.mutsolgov

02 октября 2018, 08:34

Силовики провели обыск у Руслана Муцольгова

Обыск в доме лидера молодежного крыла "Яблока" в Ингушетии Руслана Муцольгова проводился сегодня около часа, полицейские изъяли ноутбук и мобильный телефон, сообщил сам активист.

(Уточнение "Кавказского узла" от 08.56 мск 02.10.2018: Руслан Муцольгов возглавляет ингушское реготделение партии "Яблоко".)

Как рассказал Муцольгов, примерно в 7.00 мск возле его дома остановились четыре машины. "Обыск проводили на основании постановления начальника Магасского ГОВД Мурадова. Полицейские изъяли у меня ноутбук и мобильный телефон. На мой вопрос, на каком основании в моем доме проводится обыск, старший по званию сообщил, что в отношении проживающего за границей Ибрагима Льянова (руководитель "Европейской ассоциации ингушей" в Брюсселе - прим. "Кавказского узла") возбуждено уголовное дело. В рамках этого уголовного дела проводятся обыски у ряда лиц Ингушетии", - рассказал Муцольгов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, обыск продолжался около часа, сотрудники полиции вели себя корректно.

Руслан Муцольгов также сказал, что, по его сведениям, обыски прошли у активистов Багаудина Хаутиева и Хасана Кациева. Всего, по его сведениям, обыски должны провести по 13 адресам.

Информацию об обыске в доме ингушского активиста Багаудина Хаутиева подтвердил на своей странице в Facebook Расул Асад. "В доме ингушского гражданского активиста Багаудина Хаутиева с утра начались обыски", - написал он.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 29 сентября Руслан Муцольгов был доставлен в полицию, а затем в суд, где был оштрафован за нарушение порядка проведения публичных мероприятий после акции против передела границы с Чечней.

Напомним, 26 сентября Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. На этом фоне проходили акции протеста жителей Ингушетии в Сунже и Магасе. Их участники были задержаны.1 октября протестующие против передела чечено-ингушской границы начали массовые автопробеги в разных населенных пунктах. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней".

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" освещает на странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Суд оштрафовал Муцольгова за акцию в Магасе", "Противники передела чечено-ингушской границы заявили о давлении силовиков", "Правительство Ингушетии опубликовало карту новой границы".

Автор: Татьяна Гатимурова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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