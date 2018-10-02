Участники автопробега в Ингушетии рассказали об объединении оппозиции в республике

02 октября 2018, 00:50

Силовики не задерживали участников автопробега против передела чечено-ингушской границы, так как протестующих было много, соглашение о границе объединило всех оппонентов республиканских властей, заявили активисты "Кавказскому узлу".

Как писал " Кавказский узел ", 1 октября жители Ингушетии, протестующие против передела чечено-ингушской границы, провели массовые автопробеги в разных населенных пунктах и на три часа перекрыли федеральную трассу в районе Магаса. Двумя днями ранее, 29 сентября глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров предупредил о наказании за противоправные высказывания в соцсетях по поводу установления границы с Чечней.

26 сентября Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. На этом фоне состоялись несанкционированные акции протеста жителей Ингушетии в Сунже и Магасе. Соглашение затронуло горно-лесистые территории, на которых нет населенных пунктов, отметил глава Ингушетии. Полный текст Соглашения , а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), опубликованы на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

В автопробеге 1 октября участвовали в общей сложности до 300 автомобилей, сообщил участник акции Исмаил корреспонденту «Кавказского узла».

«[30 сентября] было предложено провести автопробег, [проехать] по Магасу, чтобы власти обратили внимание на большое количество недовольных граждан. Условием было культурное проведение акции, чтобы никто не нарушал правила дорожного движения, пристегивались. Пробег был назначен на 10.00 мск от дублера федеральной трассы в районе Мемориала жертвам политических репрессий. К этому времени все было уже перекрыто, там были сотрудники ГИБДД, которые не пускали на дублер. Потому люди начали собираться на трассе, по три-четыре машины ехали в районе магасовского круга, на повороте к Магасу колонна достигла 50-60 машин», — сообщил участник пробега.

По словам Исмаила, силовики полностью перекрыли въезд в город и оценивали всех, кто въезжал в Магас на автомобилях.

«Они смотрели, похожи ли люди на тех, кто принимает участие в автопробеге. Пропускали маршрутки, людей преклонного возраста и с детьми. Затем колонна вновь развернулась в сторону федеральной трассы от Магаса и уже численностью около 100 машин тронулась в сторону границы с Чечней. Через минут 10-15 минут сотрудники ГИБДД сообщили, что колонна насчитывала около 300 машин. Так доехали до Сунжи, там колонна вновь развернулась. Решили возвращаться по внутренней трассе, через станицу Троицкая, город Карабулак, Плиево и вновь выехать на федеральную трассу. Основная часть колонны так и вернулась», — рассказал участник акции.

Часть автомобилистов перед пробегом собралась у мемориала памяти жертвам осени 1992 года, сообщил на условиях анонимности другой участник пробега.

«Часть заехала в город Назрань и собралась у кладбища жертв осени 1992 года. Там было до 100 машин, постояли, привлекая внимание. Сотрудников там было немного. После этого около 50-60 машин вновь поехали на трассу и встали у магасовского круга. Было затруднено движение по федеральной трассе, после чего подъехали сотрудники ГИБДД, ОМОН, люди в масках. Они оцепили трассу, машины вообще не пропускали, по обе стороны образовалась пробка», — рассказал активист корреспонденту «Кавказского узла».

Цель акции заключалась в том, чтобы привлечь внимание людей к процессам, с которыми часть жителей республики не может согласиться, подчеркнул он. Активист отметил, что силовики не задерживали участников пробега, хотя снимали происходящее на видео.

«Собралось слишком большое количество людей, им пришлось просто просить всех разойтись. Затем приехал заммуфтия Магомед Хаштыров, который заявил, что все это является результатом действий главы региона. Он обратился к сотрудникам, сказав, что люди вышли отстаивать честь и целостность Ингушетии. [Затем] по его просьбе все разъехались», — заключил участник акции.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров дал поручение выявить всех критиков соглашения в социальных сетях, назвав их «агентами определенных служб». Интервью Евкурова вышло в эфир НТРК «Ингушетия» 30 сентября. «Это... люди, которые не первый раз [выступают] агентами определенных служб и делают свою грязную работу. То, что мы подписали — это мера ответственности моя и Рамзана [Кадырова]», — сказал Евкуров в эфире НТРК «Ингушетия».

Активист Исмаил отметил, что негативная оценка соглашения о границе с Чечней объединила в республике силы, которые ранее противостояли друг другу.

«[1 октября] произошло историческое событие: за одним столом собрались муфтият, Совет тейпов и организация «Мехк Кхел». Такое происходит впервые — они провели совместное совещание, выслушали людей. Ожидается, что на днях они выпустят свое коммюнике с этого совещания», — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Представители двух тейпов — тейпа Кодзоевых и тейпа Плиевых, — а также ингушская диаспора в Казахстане 1 октября распространили видеообращения с осуждением действий главы Ингушетии, подписавшего соглашение о границе. Видеообращения имеются в распоряжении «Кавказского узла». Представители тейпа Плиевых, в частности, призвали Юнус-Бека Евкурова «отозвать подписанное соглашение из Народного Собрания», а депутатов республиканского парламента — «денонсировать соглашение, как противоречащее интересам народа Ингушетии», сообщил корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".