Меркель продемонстрировала осведомленность о проблемах с правами человека в Азербайджане

26 августа 2018, 02:39

В ходе визита в Баку федеральный канцлер Германии Ангела Меркель встретилась с активистами гражданского общества. Участники встречи по-разному оценили визит Меркель с точки зрения возможного вклада в обеспечение прав человека. По их словам, Меркель продемонстрировала хорошее знание ситуации с правами человека в Азербайджане. Однако некоторые из активистов отметили, что едва ли стоит ждать от встречи многого.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 и 24 августа канцлер Германии Ангела Меркель побывала с официальным визитом в Грузию в рамках турне по странам Южного Кавказа. В ходе визита Меркель заявила, что Германия поддерживает территориальную целостность и евроинтеграцию Грузии, однако говорить о членстве страны в НАТО пока слишком рано. Визит Меркель грузинские эксперты по международным отношениям оценили как знак поддержки территориальной целостности Грузии.

25 августа состоялся визит федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Азербайджан.

По окончании официальных мероприятий в резиденции посла Германии в Азербайджане Ангела Меркель провела встречу с местными активистами. Участие в ней приняли журналист Хадиджа Исмайлова, глава Общества гуманитарных исследований Аваз Гасанов, член правления гражданского движения Nida Тургут Гамбар, председатель общества «Женщины за рациональное развитие» Шахла Исмаил и участница миротворческих инициатив Севиндж Самедзаде.

Источник в офисе Меркель, отвечая на письменный запрос корреспондента "Кавказского узла", отметил, что канцлер намерена в Баку обсудить вопросы развития отношений в экономической сфере, развитие связей между Азербайджаном и ЕС. Что касается вопросов защиты прав человека, то, по данным сотрудника офиса, Меркель традиционно затрагивает темы прав человека, демократии и верховенства закона на переговорах с зарубежными партнерами. При этом, источник назвал "позитивным знаком" освобождение 13 августа в Азербайджане оппозиционера Ильгара Мамедова. Кроме того, по словам источника, в центре внимания Меркель в ходе визита в Баку будут вопросы реализации Южного газового коридора в контексте диверсификации источников поставок энергоресурсов в Европу. В ходе визита в Баку и Ереване Меркель затронет и карабахское урегулирование.

По словам председателя общества «Женщины за рациональное развитие» Шахлы Исмаил, в ходе встречи с Меркель обсуждался широкий спектр вопросов, касающихся общественной жизни Азербайджана.

«Обсуждалась ситуация с правами человека в широком контексте, права женщин, гендерного развития, проблемы с деятельностью НПО, ограничения для деятельности институтов гражданского общества и свободной медиа. И, конечно же, в центре внимания была тема политзаключенных. Каждый из нас говорил по своему направлению деятельности», - рассказала Исмаил корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, Меркель внимательно выслушала участников встречи, а потом ответила на вопросы.

«Госпожа Меркель продемонстрировала хорошее знание ситуации с правами человека в Азербайджане, была осведомлена о других проблем», - отметила Исмаил.

По ее словам, Меркель дала понять, что защита прав человека приоритетна для Германии, и данная тема всегда присутствует в диалоге с зарубежными партнерами.

«Думаю, что ее визит будет иметь определенные позитивные последствия для гражданского общества Азербайджана, тем более что ФРГ – одна из лидеров Евросоюза», - заявила Исмаил.

Спасение страны в руках самого народа

По словам члена правления гражданского движения Nida Тургута Гамбара, «приезд канцлера такого авторитетного государства как Германия в Баку и проведение ею встречи с активистами гражданского общества - сам по себе значимый факт, важный месседж».

Он также отметил информированность Меркель о проблемах гражданского общества Азербайджана.

«Сложно сказать, будут ли после ее визита проблемы решены. Однако ощущалось, что все беспокоящие гражданское общество вопросы в центре внимания (Меркель)», - сказал Гамбар корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, сам он говорил о политзаключенных.

«Что касается реакции…, то конечно, на такого рода встречах обычно собеседников выслушивают, довольствуются общими ответами. Главы государств и правительств предпочитают вести себя очень дипломатично. Но сложилось ощущение того, что госпожа Меркель... небезразлична к проблемам», - отметил активист.

При этом он не склонен преувеличивать возможности влияния Меркель и руководителей других государств на ситуацию в Азербайджане.

«Спасение страны в руках самого народа. Не стоит ждать решения внутренних проблем кем-то из-за рубежа», - заметил Гамбар.

Меркель обсуждала с Алиевым некоторые проблемы с защитой прав человека

Хадиджа Исмайлова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что говорила на встрече с Меркель о запретах на выезд журналистов за рубеж, давление на адвокатов, арестованных представителях СМИ и прочих проблемах.

«Я сказала, что риски, которые мы берем на себя в качестве журналистов, теперь разделяют наши адвокаты, которых лишают лицензии.

Я рассказала о произвольных арестах, отсутствии независимых механизмов борьбы с пытками, людях, убитых под стражей в правоохранительных органах», - сказала Исмайлова корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, Меркель поделилась некоторыми деталями своей встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Ангела Меркель сказала, что с президентом Алиевым обсудила некоторые вопросы. В том числе подняла вопросы Илькина Рустамзаде и Мехмана Гусейнова, и Алиев сказал, что изучит эти вопросы. Мы указали, что официальный Баку убеждает Запад, что, если он не поддержит власть, то альтернативой ей станут радикальные исламисты. На самом же деле власти, подавляя свободу собраний и объединений, подталкивают людей к религии, ибо на сегодняшний день в Азербайджане свобода собраний относительно действует только в мечетях», - отметила Исмайлова.

Она также подняла вопроса о необходимость восстановления свободы медиа в Азербайджане.

«Если на такие мегапроекты, как трубопроводы, выделяются кредиты европейскими институтами за счет денег европейских налогоплательщиков, то без независимых СМИ и гражданского общества в Азербайджане невозможно обеспечить прозрачность этих расходов», - сказала Исмайлова.

По словам журналистки, у нее создалось впечатление, что Меркель понимает трудности гражданского общества в условиях автократических режимов.

«Она сказала, что наша озабоченность важна, и некоторые из них (проблем) были рассмотрены на встрече с президентом Алиевым. Я надеялась услышать от нее большее», - рассказала Исмайлова.

Меркель и Алиев подчеркнули роль азербайджанской стороны в поставках газа в Евросоюз

Меркель провела переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе делегаций, после чего состоялась совместная пресс-конференция. Меркель также возложила цветы к Вечному огню на Аллее шехидов, где покоятся жертвы ввода советских войск в Баку в январе 1990 года. Меркель вместе с Алиевым встретились с представителями деловых кругов. С азербайджанской стороны на мероприятия были допущены только представители государственных СМИ.

На пресс-конференции Меркель и Алиев подчеркнули роль азербайджанской стороны в поставках газа потребителям в Евросоюзе, сообщает "Немецкая волна".

Берлин и Брюссель хотят диверсифицировать свой рынок энергоресурсов, чтобы снизить зависимость от "голубого топлива" из России, дала понять Меркель. "В этой связи открытие Южного (газового) коридора - это хорошая новость для энергоснабжения ЕС", - подчеркнула она, добавив, что Берлин сможет усилить сотрудничество с Баку в сфере поставок энергосырья.

Южный газовый коридор состоит из трех газопроводов - Южно-Кавказского (Баку - Тбилиси - Эрзурум), Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (TAP). Предполагается, что газ с азербайджанского месторождения "Шахдениз-2" достигнет Турции, затем часть его должна пройти по 800-километровому TAP, который протянется от турецко-греческой границы по северной части Греции, пересечет Албанию и Адриатическое море и достигнет берегов Италии. Ожидается, что поставки азербайджанского газа в Европу в объеме 10 млрд кубометров в год начнутся в 2020 году. Старт работе ЮГК был дан 29 мая.

Ильхам Алиев, в свою очередь, отметил, что Азербайджан готов нарастить объемы продаваемого Европе газа, однако ушел от ответа на вопрос о том, возможны ли поставки туркменского газа в Европу через азербайджанскую территорию.

Накануне визита Меркель в Баку уполномоченная федерального правительства по правам человека Бербель Кофлер заявила о неудовлетворительной ситуации с соблюдением прав человека в Азербайджане, пишет 25 августа агентство Turan.

Гражданские права в этой стране "по-прежнему во многих случаях ограничены, как и свобода СМИ, собраний и слова", отметила политик.

Ситуация с правами человека в Азербайджане она назвала "в целом проблематичной".

Германию интересует энергетическое сотрудничество с Баку, но речь идет не о газе

Меркель приезжала в Баку не для обсуждения вопросов поставок газа, считает азербайджанский эксперт, глава Центра нефтяных исследований Caspian barrel Ильхам Шабан.

«Многие СМИ ошибочно утверждали, что одним из главных вопросов повестки дня визита Меркель является обсуждение вопросов поставок азербайджанского газа в Германию. Однако для этого нет объективных предпосылок. Азербайджан в обозримой перспективе сможет поставлять в Европу только десять миллиардов кубометров газа, и разведанные запасы позволяют в среднесрочной перспективе удвоить эти объемы. Десять миллиардов кубометров уже распределены на юге Европы. Допустим, Азербайджан «прибавит» еще десять миллиардов кубометров. Но эти объемы малы по сравнению с потребностями Германии. С другой стороны, поставки азербайджанского газа в Германию коммерчески невыгодны, поскольку транспортировка российского газа обходится дешевле. Даже в случае реализации Транскаспийского трубопровода и выводе в Европу туркменского газа, он все равно будет обходиться дороже, чем российский, потому что придется прокачивать через шесть тысяч километров. Германский рынок диверсифицирован – помимо России, туда газ поставляется из бассейна Северного моря», - отметил Шабан корреспонденту «Кавказского узла».

На встрече со студентами в Государственном университете ТГУ Ангела Меркель отметила, что Германия не может отказаться от сотрудничества с Россией по нефти и газу. По ее словам, стоимость российского газа дешевле, чем в Европе, передает "Рустави-2". "Конечно, Азербайджан - страна, откуда мы можем получать газ, но правда в том, что этот газ недоступен по той же цене, по которой мы получаем его из России, - сказала она. - Я не против того, чтобы у нас были торговые отношения с Россией, может быть, мы разрешим проблему с Украиной и Грузией, и это принесет пользу людям".

По его мнению, Германия имеет интересы энергетического сотрудничества с Азербайджаном, но это не касается вопросов поставок газа.

«Правда, еще в 2013 году было подписано соглашение о покупке немецкой компанией "Uniper SE" 1,5 миллиарда кубометров азербайджанского газа с месторождения «Шахдениз-2», который будет поставляться по Южному газовому коридору, начиная с 2020 года. Но этот газ не будет прокачиваться далее, в Германию. Эти объемы немецкая компания будет использовать для производства электроэнергии на своих генерирующих мощностях в Италии. К визиту Меркель было приурочено подписание нового соглашения между SOCAR (государственная нефтяная компания Азербайджана - прим. "Кавказского узла") и германская "Uniper SE". Но это касается сотрудничества в области энергоэффективности и модернизации инфраструктуры», - сказал Шабан.

По его словам, немецкая компания еще несколько лет назад предлагала модернизировать и автоматизировать газораспределительную сеть Баку и Апшеронского полуострова.

«Ежегодно потери газопроводной и газораспределительной сети, промышленных объектов Азербайджана составляют 800 миллионов кубометров газа. То есть этот газ просто теряется, уходит в воздух. Привлечение германской компании к реализации данного проекта в Баку и на Апшероне позволит сохранить хотя бы половину этих объемов. Это дорогостоящее дело. Цена вопроса - полмиллиарда долларов. Но ради такого заказа для германской компании Меркель могла бы пролоббировать этот проект. Поэтому считаю, что ее визит преследовал прежде всего продвижения экономических интересов Германии, а все остальное – программы ЕС, права человека и тому подобное - были не столь существенны для правительства ФРГ», - считает Шабан.

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) и германская "Uniper SE" 25 августа подписали в Баку соглашение о реализации совместных проектов, направленных на повышение энергоэффективности в добыче нефти и газа в Азербайджане. «Цель договоренности – в первую очередь оптимизация потребления электроэнергии в промышленности в Азербайджане и сокращение выбросов газа. Для этого уже определены первичные шаги и в настоящее время проводятся заключительные согласования. Первичные исследования показывают, что за счет применения современных технологий можно добиться существенной экономии газа в газовой сети», - отмечается в сообщении SOCAR.

Баку дал понять Западу, что не потерпит давление

Директор информационного агентства Turan Мехман Алиев заявил корреспонденту "Кавказского узла", что не ожидает от визита Меркель кардинальных изменений ситуации с правами человека.

«В преддверии визита был освобожден из тюрьма оппозиционный политик Ильгар Мамедов. Но последующих шагов не было предпринято», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, внимание Меркель было больше сосредоточено на двустороннем сотрудничестве, вопросах энергобезопасности Европы, подготовке нового соглашения между Азербайджаном и ЕС.

«В преддверии визита Меркель из уст провластных депутатов и экспертов звучали идеи о возможности вступления Азербайджана в ОДКБ. То есть тем самым официальный Баку как бы давал понять Западу, что не давите на нас, мы и так под давлением «общественного мнения», настроенного на сближение с Россией», - сказал он.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".