Активисты призвали Меркель поднять тему прав человека в Азербайджане

23 августа 2018, 12:38

"Репортеры без границ" и Институт свободы и безопасности репортеров напомнили канцлеру Германии о большом числе заключенных журналистов и репрессиях родственников оппозиционеров в Азербайджане. Правозащитники связали надежды на освобождение блогера Мехмана Гусейнова с визитом Ангелы Меркель в Баку.

Как писал "Кавказский узел", блогер Мехман Гусейнов заявил о пытках после задержания за неподчинение полиции. В ответ МВД и лично начальник управления полиции обвинили его в клевете, и Гусейнов был приговорен к двум годам тюрьмы. Бакинский апелляционный суд (БАС) поддержал приговор, Верховный суд частично удовлетворил жалобу защиты, вернув дело на пересмотр в БАС. Однако 15 декабря апелляционный суд, пересмотрев дело о клевете Гусейнова на полицию, отказался изменить обвинительный приговор.

Гусейнов публиковал в Facebook видеоматериалы о коррумпированных высокопоставленных чиновниках. Институт свободы и безопасности репортеров, главой которого Гусейнов был избран в декабре 2016 года, связал задержание с его журналистскими расследованиями. Власти Азербайджана отрицают политические мотивы в преследовании Гусейнова.

Сегодня канцлер Германии Ангела Меркель начинает турне по странам Южного Кавказа. Сначала она посетит Грузию, 24 августа поедет в Армению. Завершающим пунктом путешествия Меркель по Южному Кавказу станет Азербайджан, куда канцлер прибудет 25 августа, передает "Sputnik-Азербайджан".

"Репортеры без границ" призвали Меркель потребовать освобождения журналистов в Азербайджане

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" 22 августа призвала канцлера Германии Ангелу Меркель во время встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым потребовать освобождения журналистов, а также поднять вопрос свободы слова в стране.

"Азербайджан относится к странам, где под стражей находится наибольшее число работников массмедиа, сейчас там из-за своей работы в тюрьме сидят восемь журналистов и два блогера", - говорится в заявлении "Репортеров без границ". Организация отмечает, что Азербайджан в последнем ее рейтинге свободы прессы занял 163-е место из 180, передает Deutsche Welle.

В 2017 году Азербайджан занял 162-ю строчку из 180 в рейтинге свободы прессы "Репортеров без границ". Организация охарактеризовала ситуацию со свободой прессы в стране как "очень плохую".

Институт свободы и безопасности репортеров (ИСБР) председателем, которого является Мехман Гусейнов, также призвал Меркель не приносить права человека в жертву экономическим и энергетическим интересам и поднять в Баку вопрос об освобождении всех журналистов, активистов и блогеров, передает корреспондент "Кавказского узла".

Азербайджанские активисты надеются на освобождение Гусейнова в свете визита в Баку Меркель

Обращение Мехмана Гусейнова о смягчении наказания и освобождении по УДО 24 августа будет рассматриваться на выездном заседании Гарадагского районного суда в колонии № 14 судьей Рашадом Мамедовым, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат блогера Шахла Гумбатова.

По ее словам, защита просит освободить Гусейнова в соответствии со статьей 76 (условно-досрочное освобождение) УК Азербайджана в связи с отбытием половины срока наказания.

Как пояснила адвокат, Гусейнов имеет все основания для смягчения наказания, поскольку он осужден за нетяжкое преступление, не имеет взысканий во время отбытия срока лишения свободы.

В Гарадагском районном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию о назначении на 24 августа выездного заседания суда по делу Мехмана Гусейнова.

Глава "Клуба прав человека" Расул Джафаров воздержался от однозначных прогнозов исхода суда, однако не исключил положительное решение суда.

"От того, что суды в Азербайджане сильно зависят от политической власти, предсказывать их решения исходя из законности невозможно. Если бы во главу угла были бы поставлены закон и право, то Мехман Гусейнов вообще не должен был находиться в тюрьме", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Расул Джафаров.

По его мнению, основания надеяться на положительное решение суда дают обстоятельства, связанные с отказом отпустить Гусейнова к тяжело больной матери.

В ночь на 6 августа в больнице Баку скончалась мать Мехмана Гусейнова. Его отпустили на несколько часов лишь на похороны. 30 июля около десяти журналистов и активистов неправительственных организаций обратились в Пенитенциарную службу Азербайджана с просьбой предоставить блогеру Мехману Гусейнову краткосрочный отпуск для встречи с тяжелобольной. 2 августа пенитенциарная служба отказала Гусейнову проведать мать, заявив, что он не участвует в колонии "в мероприятиях исправительного характера".

"В общественном мнении крайне негативно было воспринят этот отказ проситься с тяжело больной матерью. Его отпустили только на похороны и поминки. И сейчас освобождение по УДО могло бы хоть как-то сгладить эту несправедливость. Кроме того, заседание суда назначено на 24 августа – накануне визита Ангелы Меркель – главы правительства Германии, которая, будучи одним из лидеров ЕС, ответственна за ситуацию с правами человека в странах "Восточного партнерства", - отметил Расул Джафаров.

Он указал на то, что в преддверии визита Меркель уже освобожден лидер партии "Республиканская альтернатива" Ильгар Мамедов, дело которого породило проблемы в отношениях Азербайджана с Советом Европы. "И возможное освобождение Мехмана Гусейнова стало бы еще одним шагом, смягчающим критику Европы положения дел в Азербайджане с правами человека", - сказал Расул Джафаров.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов также выразил осторожный оптимизм по поводу возможного освобождения Мехмана Гусейнова.

"Германия и ЕС имеют в Азербайджане геополитические и экономические интересы. В то же время, они провозглашают приоритетность уважения прав человека, демократии и верховенства закона. Поэтому визит Меркель должен иметь какую-то результативность в данном направлении. Недавно был выпущен из тюрьмы оппозиционер Ильгар Мамедов, непосредственно к визиту Меркель может быть приурочено и освобождение блогера Мехмана Гусейнова. Впрочем, назначение суда на 24 августа могло быть и случайностью, никак не связанной с визитом канцлера Германии", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Эльшан Гасанов.

В целом он считает, что западные государства, включая Германию, не должны приносить права человека в Азербайджане в жертву своим геополитическим и энергетическим интересам. "Неправильно, когда освобождаются один-два человека, и Запад начинает расхваливать власти Азербайджана. Необходимо добиться кардинального решения проблемы политзаключенных", - подчеркнул Эльшан Гасанов.

3 августа азербайджанский Центр защиты политзаключенных обновил список политзаключенных. Их число составило 151 человек

Эмин Гусейнов сообщил Меркель о том, как родственники критиков властей становятся жертвами

Брат Мехмана Гусейнова - находящийся в политэмиграции в Европе исполнительный директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов - написал Ангеле Меркель открытое письмо, копию которого адресовал также членам Бундестага Германии и федерального правительства страны.

Он призвал Меркель не ограничивать встречу с президентом Ильхамом Алиевым "исключительно вопросами экономического сотрудничества между странами, но также поднять перед политическим руководством Азербайджана вопрос о необходимости соблюдения прав человека и уважения общеевропейских ценностей в сфере демократии, верховенства закона и борьбы с коррупцией".

"Критики властей и разоблачители коррупции ежедневно сталкиваются с риском физической расправы, а также с угрозой ареста по сфабрикованным обвинениям. Сегодня аресты журналистов и правозащитников, закрытие независимых и оппозиционных СМИ, запрет на работу независимых местных и международных НПО, блокирование новостных сайтов, нарушение свободы передвижения журналистов, правозащитников и оппозиционеров превращаются в жуткие реалии общественно-политический жизни страны. Результатом систематических репрессий властей является наличие в тюрьмах свыше ста политических заключенных, среди которых много представителей СМИ", - говорится в обращении.

Жертвами властей и заложниками режима становятся и родственники критиков режима, продолжил Эмин Гусейнов. В частности он указал на собственное политическое изгнание, а также арест брата, которого назвал известным антикоррупционным журналистом и правозащитником.

"Власть, доведшая нашу мать до больницы и там лишившая ее жизни, отомстила нам за нашу правозащитную и журналистскую деятельность, показав устрашающий пример азербайджанскому обществу, какая опасность ждет самих критиков и членов их семей", - продолжил Эмин Гусейнов. По его словам, в схожих условиях в августе 2015 года умер журналист и правозащитник Расим Алиев, а в 2013 году - известный критический писатель-публицист Рафиг Таги

Ранее Гусейнов заявил, что его мать умерла при странных обстоятельствах "Ее под предлогом улучшения состояния вывели из искусственной комы, сразу же отключили от искусственных аппаратов и перевели в обычную палату отделения интенсивной кардиологии. А ночью сообщили, что она скончалась", - рассказал Эмин Гусейнов.

"Сегодня правительство Азербайджана, пытаясь всячески заручиться политической и финансовой поддержкой европейских стран, неустанно уверяет их, что Азербайджан привержен пути обеспечения энергетической безопасности Европы, забывая при этом свои обязательства по правам человека, демократии и борьбе с коррупцией", - далее говорится в обращении Эмина Гусейнова.

По его словам, на фоне поддержки энергетических проектов Азербайджана многомиллиардными кредитами, нацеленными на диверсификацию энергоресурсов Европы, гражданское общество не ощущает должной поддержки со стороны европейских партнеров. "Несмотря на многомиллиардные доходы от продажи нефти и газа, из-за высокого уровня коррупции и отсутствия эффективного управления страной уровень жизни населения намного отстает от темпов валютных поступлений", - пишет директор ИСБР.

Меркель намерена затронуть темы прав человека во время визита в Баку

В посольстве ФРГ в Азербайджане воздержались от комментариев программы визита Меркель в Баку и рекомендовали обратиться в правительство Германии. Отвечая на письменный запрос корреспондента "Кавказского узла", источник в офисе канцлера отметил, что Меркель намерена в Баку обсуждать вопросы развития отношений в экономической области, развитие связей Азербайджана с ЕС.

Что касается вопросов прав человека, то, согласно источнику, Меркель традиционно затрагивает темы прав человека, демократии и верховенства закона на переговорах с зарубежными партнерами. При этом, источник назвал "позитивным знаком" освобождение 13 августа в Азербайджане оппозиционера Ильгара Мамедова.

Кроме того, по словам источника, в центре внимания Меркель в ходе визита в Баку будут вопросы реализации Южного газового коридора в контексте диверсификации источников поставок энергоресурсов в Европу.

В ходе визита в Баку и Ереване Меркель затронет и карабахское урегулирование. "Германия вместе с партнерами из ЕС поддерживает проведение переговоров со стороны Минской группы ОБСЕ и Специального представителя ЕС на Южном Кавказе и призывает Азербайджан и Армению найти мирное, согласованное решение этого конфликта", - сказал источник.

В администрации президента Азербайджана программу визита Меркель пока не комментируют.

Напомним, азербайджанские политэмигранты провели 18 августа перед замком Мезеберг в Германии во время переговоров Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным акцию, на которой призвали канцлера Ангелу Меркель поднять в ходе предстоящего визита в Баку вопрос об освобождении политзаключенных.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".