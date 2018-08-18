Защита Афгана Мухтарлы заявила о нарушении его прав в колонии

18 августа 2018, 22:31

Журналист Афган Мухтарлы, который находится в азербайджанской колонии, лишен возможности получать политическую литературу и встречаться с представителем его семьи, сообщил координатор движения Nida Самир Асадли. Защита готовит жалобу на нарушение прав Мухтарлы в суд.

Как писал "Кавказский узел", Афган Мухтарлы в мае 2017 года был похищен в Тбилиси и доставлен в Баку. 12 января суд приговорил его к шести годам тюрьмы по обвинению в незаконном переходе границы, контрабанде и сопротивлении представителю власти. Расследование дела Мухтарлы в Грузии до сих пор не завершено. В конце июня ЕСПЧ направил азербайджанской и грузинской сторонам вопросы по обстоятельствам задержания Мухтарлы. 26 июля адвокат журналиста сообщил, что Главная прокуратура Грузии получила письменные показания Мухтарлы по делу о его похищении в Тбилиси.

Сам Мухтарлы не признал вину. В его защиту выступили власти США, Евросоюз и представитель ОБСЕ. Правозащитная организация Amnesty International признала журналиста "узником совести", а Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присвоил его делу приоритетный статус. Мухтарлы включен в список политзаключенных Азербайджана, составленный Центром защиты политзаключенных.

Мухтарлы за все время содержания в СИЗО и колонии не было позволено получать политическую литературу, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" координатор движения Nida Самир Асадли, который является уполномоченным семьи журналиста для встреч с ним в заключении.

"Афган Мухтарлы после ареста, за исключением короткого перерыва на период судебного следствия, все время содержится в Баку - сначала в СИЗО, а с конца мая этого года - в колонии №16. Его супруга находится сейчас в Европе. Мать, братья, сестры - в Загатальском районе. В Баку его некому посещать из членов семьи и близких родственников. Поэтому от имени семьи его брат выдал мне доверенность на посещение Афгана. В СИЗО поначалу мне не давали встреч с ним. Но потом, после того как об этом стали писать СМИ, рассылать письма правозащитные организации, меня стали пускать к Афгану. Но в колонии мне еще ни разу не дали встреч", - рассказал Самир Асадли.

По его словам, причиной отказа во встречах было названо отсутствие начальника и возможности получить разрешение.

"Каждую неделю я отношу туда продукты, другие необходимые вещи для Афгана. Все принимают, но встреч мне с ним не дают", - утверждает Асадли.

Кроме того, по словам Асадли, за все время ареста Мухтарлы не позволили получить политическую литературу. "С художественной литературой проблем нет. Но политические книги не позволяют ему передавать. Я уже относил ему более 30 политических книг, но ни одну ни в СИЗО, ни в колонии не пустили", - сказал активист.

Он уточнил, что речь идет о произведениях одного из основателей Азербайджанской Демократической Республики Мамед Эмина Расулзаде, книге об известном адвокате, ныне покойном Эльтоне Гулиеве, который защищал многих политзаключенных в Азербайджане.

"Не приняли для Афгана также политический роман прошедшего через тюремное заключение известного правозащитника Интигама Алиева о современной действительности Азербайджана. Помимо того, мы относили Афгану политические книги на турецком, русском языках, но ни одну из них не приняли", - сказал Асадли.

По его словам, адвокат Зибейда Садыгова 17 августа встретилась с Мухтарлы в колонии. "На этой встрече Афган с адвокатом решили обратиться в суд для обжалования нарушения прав журналиста на получение книг и встречи с доверенным лицом его семьи", - сказал Асадли.

Адвокат Садыгова подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" информацию о подготовке жалобы в суд. По ее мнению, передаваемые заключенным книги не должны подвергаться политической цензуре.

Адвокат также указала на неправомерность ограничения прав Мухтарлы на встречи с доверенным лицом семьи. По ее словам, согласно закону о правах и свободах лиц, содержащихся в местах заключения, осужденные имеют право раз в неделю встречаться с членами семьи или близкими родственниками в течение четырех часов и дважды в неделю - на телефонные разговоры по 15 минут.

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы не прокомментировали заявления о непредоставлении Мухтарлы встреч с доверенным лицом и отказе в передаче ему политических книг. Представитель ведомства только отметил, что, согласно законодательству, не допускается передача осужденным литературы, содержащей разжигание национальной, религиозной розни и порнографии. "За рамками этого каких-либо ограничений не может быть", - сказал он.

Афган Мухтарлы был похищен в Тбилиси в пятистах метрах от правительственных зданий — МИД, Службы государственной безопасности, парламента и правительства Грузии — и появился на азербайджанском контрольно-пропускном пункте. И там, и там есть камеры наблюдения, однако записей с Мухтарлы никто до сих пор не предъявил, отмечается в материале "Кавказского узла" "Последние минуты Мухтарлы перед похищением – на карте Тбилиси".

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