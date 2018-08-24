Суд отказался досрочно освободить азербайджанского блогера Гусейнова

24 августа 2018, 18:00

Блогеру Мехману Гусейнову отказано судом в смягчении наказания и условно-досрочном освобождении на основании негативной характеристики из колонии. Защита считает решение суда необоснованным и намерена обжаловать его.

Как писал "Кавказский узел", блогер Мехман Гусейнов заявил о пытках после задержания за неподчинение полиции. В ответ МВД и лично начальник управления полиции обвинили его в клевете, и Гусейнов был приговорен к двум годам тюрьмы. Бакинский апелляционный суд поддержал приговор, Верховный суд частично удовлетворил жалобу защиты, вернув дело на пересмотр в БАС. Однако 15 декабря апелляционный суд, пересмотрев дело о клевете Гусейнова на полицию, отказался изменить обвинительный приговор. Блогер просил суд об условно-досрочном освобождении в связи с отбытием половины срока наказания.

Гусейнов публиковал в Facebook видеоматериалы о коррумпированных высокопоставленных чиновниках. Институт свободы и безопасности репортеров, главой которого Гусейнов был избран в декабре 2016 года, связал задержание с его журналистскими расследованиями. Власти Азербайджана отрицают политические мотивы в преследовании Гусейнова.

Обращение Мехмана Гусейнова было рассмотрено сегодня на выездном заседании Гарадагского районного суда Азербайджана в колонии номер 14, расположенном в одном из самых отдаленных пригородных поселков Баку – Гызылдаше.

Слушания, которые проводились под председательством судьи Рашада Мамедова, были закрытыми. Об итогах заседания сообщила адвокат блогера Шахла Гумбатова.

По ее словам, администрация колонии выдала негативную характеристику на Мехмана Гусейнова и сочла, что наказание ему не может быть смягчено, поскольку он «не исправился» и «не вступил на путь исправления».

«Это якобы выразилось в том, что Мехман Гусейнов «неискренен по отношению к сотрудникам учреждения по отбытию наказания», проявляет «неудовлетворительное отношение к труду», «не участвует в работах по благоустройству», «не участвует в культурных мероприятиях», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Шахла Гумбатова.

Она назвала эти доводы несостоятельными. «Все хорошо знают Мехмана Гусейнова, он очень коммуникабельный и искренний человек, в колонии также ни с кем не вступал в конфликт – ни с заключенными, ни с персоналом. Что касается «неудовлетворительного отношения к труду», то привлечение к труду по законам не является обязательным, и это не может считаться основанием для отказа в освобождении по УДО», - заявила Шахла Гумбатова.

По ее словами, Мехман сам сказал, что не удивлен негативному заключению из колонии. «Он знает «за что» арестован – за свою блогерскую работу, и его освобождение зависит не от начальника колонии, не от судьи, и он готов к любому решению. Что касается неучастия в культурных мероприятиях, Мехман сказал, что в колонии тысяча заключенных, и, если там проводится концерт, то в зал не все могут поместиться, и он уступает другим заключенным», - рассказала Шахла Гумбатова.

Она отметила, что защита подаст апелляционную жалобу на решение суда.

Вместе с тем адвокат сказала, что Мехман Гусейнова не жалуется на условия содержания и обращения. «Однако Мехман и члены его семьи очень сожалели, что блогера не отпустили, чтобы увидеться с тяжело больной матерью, а временно освободили для участия на похоронах и поминках, после того как она умерла», - добавила Шахла Гумбатова.

В ночь на 6 августа в больнице Баку скончалась мать Мехмана Гусейнова. Его отпустили на несколько часов лишь на похороны. 30 июля около десяти журналистов и активистов неправительственных организаций обратились в Пенитенциарную службу Азербайджана с просьбой предоставить Гусейнову краткосрочный отпуск для встречи с тяжелобольной. 2 августа пенитенциарная служба не позволила Гусейнову проведать мать, заявив, что он не участвует в колонии "в мероприятиях исправительного характера".

В Гарадагском райсуде корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили информацию об отклонении обращения Мехмана Гусейнова об УДО.

Представители Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев.

Представители гражданского общества Азербайджана выразили разочарование решением суда по обращению Гусейнова, сообщил координатор Альянса защиты политических свобод Самир Казымлы.

«У нас были определенные надежды, что в преддверии визита Ангелы Меркель одного из самых известных политзаключенных Азербайджана Мехмана Гусейнова выпустят. Но, к сожалению, этого не произошло. И это показатель насколько тяжелая в Азербайджане ситуация с правами человека», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Самир Казымлы.

Ранее «Репортеры без границ» и Институт свободы и безопасности репортеров направили канцлеру Германии обращение, в котором напомнили о большом числе заключенных журналистов и репрессиях родственников оппозиционеров в Азербайджане. Правозащитники связали надежды на освобождение Мехмана Гусейнова с визитом Ангелы Меркель в Баку, который намечен на 25 августа. При этом источник в офисе канцлера на письменный запрос корреспондента "Кавказского узла" отметил, что Меркель традиционно затрагивает темы прав человека, демократии и верховенства закона на переговорах с зарубежными партнерами. Источник также назвал "позитивным знаком" освобождение 13 августа в Азербайджане оппозиционера Ильгара Мамедова.

3 августа азербайджанский Центр защиты политзаключенных обновил список политзаключенных. Их число составило 151 человек.

Напомним, азербайджанские политэмигранты провели 18 августа перед замком Мезеберг в Германии во время переговоров Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным акцию, на которой призвали канцлера поднять в ходе предстоящего визита в Баку вопрос об освобождении политзаключенных.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".