Власти анонсировали строительство газохранилища в Грузии

25 августа 2018, 21:24

Проект по строительству газохранилища, начало которого запланировано в следующем году, позволит снизить зависимость Грузии от импорта и устранить перебои с газоснабжением населения в зимнее время, сообщил премьер-министр республики. Соглашение о выделении средств на строительство газохранилища было подписано в рамках визита в Грузию канцлера Германии Ангелы Меркель.

Как сообщал "Кавказский узел", официальный визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Грузию прошел с 23 по 24 августа в рамках ее турне в страны Южного Кавказа - Грузию, Армению и Азербайджан. В ходе визита Меркель заявила, что Германия поддерживает территориальную целостность и евроинтеграцию Грузии, однако говорить о членстве страны в НАТО пока слишком рано. Визит Меркель грузинские эксперты по международным отношениям оценили как знак поддержки территориальной целостности Грузии.

Соглашение о выделении средств на реализацию проекта по строительству первого в Грузии газохранилища было подписано между Банком реконструкции и развития Германии (KfW) и Государственной грузинской нефтегазовой корпорацией (GOGC) в ходе заседания "круглого стола" в гостинице "Тбилиси Марриотт", в котором участвовали представители бизнес-сектора и правительств Грузии и Германии 24 августа, передает корреспондент "Кавказского узла".

Согласно документу, банк выделит на эти цели 150 миллионов евро кредитных средств. "Это очень важный проект, который обеспечит еще большую энергетическую независимость нашей стране", — цитирует премьер-министра Мамуку Бахтадзе телеканал "Имеди".

Проект позволит не только укрепить энергобезопасность республики, но и стабильно обеспечивать население газом в зимний период, подчеркнул глава правительства. По его словам, общий объем инвестиций в проект составит приблизительно 220-250 миллионов Евро, строительство газохранилища финансируется KfW вместе с Европейским инвестиционным банком (EIB) и GOGC.

Согласно проекту, мощность газохранилища вблизи столицы Тбилиси составит около 400 миллионов кубических метров, что соответствует 10-15% годового потребления газа в Грузии, его строительство поможет снизить зависимость от импорта газа из соседних стран, сказал Бахтадзе.

В январе 2017 года Грузия согласилась на предложение "Газпрома" получать плату за поставленный из России газ Армении через магистральный газопровод, а в апреле отказалась от закупок российского газа до конца 2017 года и договорилась о поставках топлива с Азербайджаном. Покупка газа у Азербайджана обходится Грузии дешевле и оборачивается стабильным реинвестированием в грузинскую экономику, заявили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. В январе 2018 года Грузия заявила, что увеличит поставки природного газа из Азербайджана до 2,679 миллиарда кубометров, а российский газ закупаться не будет.

Сейчас более 80 процентов грузинских домохозяйств подключены к газовой сети, они только выиграют от строительства газохранилища, сказал он. Газовый резервуар будет построен на территории, прилегающей к селу Самгори. Первый этап строительства начнется в 2019 году, а в эксплуатацию газохранилище будет введено в 2022 году, отметил премьер-министр.

"Со строительством первого подземного хранилища газа Грузия значительно улучшит энергоснабжение и создаст условия для инвестиций и экономического роста за счет повышения энергетической безопасности", - приводит слова директора и члена правления KfW Group Йоахима Нагеля телеканал "Рустави-2".

По его словам, в 2018 году прогнозируемый объем потребления газа в Грузии составит 2,659 миллиарда, что на 9% больше показателя предыдущего года.

При этом на встрече со студентами в Государственном университете ТГУ Ангела Меркель отметила, что Германия не может отказаться от сотрудничества с Россией по нефти и газу. По ее словам, стоимость российского газа дешевле, чем в Европе, передает "Рустави-2". "Конечно, Азербайджан - страна, откуда мы можем получать газ, но правда в том, что этот газ недоступен по той же цене, по которой мы получаем его из России, - сказала она. - Я не против того, чтобы у нас были торговые отношения с Россией, может быть, мы разрешим проблему с Украиной и Грузией, и это принесет пользу людям".

Кроме того, в рамках встречи был обсужден проект по улучшению водоснабжения в Аджарии, на который немецкая сторона выделит 40 миллионов евро льготного кредита и три миллиона в качестве гранта, передает корреспондент "Кавказского узла".

Также на встрече было отмечено, что KfW поддерживает Грузию в реформировании энергетического сектора. "В рамках финансового сотрудничества с Германией в Грузии в течение более двух десятилетий поддерживалось финансирование линий электропередачи и подстанций", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник министерства экономики.