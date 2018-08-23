Политологи указали на препятствия для признания независимости Абхазии

23 августа 2018, 06:28

Признанию независимости Абхазии на международной арене препятствуют напряженные отношения России с Западом и США, а также позиция Грузии по этому вопросу, указали участники международной конференция «10 лет признания: итоги и перспективы». Они также отметили проблемы репатриации абхазов, которые сталкиваются на родине не с политическими барьерами, а с языковыми и бытовыми трудностями.

Как писал "Кавказский узел", 26 августа 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Этому предшествовал конфликт Грузии и Южной Осетии, в который вмешалась Россия. Несмотря на заявления югоосетинских политиков о желании присоединения, Россия предпочитает строить отношения с Абхазией и Южной Осетией как с независимыми государствами, заявили российские политологи.

Военные действия на территории Грузии и непризнанных республик Абхазии и Южной Осетии начались в ночь с 7 на 8 августа 2008 года и продолжались пять дней, говорится в материале о "Пятидневной войне", размещенном в "Справочнике" "Кавказского узла".

Политологи рассказали о перспективах признания независимости Абхазии

, передает присутствовавший на ней корреспондент «Кавказского узла».

Вслед за Россией независимость Южной Осетии и Абхазии признали Никарагуа (2008) и Венесуэла (2009), а также карликовые островные государства Науру (2009) и Тувалу (2011). Кроме того, в 2011 году Абхазию также признало островное государство Вануату. Однако в июле 2013 года оно отказалось от признания и подписало с Тбилиси договор, в котором признало территориальную целостность Грузии. В этом же году Грузия сообщила, то Тувалу отозвало свое решение о признании Абхазии, говорится в справке, опубликованной "Кавказским узлом". 29 мая 2018 года независимость республики признала Сирия, информирует на своем сайте МИД Абхазии.

Причиной того, что независимость Абхазии не признана большинством стран, является саботаж со стороны Грузии, которую поддерживают западные страны и США, считает политолог Александр Скаков.

«Если Абхазию признают какие-то страны Запада, пусть даже и не все, то Грузия последует их примеру", - сказал он.

По его словам, реально можно ожидать признание независимости Абхазии со стороны Турции. Такое возможно, "учитывая общий дрейф Турции от НАТО и от Америки», но это произойдет не скоро, заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

При этом он сказал, что признание независимости Абхазии другими странами произошло не только благодаря России, но и «благодаря стараниям самой республики».

Причиной отсутствия широкого международного признания независимости Абхазии является достаточно сложная ситуация «главного лоббиста этого признания – Российской Федерации», заявил корреспонденту "Кавказского узла" директор Центра междисциплинарных гуманитарных исследований в Ростове-на-Дону Николай Трапш.

Речь идет об антироссийских санкциях и общей международной напряжённости, уточнил он.

«Эта проблема может решаться в комплексном взаимодействии России и Абхазии... нужна стабильная обстановка. Признание - это длительная дипломатическая работа. Для её ведения нужно отсутствие конфронтационных факторов", - заявил Трапш.

Определённые перспективы в этом направлении у Абхазии появятся после того, как спадёт международная напряжённость, сказал он.

Трапш пояснил также, что «само широкое международное признание не должно являться самоцелью».

Министр по репатриации отметил о двойные стандарты

На круглом столе в министерстве по репатриации Абхазии, где присутствовали представители черкесских диаспор из Турции, Сирии, Иордании и Израиля, обсуждались проблемы сотрудничества между диаспорами и признания Абхазии мировым сообществом, передает корреспондент "Кавказского узла".

Президент Черкесской благотворительной организации из Иордании Зухди Жанбек предложил присутствующим рассмотреть два варианта возможного выхода Абхазии на международную арену: открытие в Иордании коммерческого офиса и вступление в Организацию объединенных наций в качестве страны-наблюдателя.



«Мы можем в Иордании рекомендовать одну из ваших ассоциаций под коммерческий офис Абхазии... Ещё вариант – вступление в международное сообщество», - сказал он.

Министр по репатриации Абхазии Беслан Дбар объяснил Зухди Жанбеку, что на данный момент такие шаги предпринять невозможно.

"К большому сожалению Организация объединенных наций считает нас сепаратистами... Двойные стандарты некоторых ведущих государств, так называемых «друзей» Грузии, блокируют все действия нашего молодого государства", - сказал он.

Он напомнил, что на годовщину признания независимости Абхазии президент России Владимир Путин пригласил в Москву президентов Абхазии и Южной Осетии и именно в это же время канцлер Германии Ангела Меркель посетит Грузию.

На 24 августа в Москве намечена встреча президента России Владимира Путина с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым и президентом Абхазии Раулем Хаджимбой, передает "Интерфакс". Канцлер Германии Ангела Меркель с 23 по 24 августа побывает с официальным визитом в Тбилиси, где встретится с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, сообщает "Инерпресс".

Президент Черкесской ассоциации в Израиле Зохер Тхауха рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что вопрос о признании независимости Абхазии Израилем с властями не обсуждался.

"Напрямую с властями мы не говорили, но внутри диаспоры рассматриваем этот вопрос", - рассказал он.

Он отметил, планы обратиться к властям у ассоциации есть, но это займёт очень много времени. "К тому же мы должны учитывать, что Израиль находится в очень тесных связях с Грузией, что... может помешать признанию", - сказал Тхауха.

При этом он пояснил, что абхазский этнос и культура израильтянам совершенно неизвестны.

«Прежде чем мы предложим признать независимость Абхазии, мы должны представить нашему правительству Абхазию как страну», - сказал он.

По словам Тхауха, последние два года он занимается вопросом популяризации Абхазии в Израиле. Делает он это посредством своих лекций в Черкесском музее Израиля.

Репатрианты пожаловались на языковые и бытовые проблемы

Проблем с репатриацией в Абхазии нет, заявил корреспонденту "Кавказского узла" Николай Трапш. При этом он уточнил, что сложности, с которыми сталкиваются репатрианты, как правило, бытовые.

«Человек должен переезжать в сопоставимые или в лучшие условия. В Абхазии условия создаются, но не для всех представителей диаспоры достаточны, чтобы принять столь радикальное решение. Плюс есть языковой барьер, особенно для молодого поколения. Не зная русского и абхазского языка, очень сложно встроиться в социальную инфраструктуру», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Трапш.

По его мнению, массового потока репатриантов в Абхазию ждать не стоит.

«Человек должен психологически чувствовать, что но готов выйти на качественно новый или хотя бы сопоставимый уровень жизни», - считает он.

Трудности, с которыми сталкиваются репатрианты, являются больше психологическими и бытовыми, сказал корреспонденту «Кавказского узла» Беслан Дбар.

"Это большой стресс – оставить насиженное место и переселиться в другую страну. Хотя это их историческая родина, но сложно начинать всё сначала", - сказал он.

Дбар также отметил, что репатрианты быстро адаптируются.

Препятствий для массовой репатриации в Абхазии нет, подтвердил репатриант из Сирии Атилла Цугба.

По его словам, единственной проблемой стал языковой барьер - Абхазии он проживает уже больше 10 лет, но на русском и абхазском языках говорит плохо.

«Нет политических сложностей, языковой барьер только. А самое главное, нужно для себя решить, чем ты будешь здесь заниматься, где работать. Привыкнуть надо и к бытовым трудностям, которые возникают в первые месяцы после переезда», - сказал он.