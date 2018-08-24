Грузинские политологи увидели в визите Меркель сигнал Москве

24 августа 2018, 21:07

Германия поддерживает территориальную целостность и евроинтеграцию Грузии, однако говорить о членстве страны в НАТО пока слишком рано, заявила в ходе визита в Грузию канцлер Германии Ангелы Меркель. Грузинские эксперты по международным отношениям оценили визит Меркель как знак поддержки территориальной целостности Грузии.

Официальный визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Грузию прошел с 23 по 24 августа в рамках ее турне в страны Южного Кавказа - Грузию, Армению и Азербайджан. Меркель в Тбилиси провела встречи с президентом и премьер-министром Грузии, представителями оппозиции и студентами, а также посетила административную границу с Южной Осетией.

"Германия поддерживает и поддержит стремление Грузии в Евросоюз, и поэтому я здесь", - сказала канцлер Германии Ангелы Меркель 23 августа на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, передает корреспондент "Кавказского узла".

Она также затронула вопрос территориальной целостности Грузии, назвав ситуацию с Абхазией и Южной Осетией "несправедливостью".

Военные действия на территории Грузии и непризнанных республик Абхазии и Южной Осетии, в который вмешалась Россия, начались в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, говорится в материале "Кавказского узла" о "Пятидневной войне", размещенном в разделе "Справочник". 26 августа 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия считает эти территории оккупированными РФ.

"То, что происходит - несправедливо. Президент России знает мою позицию, мы говорим об этом... Несмотря на большую напряженность, большие усилия, очень мало делается для того, чтобы раз и навсегда отправить в прошлое эту большую несправедливость. Это не должно стать обыденным, не должно произойти свыкания с этой ситуацией", - сказала Меркель, слова которой приводит агентство "Новости-Грузия".

В то же время она заявила, что "Грузия точно является страной, имеющей наибольшую европейскую перспективу".

Также Меркель сообщила о подписании в Тбилиси двух соглашений. "Дело касается выделения примерно 193 миллионов евро…. для газохранилища и систем по водоснабжению и канализационных систем", - цитирует канцлера "Sputnik Грузия".

В свою очередь премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на совместной пресс-конференции 23 августа подчеркнул важность признания правительством Германии территориальной целостности и суверенитета Грузии. Он сообщил что в ходе встречи с Меркель обсуждалось евроатлантическое стремление Грузии.

Меркель посетила линию разграничения и высказалась о вступлении Грузии в НАТО

Отвечая на вопрос о НАТО, Ангела Меркель заявила, что на сегодняшний день не видит перспектив "скорого вступления Грузии" в альянс. Соответствующее заявление она сделала сегодня во время встречи со студентами в Тбилисском государственном университете.

Грузия неоднократно заявляла о намерении вступить в НАТО. Решение о предоставлении Грузии Плана действий по членству в НАТО ожидалось еще в 2008 году, однако оно так и не было принято. Страна участвует в миротворческих операциях, в рамках сотрудничества с альянсом проводятся учения с грузинскими военнослужащими. В июле в Грузии прошли третьи по счету международные военные учения партнеров и стран НАТО "Достойный партнер" (Noble partner), в которых приняли участие более трех тысяч военнослужащих из 13 стран.

"В этой констелляции, в контексте Абхазии и Южной Осетии, по моему мнению, мы не можем говорить о быстром членстве. Такова позиция Германии, она такой останется", - приводит словам Меркель "Грузия online".

В то же время она призвала Грузию "продолжить процесс сближения с НАТО и шаг за шагом идти в этом направлении".

После встречи со студентами канцлер Германии посетила село Одзиси Душетского района расположенное вблизи разделительной линии с Южной Осетии. В поездке, которую транслировали грузинские телеканалы, ее сопровождали руководители Миссии Наблюдателей ЕС (МНЕС), а также посол Германии в Грузии Хайке Файч.

Политологи: Германия демонстрирует, что заинтересована в странах Южного Кавказа

Грузинские эксперты по международным вопросам, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", указали, что в течение нескольких дней после завершения визита Ангелы Меркель в Грузию станет известно, о чем шла речь за закрытыми дверями. При этом они не стали придавать особого значения тому, что визит Меркель в страны Южного Кавказа произошел после ее встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 18 августа.

Руководитель "Института стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили сказал, что вопрос строительства нового газопровода, с которым связали визит Меркель, имеет значение для Грузии, так как это вопрос - безопасности, снабжения энергоресурсами и инвестиций.

"Чем больше крупных европейских стран, а Германия - ведущая европейская страна, будут вкладывать инвестиции, и их экономические интересы будут замыкаться на нашей регионе и на Грузии, тем больше шансов у Грузии стать более привлекательной и желанной для НАТО", - сказал Гоголашвили в комментарии корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, визит канцлера Германии демонстрирует, что ФРГ "придает немалое значение этому региону и хочет быть основным игроком в нем".

"Такой визит всегда означает, что судьба этих стран небезразлична, и это означает, что Германия не даст России карт-бланш в этом регионе, чтобы она делала в этом регионе то, что хочет - продолжала оккупацию или какие-то агрессивные действия", - сказал эксперт.

По его словам, Россия могла превратно понять то, что представители немецкого правительства не приезжали в этот регион в течение десяти лет и воспринять это как потеряю интереса к нему. Визит Меркель демонстрирует, что при принятии каких-либо шагов в отношении этого региона уже нельзя "списывать Германию со счетов".

Представитель неправительственной организации "Грузинский институт европейских ценностей" Мамука Жгенти указал, что Германия в течение нескольких лет имеет свое влияние на интересы Грузии, включая ЕС и НАТО. В частности, она "фактически заблокировала" присвоение Грузии плана действий по членству в НАТО на Бухарестском саммите в 2008 году.

"По очень многим вопросам нужно больше работать с Германией, и этот визит дает шанс, чтобы предоставить Меркель больше информации и проводить большую кампанию", - сказал он "Кавказскому узлу".

Также визит Меркель важен и с точки зрения желания Грузии интегрировать в европейские структуры. При этом, отметил эксперт, в настоящее время не стоит вопрос вступления Грузии в ЕС, к чему "не готовы ни Грузия, ни ЕС". Большему развитию грузино-немецких отношений может послужить, если Германия поддержит какие-либо экономические квоты для Грузии.

По мнению Жгенти, визит Меркель к административной границе с Южной Осетией без сопровождения грузинской стороны продиктован правилами Наблюдательской миссии ЕС, которая в этом случае - принимающая сторона. По их правилам, в таких случаях в визитах не участвуют стороны конфликта.

"Если такое правило существует, то грузинская дипломатия максимально с этим должна разобраться, так как нелогично звучит, что на всей территории Грузии и территории страны, контролируемой грузинской стороной, едут без сопровождения грузинской стороны", - указал Жгенти.

Сам же визит "к линии оккупации" он расценивает как подтверждение, что европейские партнеры поддерживают территориальную целостность Грузии и не согласны с позицией РФ.

Грузия желает придания грузно-осетинским отношениям стратегического характера, но "пока не видно желания Берлина", считает руководитель "Института грузинской политики" Корнели Какачия. По его словам, официальный Тбилиси позиционирует Грузию как страну Восточной Европы, стремясь, чтобы ее воспринимали вместе с Украиной и Молдовой, а не с Азербайджаном и Арменией, у которых "на этом этапе нет больших европейских перспектив".

"Поддержка Германии важна с точки зрения территориальной целостности, демократии и верховенства закона. В ходе визита Меркель ничего нового не сказала по вопросу членства Грузии в НАТО, а власти Грузии надеялись на большее и анонсировали, что она выступит с важными заявлениями", - прокомментировал Какачия "Кавказскому узлу".

По его мнению, Германия - ведущая страна в ЕС, стратегические взаимоотношения с которой должны стать предусловием для последующей интеграции Грузии в Европу, "без чего интеграция не произойдет". По этой причине грузино-немецким отношениям должен быть придан такой же импульс, как и отношениям с США. Однако с развитием отношений с США немного отстранились от Германии и Франции, что стало видно на Бухарестском саммите в 2008 году, когда обе страны не поддержали вопрос присвоения Грузии ПДЧ.

"Грузинская дипломатия должна приложить больше усилий, чтобы Германия не только поддержала реформы в Грузии, но и стала их проводником", - сказал он.

Грузинские эксперты не придали значения тому, что визит Меркель в страны Южного Кавказа состоялся после ее встречи с Путиным, посчитав его совпадением во времени, так как визиты были запланированы давно. Также они не считают, что у Кремля будут особые претензии к этому турне в связи с тем, что Германия - страна, с которой РФ пытается установить дружеские отношения и не в ее интересах их. Однако, по мнению Гоголашвили, "РФ раздражает такой визит".

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что активисты и правозащитники призвали канцлера ФРГ Ангелу Меркель поднять тему прав человека в Азербайджане. Меркель посетит Баку 25 августа.