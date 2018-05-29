Азербайджанские экономисты назвали перспективным проект "Южного газового коридора"

29 мая 2018, 14:11

В Баку прошла церемония запуска трубопровода для поставок азербайджанского газа в Европу. Проект принесет Азербайджану не только экономическую выгоду, но и политические дивиденды властям, считают эксперты.

"Кавказский узел" писал, что в Азербайджане планируется начать эксплуатацию месторождения "Шахдениз". Россия предлагала Азербайджану закупку всего объема газа с этого месторождения, однако Баку поддержал проект строительства "Южного газового коридора" и подписал с Анкарой соглашение о строительстве Трансанатолийского газопровода TANAP. 17 февраля региональный президент компании BP анонсировал начало поставок азербайджанского газа в Турцию с 30 июня 2018 года.



Власти Азербайджана с пуском ЮГК заявили о составлении новой энергокарты Европы

Запуск "Южного газового коридора" (ЮГК) на Сангачальском терминале, который расположен в 70 километрах юго-западнее Баку, осуществил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Как заявил Алиев, в этом проекте учтен баланс интересов, полностью обеспечены интересы производителей, транзитеров и потребителей.

"Мы обеспечиваем диверсификацию энергоисточников в полном смысле этого слова, "Южный газовый коридор" - новая энергетическая артерия", - приводятся слова Ильхама Алиева в поступившем корреспонденту "Кавказского узла" сообщении пресс-службы президента.

"Такие гигантские проекты мы реализуем совместно с нашими партнерами и заново составляем энергетическую карту Европы", - добавил Ильхам Алиев.

Как сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в компании BP, являющейся оператором проекта разработки месторождения "Шахдениз" по ЮКГ, предусматривается транспортировка в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках подпроекта "Стадия-2" данного проекта.

Так, газ, добываемый в рамках "Стадии-2" проекта "Шахдениз" пойдет через расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку - Грузия - граница с Турцией и далее по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) от восточной до западной границы Турции.

TANAP уже построен, церемония его запуска с участием президентов Азербайджана и Турции запланирована на 12 июня.

Далее газ пойдет из Европы по Трансадриатическому газопроводу (TAP), соединяющему Грецию, Албанию и Адриатическое море, на юг Италии. Общая протяженность ЮГК составит 3,5 тысячи километров.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

Акционерами проекта "Шахдениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR (16,7%), малазийская Petronas (15.5%), ЛУКОЙЛ (10%), иранская NICO (10%) и турецкая TPAO (19%).

Эксперты оценили экономические и политические выгоды ЮГК

"Южный газовый коридор" является обоюдовыгодным проектом для Европы и Азербайджана, считает глава Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан.

"Европа получает новый альтернативный источник поставок газа и уменьшает свою зависимость от других экспортеров. Азербайджан открывает для себя новый рынок поставок газа", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Ильхам Шабан.

По его словам, коммерческие поставки газа по ЮГК начнутся 12 июня после церемонии запуска TANAP в Турции. До лета 2019 года потребителям Турцию по ЮГК и TANAP будет поставлено 2 млрд кубометров газа. Потом с каждым годом объемы будут нарастать на 2 млрд и к 2020 году достигнут 6 млрд кубометров, отметил эксперт.

В 2020 году, по его словам, предполагается запуск трубопровода TAP, и по нему начнутся поставки газа в Грецию и Италию и Болгарию (путем ветки от Греции). К 2022 году по ЮГК будет прокачиваться 16 млрд кубометров газа, в том числе 6 млрд кубометров в Турцию и еще 10 млрд кубометров в Европу.

На вопрос, каковы будут доходы Азербайджана от проекта, Шабан ответил, что все зависит от цен на газ. По его словам, при нынешних ценах в 200 долларов за 1000 кубометров общие доходы от поставок 16 млрд кубометров могут составить порядка 3,2 млрд долларов и после вычетов себестоимости и расходов на транспортировку, оплату дивидендов акционерам проекта Азербайджану останется половина этой суммы.

"В общем-то, это неплохо. Эти средства пойдут в общую копилку доходов страны от углеводородов. Но если цены на нефть и газ повысятся, то соответственно будут расти и доходы Азербайджана от работы ЮГК. В прошлом году доходы Азербайджана от продажи нефти и газа составили 12 млрд долларов. С учетом нового контракта по разработке нефтяных месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" добычу нефти в предстоящие годы удастся стабилизировать. Кроме того, наблюдается сейчас тренд на повышение цен на нефть, а цены на газ привязаны к ним. Так что начавшийся с 2011 года процесс уменьшения доходов Азербайджана от нефти и газа остановится, и в предстоящие годы доходы Азербайджана от углеводородов уже будут неуклонно расти", - сказал Ильхам Шабан.

Отвечая на вопрос о том, составит ли азербайджанский газ конкуренцию российскому, эксперт указал на то, что действительно на европейском газовом рынке появляется новый игрок. "Но из-за жесткого антимонопольного законодательства ЕС "Газпром" ничего не может поделать с ним. С другой стороны, в прошлом году "Газпром" поставил в Европу 194 млрд кубометров газа, а Азербайджан только к 2022 году сможет поставлять в Европу только 5 процентов этого объема", - пояснил Ильхам Шабан.

Кроме того, он указал на то, что в проекте "Шахдениз" представлена компания ЛУКОЙЛ и учтены интересы российского бизнеса.

Для Азербайджана ЮГК скорее политический проект нежели экономический, убежден экономический эксперт, член меджлиса партии "Республиканская альтернатива" Натиг Джафарли.

"Это очень дорогостоящий проект. Азербайджан уже взял 9 млрд долларов кредитов под него и до завершения строительства еще будет заимствовать порядка 4 млрд долларов. Все эти средства придется возвращать кредиторам за счет как раз газа, транспортируемого по ЮГК", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Натиг Джафарли.

в политическом смысле ЮГК принесет Азербайджану большие выгоды. Он повышает значимость Азербайджана для ЕС как альтернативного источника газа для Европы и предопределяет стратегический характер партнерства

По его мнению, чистая прибыль Азербайджана после вычета себестоимость и расходов составит небольшую сумму - порядка "нескольких сотен миллионов долларов". "Как говорится, овчинка выделки не стоит. Однако в политическом смысле ЮГК принесет Азербайджану большие выгоды. Он повышает значимость Азербайджана для ЕС как альтернативного источника газа для Европы и предопределяет стратегический характер партнерства. Для властей Азербайджана это особенно важно, поскольку энергетические интересы Европы будут перевешивать для них значение ситуации с правами человека в Азербайджане", - сказал Натиг Джафарли.

Член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы важность ЮГК определил с точки зрения создания газотранспортной инфраструктуры в Европу.

"Может быть сегодня поставки в Европу 10 млрд кубометров газа – это не большие объемы. Но главное создается инфраструктура, которая с учетом потребностей может быть расширена", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Тогрул Джуварлы.

По его мнению, в перспективе по ЮГК может транспортироваться газ из Ирана и Ирака. "Азербайджан как совладелец инфраструктуры будет иметь с этого транзитные доходы. Кроме того, в перспективе предполагается разработка самим Азербайджаном своих новых газовых месторождений "Апшерон", "Умид", "Бабек" и других", - рассказал Тогрул Джуварлы.