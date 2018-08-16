Западные структуры призвали Баку освободить активистов и журналистов

16 августа 2018, 08:35

США, Европейский союз и Совет Европы, приветствуя освобождение в Азербайджане лидера партии "Республиканская альтернатива" Ильгара Мамедова, призвали официальный Баку освободить всех лиц, арестованных за реализацию фундаментальных свобод.

Как писал "Кавказский узел", 13 августа апелляционная инстанция заменила оставшийся срок заключения лидера партии "Республиканская альтернатива" (ReAl) Ильгара Мамедова на условное наказание. При этом суд не оправдал оппозиционера, отметил его адвокат, и защита намерена подать кассационную жалобу в Верховный суд страны. Мамедов заявил, что "с еще большей силой и увереннее продолжит политическую деятельность за воцарение республиканских ценностей".

Ильгар Мамедов был приговорен к семи годам заключения по обвинению в организации протестов жителей города Исмаиллы. 16 ноября 2017 года ЕСПЧ признал нарушение права Мамедова на справедливое судебное разбирательство и постановил выплатить ему компенсацию в размере 10 тысяч евро. Решение вступило в силу, однако 30 июня пленум Верховного суда Азербайджана вернул дело Мамедова на рассмотрение апелляционного суда. Решение пленума - попытка властей взять паузу и не отпускать оппозиционера из тюрьмы вопреки решению ЕСПЧ, предположили правозащитники.

Освобождение Мамедова приветствовали США, заявив, что тюремное заключение оппозиционера "вызывало серьезную озабоченность относительно соблюдения верховенства закона в Азербайджане".

"Мы призываем правительство [Азербайджана] отказаться от выдвинутых против него [Мамедова] обвинений в соответствии со своими международными обязательствами и решениями Европейского суда по правам человека", - говорится в заявлении официального представителя Госдепа США Хизерт Науэрт, опубликованном на сайте ведомства 15 августа.

Она подчеркнула, что США также призывают власти Азербайджана "освободить всех других лиц, которые были заключены в тюрьму за осуществление своих основных свобод".

Президент ПАСЕ Лилиана Мори-Паскье также приветствовала решение Шекинского апелляционного суда Азербайджана об освобождении Мамедова.

"Парламентская ассамблея неоднократно призывала власти Азербайджана соблюдать решения Европейского суда по правам человека, который в 2014 году признал, что арест и преследование Мамедова были политически мотивированы, а в 2017 году постановил, что суд над ним был несправедлив", - приводятся слова Мори-Паскье в сообщении пресс-службы Совета Европы, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

В то же время она выразила разочарование тем, что оставшаяся часть наказания, назначенного в результате несправедливого судебного разбирательства, была заменена испытательным сроком в два года и без права покидать Азербайджан в течение этого времени.

"Мы также должны помнить, что в Азербайджане есть и другие лица, арестованные по политическим мотивам, и я призываю власти освободить их", - сказала Мори-Паскье.

Пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешним связям и безопасности Мая Косиянчич призвала к исполнению решения ЕСПЧ в отношении Мамедова в полной мере.

"Европейский союз, в соответствии с обязательствами страны в качестве члена ООН, Совета Европы и ОБСЕ, ожидает освобождения и оправдания всех лиц в Азербайджане, арестованных или ограниченных в свободе передвижения по политическим мотивам", - цитирует представителя ЕС азербайджанская служба "Радио Свобода".

Косиянчич подчеркнула, что ЕС продолжит сотрудничество с Азербайджаном, в том числе, по решению вопросов, связанных с демократией и правами человека.

Представители международных правозащитных организаций раскритиковали власти Азербайджана за политические преследования.

"Политически мотивированные судебные преследования стали отличительной чертой системы правосудия Азербайджана. Дело Ильгара Мамедова стало символом стойкой несправедливости и жестоких репрессий против критиков правительства, десятки из которых все еще остаются за решеткой и не надеются на справедливое судебное разбирательство", - заявила директор по Восточной Европе и Центральной Азии организация Amnesty International Мария Струтерс.

Amnesty International также потребовала полностью отменить приговор в отношении Мамедова и выплатить компенсацию за незаконное лишение свободы.

Заместитель директора отдела Европы и Центральной Азии Human Rights Watch (HRW) Гиоргий Гогия также считает, что, "несмотря на облегчение положения Мамедова и освобождение его из тюрьмы, права политика по-прежнему нарушаются" – сохраняется обвинительный приговор и ограничиваются свободы, в том числе, свобода передвижения.

Он обратил внимание на то, что "не только Мамедов в Азербайджане был несправедливо заключен в тюрьму".

"В жестокой борьбе против критиков правительства власти Азербайджана заключили в тюрьмы десятки правозащитников, политических активистов и журналистов. Правительство приняло ряд драконовских законов и правил, препятствующих работе независимых групп", - заявил Гогия.

По его словам, каждый день, проведенный Мамедовым в тюрьме, "сопровождался нарушением его прав". "Международные партнеры Азербайджана должны настаивать на том, чтобы власти полностью оправдали Мамедова, в полной мере обеспечили выплату компенсации за ущерб и сняли все ограничения на свободу на передвижения, выражения, политическую деятельность. Они также должны настоятельно призвать власти освободить других лиц, находящихся в тюрьме за то, что они высказались за свободу в Азербайджане", - подчеркнул представитель HRW.

Координатор Центра защиты политзаключенных Огтай Гюльалыев считает, что международное демократическое сообщество должно не прекращать усилия для освобождения политзаключенных в Азербайджане.

"Освобождение Ильгара Мамедова стало результатом международного давления на Баку. Но оно не должно прекращаться. Нельзя позволять властям использовать проблему политзаключенных для торга с Западом. Должны быть безоговорочно освобождены все политзаключенные", - сказал Гюльалыев корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что после освобождения Мамедова число политзаключенных составляет 150 человек.

Власти Азербайджана отвергают наличие в стране политзаключенных.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".