13 августа 2018, 20:13

Условно освобожденный из тюремного заключения лидер партии "Республиканская альтернатива" Ильгар Мамедов вернулся домой и намерен продолжить свою оппозиционную политическую деятельность. Международные организации и правозащитники призывали освободить всех остальных политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", 10 августа суд по делу лидера партии "Республиканская альтернатива" (ReAl) Ильгара Мамедова был отложен на неопределенное время. Официально причиной этого была названа неявка гособвинителя, но руководство партии сочло, что власти намеренно затягивают процесс. Сегодня апелляционная инстанция заменила оставшийся срок заключения Ильгара Мамедова на условное наказание. При этом суд не оправдал оппозиционера, отметил его адвокат, и защита намерена подать кассационную жалобу в Верховный суд страны.

Ильгар Мамедов был приговорен к семи годам заключения по обвинению в организации протестов жителей города Исмаиллы. 16 ноября 2017 года ЕСПЧ признал нарушение права Мамедова на справедливое судебное разбирательство и постановил выплатить ему компенсацию в размере 10 тысяч евро. Решение вступило в силу, однако 30 июня пленум Верховного суда Азербайджана вернул дело Мамедова на рассмотрение апелляционного суда. Решение пленума - попытка властей взять паузу и не отпускать оппозиционера из тюрьмы вопреки решению ЕСПЧ, предположили правозащитники.

Мамедов не был отпущен в зале суда, и из города Шеки (в 400 км северо-западнее Баку) в столицу Азербайджана он был доставлен в сопровождении представителей Пенитенциарной службы. Возле дома, где живет Мамедов, собрались около сотни его сторонников, которые восторженно приветствовали политика, скандируя: "Ильгар бек, Ильгар бек!", передает корреспондент "Кавказского узла".

Ильгар Мамедов отметил, что своим освобождением он обязан "азербайджанским республиканцам и всем нашим международным сторонникам".

"Это не полная победа, а относительная победа. Она стала возможной благодаря усилиям всех сторонников республиканства в Азербайджане - молодых, взрослых, всех активистов, их поддержке, оказанной мне", - сказал Мамедов собравшимся.

Он заявил, что "с еще большей силой и увереннее продолжит политическую деятельность за воцарение республиканских ценностей". В ближайшее время Мамедов проведет пресс-конференцию и подробно расскажет о дальнейшем плане действий. Однако прежде, по его словам, он намерен пройти медобследование.

Мамедов рассказал, что только на середине пути в Баку ему было позволено позвонить членам семьи.

"Часть наших сторонников, приехавших в суд в Шеки, позже выехали и скоро вернутся. Мне только на полпути позволили позвонить и сообщить домой, что я еду уже в Баку", - отметил Мамедов.

Правозащитники призвали освободить всех политзаключенных в Азербайджане

Международные структуры приветствовали освобождение Мамедова и призвали власти Азербайджана освободить всех других "необоснованно арестованных активистов".

"Известие о том, что Шекинский апелляционный суд Азербайджана сегодня постановил освободить известного правозащитника Ильгара Мамедова после более чем пятилетнего тюремного заключения, следует приветствовать. Мы не можем принимать политических заключенных в Европе, - невинных людей не следует лишать свободы, и решения Европейского суда по правам человека должны исполняться", - приводятся слова генерального секретаря Совета Европы Торбьерна Ягланда в сообщении пресс-службы Совета Европы, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович также приветствовала решение суда в Азербайджане освободить Мамедова.

"С облегчением узнала, что Ильгар Мамедов, наконец-то, освобожден! Я призываю власти Азербайджана снять с него все обвинения, включая запрет на выезд из страны", - написала она на своей странице в Twitter.

По ее словам, "Азербайджан должен соблюдать свои обязательства в области прав человека и освободить всех людей, сидящих в тюрьмах за свои критические взгляды".

Координатор Центра защиты политзаключенных Эльшан Гасанов также позитивно воспринял освобождение Мамедова.

"Мы рады, что наконец после более чем пятилетнего несправедливого и незаконного тюремного заключения Ильгара Мамедова освободили. Но в тюрьмах остаются еще 150 политзаключенных. Мы призываем власти срочно освободить всех остальных политзаключенных", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла" по телефону.

По его мнению, "хорошей возможностью для освобождения политзаключенных будет предстоящий 22-23 августа праздник Курбан-байрам, по случаю которого можно было объявить широкую амнистию или помилование".

Власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".