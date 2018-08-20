Правозащитник Гюльалыев смог выехать из Азербайджана

20 августа 2018, 22:33

Координатор Центра защиты политзаключенных Огтай Гюльалыев отправился сегодня из Азербайджана в Грузию после шестилетнего запрета на его выезд.

Как сообщал "Кавказский узел", осенью 2016 года правоохранители объявили главе Общественного альянса "Азербайджан без политзаключенных" Огтаю Гюльалыеву о закрытии уголовного дела о призывах к беспорядкам, возбужденного в отношении него в 2012 году. С закрытием дела запрет на выезд правозащитника из страны был снят, однако чиновники все равно отказывались выдать ему загранпаспорт, заявил Гюльалыев в ноябре 2016 года. В январе этого года паспорт ему был выдан.

Активист и правозащитник Огтай Гюльалыев борется за освобождение невинно осужденных, прекращение преследования инакомыслящих и создание условий для свободной деятельности НПО в Азербайджане. Он неоднократно подвергался преследованиям за свою правозащитную деятельность, задерживался и находился под следствием. Был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа 2016" за конкретные результаты в помощи людям.

"Сегодня, после более чем шестилетнего запрета, мне позволили выехать из Азербайджана", - сказал Гюльалыев корреспонденту "Кавказского узла" по телефону.

По его словам, он выехал в Грузию через погранично-пропускной пункт в Газахском районе.

"Уже пошел седьмой год, как я не мог выезжать из Азербайджана. Из-за сфабрикованного уголовного дела мне наложили запрет на выезд. В 2016 году дело закрыли, но потом паспорт не выдавали. В начале этого года паспорт выдали, но запрет все еще оставался в силе. Сегодня я вновь попробовал пересечь границу – никаких препятствий не было", - сказал Гюльалыев.

Он сообщил, что его заграничная поездка "связана с вопросами демократизации Азербайджана". Активист отметил, что намерен в ближайшее время вернуться в Азербайджан.

По словам члена Комитета защиты гражданского общества Эльчина Гасанова, еще десяткам азербайджанских журналистов и активистов запрещено покидать страну.

"Точное число назвать сложно, поскольку некоторые не хотят предавать огласке введение запрета. В массовом порядке запреты активистам стали вводить с 2014 года, в связи с так называемым уголовным делом против ряда местных и иностранных НПО. Дело до сих пор официально не закрыто. С 2015 года начали вводить запреты журналистам. Это в основном журналисты, сотрудничающие с Meydan.TV и азербайджанской службы "Радио Свобода". Некоторые не могут покинуть страну из-за условного наказания", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, о решении проблемы со свободой передвижения можно будет говорить только тогда, "когда запрет снимут со всех". "Людей в статусе свидетелей не выпускают из страны годами, и при этом не проводится следствие", - заявил активист.

Запрет на выезд за границу практикуется в Азербайджане как мера давления на активистов, правозащитников и журналистов, критикующих политическое руководство страны. Осенью 2016 года правозащитнику Интигаму Алиеву не позволили уехать из страны, после заявлений о нарушениях прав человека в Азербайджане. Журналист Хадиджа Исмайлова, известная своими расследованиями фактов коррупции в Азербайджане, в 2017 году пожаловалась в ЕСПЧ на затягивание процесса о запрете ее выезда из Азербайджана.

Журналисту Шахвеледу Чобаноглу, сотрудничавшему с азербайджанской службой "Радио Свобода", запретили выезжать из страны три года назад, когда началось следствие против бакинского бюро этой структуры.

"С тех пор действует запрет на выезд из Азербайджана. В 2014 году я был на медобследовании в Турции и должен был спустя полгода поехать на повторный осмотр, но не смог. Неделю назад я был на поминках в северном регионе Азербайджана. Хотел проверить снят ли запрет – пересечь границу и сразу вернуться. Однако пограничники заявили, что Генеральная прокуратура ввела запрет на мой выезд из Азербайджана", - сказал журналист корреспонденту "Кавказского узла".

В пресс-службе генеральной прокуратуры корреспонденту "Кавказского узла" не удалось получить комментарий по этим запретам. В ведомстве сказали, что "в интересах следствия и других предусмотренных законом случаях допускается введение ограничений на выезд из страны".

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказским узлом" освещаются на специальной тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" опубликовал статью "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".