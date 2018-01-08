08 января 2018, 18:24

Азербайджанский правозащитник Гюльалыев добился выдачи загранпаспорта

Власти Азербайджана выдали загранпаспорт активисту и правозащитнику Огтаю Гюльалыеву после его решения обжаловать в суде многолетние отказы в выдаче документа.

"Кавказский узел" писал, что осенью 2016 года правоохранители объявили главе Общественного альянса "Азербайджан без политзаключенных" Огтаю Гюльалыеву о закрытии уголовного дела о призывах к беспорядкам, возбужденного в отношении него в 2012 году. С закрытием дела запрет на выезд правозащитника из страны был снят, однако чиновники все равно отказывались выдать ему загранпаспорт, заявил Гюльалыев в ноябре 2016 года.

Активист и правозащитник Огтай Гюльалыев борется за освобождение невинно осужденных, прекращение преследования инакомыслящих и создание условий для свободной деятельности НПО в Азербайджане. Он неоднократно подвергался преследованиям за свою правозащитную деятельность, задерживался и находился под следствием. Был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа 2016" за конкретные результаты в помощи людям.

Представители МВД Азербайджана сегодня выдали загранпаспорт главе Общественного альянса "Азербайджан без политзаключенных" Огтаю Гюльалыеву. После многолетних тщетных попыток получить документ представители МВД заявили правозащитнику, что препятствий для его выезда за рубеж нет, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Как рассказал сам Огтай Гюльалыев, в течение многих лет он был "невыездным", так как не имел национального паспорта (общегражданский паспорт в Азербайджане одновременно выполняет и функцию загранпаспорта. - Прим. "Кавказского узла").

"Я многие годы не мог выезжать за рубеж. Последний раз я был за рубежом в 1990-х годах, когда еще действовали советские загранпаспорта. С начала нулевых годов, когда были введены национальные общегражданские паспорта, я несколько раз обращался за выдачей паспорта, но каждый раз мне под разными предлогами отказывали, и я как-то не придавал в то время значение этому", - рассказал Гюльалыев корреспонденту "Кавказского узла".

В 2012 году в связи с уголовным делом Гюльалыеву был официально запрещен выезд из страны. "Какое-то время меня содержали под стражей, потом изменили меру пресечения. Дело долго не закрывали, хотя никаких следственных действий не проводилось. В 2016 году дело наконец закрыли, но запрет на выезд негласно оставался, и паспорт мне не выдавали", - напомнил Гюльалыев.

Правозащитник отметил, что после закрытия дела он многократно обращался в Центры обслуживания населения ASAN (центры госуслуг для граждан Азербайджана, работающие по принципу "одного окна". - Прим. "Кавказского узла") для получения паспорта и уплачивал пошлину. "Но мне говорили, что ASAN только выполняют услугу, а решение принимает МВД", - сказал Огтай Гюльалыев.

27 декабря 2017 года Гюльалыев обратился к руководству МВД Азербайджана с требованием выдать ему паспорт, распространив обращение и через средства массовой информации. "Я выступил в местных СМИ и предупредил, что если мне вновь откажут, то мне не останется ничего другого, кроме как обратиться в суд и довести дело Европейского суда по правам человека", - пояснил активист.

По словам Гюльалыева, уже через два дня, 29 декабря, его пригласили в Главное управление по паспортам, регистрации и миграции МВД. "К моему удивлению, МВД оперативно отреагировало. Мне обещали рассмотреть обращение и предложили явиться 8 января. Сегодня я вновь пошел туда и был удивлен еще больше - мне выдали паспорт и заявили, что нет никаких ограничений на выезд из страны", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитник показал корреспонденту "Кавказского узла" свой паспорт и отметил, что реально сможет убедиться в отмене запрета на выезд только при попытке пересечения границы. "Дело в том, что запрет могут вводить разные правоохранительные органы, но никаких официальных других дел против меня нет, я даже не прохожу свидетелем", - пояснил Гюльалыев.

Запрет на выезд за границу практикуется в Азербайджане как мера давления на активистов, правозащитников и журналистов, критикующих политическое руководство страны. Осенью 2016 года правозащитнику Интигаму Алиеву не позволили уехать из страны, после заявлений о нарушениях прав человека в Азербайджане. Журналист Хадиджа Исмайлова, известная своими расследованиями фактов коррупции в Азербайджане, в 2017 году пожаловалась в ЕСПЧ на затягивание процесса о запрете ее выезда из Азербайджана.

Решение проблемы с выдачей паспорта вызвало у него "осторожный оптимизм", добавил Гюльалыев. "Есть много накопившихся проблем, которые ждут разрешения – освобождение 158 политзаключенных, снятие ограничение на деятельность НПО, обеспечение свободы собраний и выражения", - заключил он.

В пресс-службе МВД Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" пока не удалось получить комментарии относительно решения выдать паспорт Огтаю Гюльалыеву.

Власти Азербайджана отрицают преследования граждан по политическим мотивам. На "Кавказском узле" можно ознакомиться со справкой "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"