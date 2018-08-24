Журналисты не нашли связи в делах чиновников медицинской сферы Дагестана

24 августа 2018, 23:05

Уголовное дело главы ТФОМС Дагестана Магомеда Сулейманова носит самостоятельный характер, считают журналисты Милрад Фатуллаев и Магомед Магомедов. С ними согласен Эдуард Уразаев, который рассказал о покровителе Сулейманова в Москве. Защита требует отменить решение об аресте чиновника.

Как писал "Кавказский узел", руководитель территориального фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомед Сулейманов был задержан в Махачкале и 19 августа арестован на два месяца. Как сообщил 18 августа следком, он заподозрен в создании преступного сообщества и мошенничестве с выплатами на сумму более 210 миллионов рублей. 23 августа прокуратура сообщила, что Сулейманов заподозрен в причинении ущерба бюджету Дагестана на сумму 96 млн рублей, когда исполнял обязанности мэра Махачкалы.

Пользователи соцсетей активно отреагировали на информацию о задержании чиновника. Многие из них посочувствовали Сулейманову, напомнив о его заслугах на посту мэра Избербаша.

Арест Сулейманова обжалован

Защита обжаловала решение суда об аресте Магомеда Сулейманова, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Арсланали Абдулмуслимов. При этом защитник отказался пояснить мотивировку жалобы и комментировать другие аспекты дела Сулейманова.

Сам Сулейманов на суде заявил о своей невиновности, добавив, что готов сотрудничать со следствием. При этом он пожаловался на жесткие действия задержавших его силовиков.

Эксперты не нашли связи дел чиновников медицинской сферы Дагестана

Отношения между Магомеда Сулейманова с бывшим министром здравоохранения Дагестана Танки Ибрагимовым, руководителем главного бюро медэкспертизы Магомедом Махачева, также попавшие под уголовное преследование, были деловыми, но дела в отношении них вряд ли связаны между собой, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» местные эксперты.

Магомед Махачев, отстраненный от должности руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы по Дагестану, 2 августа был задержан 2 августа. Прокуратура заявила, что Махачев подозревается в получении взяток на сумму около 52 млн рублей. Бывший министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимова был задержан 7 июля. Он заподозрен в создании организованной преступной группы, которая похитила 115 млн рублей при поставке медикаментов для нужд медицинских учреждений Дагестана и путем завышения стоимости медицинского оборудования.

Бюро медико-социальной экспертизы контактирует с Пенсионным фондом, отнесено к ведению Министерства труда России, но имеет контакты с медучреждениями Минздрава Дагестана по вопросам лечения инвалидов, отмечает политолог, бывший министр печати Дагестана Эдуард Уразаев. Более тесно финансово и организационно переплетена работа Минздрава Дагестана и ТФОМС, но прямой связи уголовных дел, по его словам, не наблюдается.

«Руководители этих трёх организаций хорошо знали друг друга, но сказать, что они дружили или связаны родственными узами, не могу. Условно говоря, у каждого было свое поле, но у Минздрава Дагестана и ТФОМС – пересекающиеся», - заявил Эдуард Уразаев.

С ним согласен и главный редактор РИА «Дербент» Милрад Фатуллаев, который отметил, что Магомед Махачев и Магомед Сулейманов, кроме всего прочего, принадлежат к различным группам политического влияния в республике.

«Это (дело Сулейманова – прим. «Кавказского узла») будет самостоятельное дело. Оно и без того будет довольно внушительное по объему и по количеству эпизодов обвинения, которые будут предъявляться Магомеду Сулейманову», - пояснил Фатуллаев.

Журналист не исключил появления новых претензий к Магомеду Сулейманову со стороны правоохранительных органов.

О том, что уголовное преследование Сулейманова не стоит связывать с уголовными делами в отношении других чиновников медицинской сферы республики, заявил и заместитель главного редактора «Черновика» Магомед Магомедов.

«ТФОМС - вполне самодостаточная структура, с огромным бюджетом и, поэтому, вполне может быть, что нарушения не обязательно связаны с ранее задержанными чиновниками от здравоохранения», - пояснил Магомед Магомедов.

Журналист также охарактеризовал отношения между Сулеймановым и ранее задержанными Махачевым и Ибрагимовым как деловые.

Влияние Сулейманова обусловлено принадлежностью к «мекегинскому клану» и его целеустремленностью

В последние три года Магомед Сулейманов сохранял определённое влияние на политические процессы благодаря лояльности Рамазана Абдулатипова и Абдусамада Гамидова, однако после их отставок стал терять влияние, но пытался, как и большинство чиновников, демонстрировать новому руководству активность и старание в своей профессиональной сфере, считает Эдуард Уразаев.

«Некоторое влияние он сохранял в силу должностного статуса и являясь депутатом республиканского парламента по умолчанию или по инерции», - добавил Эдуард Уразаев.

При этом он указал на существование сильного покровителя у Сулейманова в Москве. Этот покровитель, по словам Уразаева, помог Сулейманову остаться «на плаву» после потери доверия Абдулатипова. По мнению политолога, причиной резкой публичной критики Абдулатиповым деятельности Сулейманова на посту мэра могли послужить разногласия по финансово-экономическим и земельным вопросам.

Магомед Сулейманов был назначен на должность директора территориального ФОМС 9 июля 2015 года. Примечательно, что Сулейманов занял этот пост после того, как добровольно сложил с себя полномочия и.о. мэра Махачкалы, причем эту отставку анонсировал 25 июня 2015 года тогдашний глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. "Он полностью потерял доверие не только главы республики, но и правительства в целом", – заявил тогда Абдулатипов на 52-й сессии дагестанского парламента. Руководил администрацией Махачкалы Магомед Сулейманов с 4 апреля 2014 года. Ранее, с 1997 по 2007 год, он занимал пост главы администрации Избербаша. С 2007 по 2010 год был председателем Народного собрания Дагестана. Эти и другие факты приводятся в опубликованной на "Кавказском узле" биографии Магомеда Сулейманова. В ней также указано, что в Дагестане Сулейманов известен под прозвищем "Моряк".

«Сулейманову удалось противопоставить влияние некоего покровителя из Москвы, и они разошлись по мирному с возвращением Сулейманова в ТФОМС. Но кто помогал Сулейманову из Москвы, неизвестно даже хорошо осведомлённым людям», - отметил политолог.

Влияние Магомеда Сулейманова было в республике не малым, и оно было обусловлено его принадлежностью к «мекегинскому клану», а также тем, что Сулейманов приходится родственником бывшему председателю кабмина Дагестана Абдусамаду Гамидову, считает Милрад Фатуллаев.

В феврале, после ареста врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, дагестанские журналисты указали на родственную связь Гамидова и Сулейманова и их принадлежность к "мекегинскому" клану. "Глава города Избербаша Абдулмеджид Сулейманов и глава республиканского ФОМС Магомед Сулейманов являются между собой родными братьями и приходятся двоюродными братьями Абдусамаду Гамидову. Под их контролем находится частично Каспийск, Избербаш и Махачкала", - рассказал тогжа Милрад Фатуллаев. Н также отмечал, что отношения между Магомедом Сулеймановым и Абдусамадом Гамидовым вошли "в деловые противоречия" во время правления в республике Рамазана Абдулатипова. Магомед Магомедов также указывал, что отношения Гамидова и Сулеймановых «несколько прохладны, поэтому как единый клан их воспринимать не стоит». По его мнению, это две разные политические группы влияния.

«Магомед Сулейманов опирался, безусловно, на сам клан, который имеет очень много различных выходцев на высокопоставленных должностях. Этим во многом определялось влияние Магомеда Сулейманова», - отметил Фатуллаев.

По его мнению, каждое новое назначение Сулейманова помогало ему наращивать политическое влияние. Фатуллаев также полагает, что именно протекция Гамидова, вероятнее всего, способствовала назначению Сулейманова на пост исполняющего обязанности мэра Махачкалы.

Причиной же резких слов Абдулатипова в адрес Сулейманова в дагестанском парламенте журналист считает деятельность последнего, вызвавшая вопросы соответствия закону и градостроительному плану города.

Несмотря на то, что Сулейманов занимал должность руководителя Махачкалы, он не терял свое влияние на ТФОМС, где работал главой с 2010 года до момента перехода в махачкалинскую мэрию, благодаря чему вернулся на прежнее место после того, как покинул кресло мэра, пояснил Фатуллаев.

Влиятельность Сулейманова заключалась в том, что он был частью явления, называемого «мекегинский клан», то есть объединения родственников из селения Мекеги Левашинского района, считает и Магомед Магомедов.

При этом, по его словам, несмотря на то, что Сулейманов приходится Абдусамаду Гамидову двоюродным братом, но поднимался по карьерной лестнице и развивался как влиятельная фигура, благодаря своим амбициям и целеустремленности.

По мнению Магомедова, доподлинные причины того, почему Абдулатипов настоял на уходе Сулейманова с поста главы Махачкалы, неизвестны.

Магомед Сулейманов признался в интервью газете «Черновик», что получил прозвище "Моряк" за то, что в детстве очень любил носить тельняшку, сообщил Магомедов. «Тельняшку Сулейманов давно снял, а прозвище осталось», - пояснил журналист.

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