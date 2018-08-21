21 августа 2018, 23:27

Следком снизил сумму ущерба по делу мэра Махчкалы

Следователи сообщили об ущербе в более чем 48 миллионов рублей, нанесенном передачей в собственность земельных участков бывшим мэром Махачкалы, хотя ранее называли сумму в 80 миллионов рублей.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший мэр Махачкалы Муса Мусаев, обвиняемый в превышении должностных полномочий, находится по стражей с 21 января. 26 января суд удовлетворил ходатайство следствия об отстранении его от исполнения обязанностей мэра Махачкалы. Суд в Ессентуках продлил 12 июля срок ареста Мусаеву на три месяца

По версии следствия, Мусаев выделил в собственность коммерческой фирме участок земли за 1,1 млн рублей, чем нанес бюджету Дагестана ущерб на сумму 80 миллионов рублей. Бывший мэр заявил о своей невиновности, а  доводы следствия о личной заинтересованности в выделении земли "безосновательными и бездоказательными", а его защита назвала уголовное преследование необоснованным.

За два года, 2016 по 2017, он предоставил в собственность двум коммерческим фирмам и трем физическим лицам пять земельных участков, а не один, как сообщалось ранее, уточнил сегодня Следственный комитет России на своем сайте.

На участки земли, общая площадь которых составила более 18 тысяч квадратных метров, наложен арест, уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий направлено в суд. Отметим, что  максимальное наказание, предусмотренное по этой статье, составляет до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее адвокат Мусаева Султан Калаев рассказал о затягивании дела. "Мы заявили, что все следственные действия завершены, что у следователей нет толком ничего на Мусаева, и просили отпустить его под домашний арест", - рассказал он. Дело "потихоньку рассыпается", сказал адвокат.

Муса Мусаев стал главой Махачкалы в июле 2015 года, следует из его биографии, опубликованной в разделе "Персоналии". На тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане"Кавказский узел" также размещает новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане.

Примечание:

"Эксперты увидели в проверке мэрии Махачкалы попытку Москвы провести очищение власти в Дагестане", "Мэрию Махачкалы возглавил Абусупьян Гасанов", "Обыски в мэрии Махачкалы завершены".

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