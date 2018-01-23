Эксперты увидели в проверке мэрии Махачкалы попытку Москвы провести очищение власти в Дагестане

23 января 2018, 04:48

Проверки Генпрокуратуры затронут муниципальных чиновников по всему Дагестану, считает председатель отделения "Яблока" Альберт Эседов. Подобные массовые проверки дагестанцы воспримут крайне положительно, хотя громких результатов от подобной ревизии ждать не стоит, полагает юрист Биякай Магомедов. Даже в случае "спускания на тормозах" возбужденных дел политический и социальный статус их фигурантов понизится, отметил политолог Эдуард Уразаев.

"Кавказский узел" информировал, что 17 января в Дагестан прибыла комиссия из 38 сотрудников Генпрокуратуры. Они проверят и ситуацию с хаотичной застройкой Махачкалы, и с выделением земельных участков в городе, объявил врио главы республики Владимир Васильев. Дагестанские журналисты связали проверку Генпрокуратуры с недоверием местным силовикам и предположили, что за ней последуют отставки чиновников.

21 января по "земельному" делу арестован мэр Махачкалы Муса Мусаев. Он подозревается в превышении должностных полномочий (п."в" ч.3 ст.286 УК РФ). По версии следствия, мэр нанес бюджету Дагестана ущерб на 80 миллионов рублей, выделив землю коммерческой фирме. Сам Мусаев назвал уголовное преследование необоснованным. Опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты полагают, что дело Мусаева связано с потерей им доверия Владимира Васильева.

Прокурорская проверка затронет не только мэрию Махачкалы

Проводимые проверки следует рассматривать как попытку федерального центра провести очищение власти в республике и стремление Москвы повысить доверие населения Дагестана к федеральным властям, считает председатель дагестанского отделения партии «Яблоко» Альберт Эседов.

От того, на какой срок растянутся данные проверки, будет ясна истинная цель, которую преследует федеральный центр, пояснил Эседов.

«Если это будет длиться и в марте, и дальше, то мы увидим, что идут реальные мероприятия по очищению власти», - заявил Эседов корреспонденту "Кавказского узла".

Тем не менее он не исключил возможность передачи уже возбужденных в ходе проверок дел местным следователям, чтобы те, в свою очередь, закрыли эти дела.

Проверки затронут не только муниципальных чиновников Махачкалы, полагает председатель отделения "Яблока". "Такое количество проверяющих не будет проверять только один город", - уверен он.

Московские ревизоры на примере мэрии Махачкалы показали серьезность проверки

Проводимые в Дагестане проверки будут серьезными и по их итогам будут приняты решения о возбуждении дел, заявил "Кавказскому узлу" дагестанский политолог Эдуард Уразаев.

Тот факт, что дело мэра Махачкалы Мусы Мусаева передали в Главное управление Следственного комитета по СКФО и его взял под личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин, поручивший проверить и другие направления работы мэрии, говорит о проявлении политической воли, которой прежде не хватало, считает Уразаев.

22 января глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать дело Мусы Мусаева для тщательного расследования в северокавказское следственное управление комитета. Также следователям поручено проверить деятельность Мусаева на предмет наличия других возможных эпизодов преступной деятельности.

Если даже это делается в предвыборных целях, большая часть населения положительно воспримет отставки и "посадки" многих дагестанских чиновников, которые настроили себе дворцов и продвигают своих детей и родственников на все значимые должности, считает политолог.

«Ведь даже в случае "спускания на тормозах" возбужденных дел политический и социальный статус фигурантов все равно будет понижен», - отметил он.

На примере проверки администрации Махачкалы и привлечения к ответственности ее мэра представители других министерств и ведомств республики поняли всю серьезность предстоящих проверок, полагает Уразаев. С его слов, лишь несколько сотрудников из бригады Генпрокуратуры будут заниматься делами администрации Махачкалы, а остальные займутся проверками по ряду министерств, ведомств и муниципалитетов.

Уразаев отметил, что Счётная палата Дагестана, почувствовав новую политическую конъюнктуру, стала активнее работать и в преддверии задержания Мусы Мусаева объявила о бюджетных нарушениях в мэрии почти на 3 миллиарда рублей.

"Кавказский узел" писал, что 16 января Счетная палата Дагестана сообщила, что во время проверки использования бюджетных и внебюджетных средств при исполнении городского бюджета за 2016-2017 годы найдены финансовые и другие нарушения на общую сумму 2 миллиарда 929,3 миллиона рублей. По результатам проверки 16 материалов на общую сумму 433,6 миллиона рублей, по данным Счетной палаты, переданы в правоохранительные органы для дачи правой оценки.

Тем не менее политолог выразил сомнения в том, что проверки со стороны прикомандированных прокуроров коснутся всех министерств и ведомств республики. «На тотальную проверку всех министерств, ведомств и муниципалитетов даже такой многочисленной бригады прокуроров не хватит, но то, что она охватит многих - не сомневаюсь», - заключил Уразаев.

Проверки Генпрокуратуры нацелены на повышение явки избирателей на выборах в марте

Проверки, инициированные Генпрокуратурой, преследуют цель обеспечить явку избирателей на предстоящих в марте президентских выборах, считает юрист, бывший редактор газеты "Черновик" Биякай Магомедов.

По мнению Магомедова, большинство дагестанцев считают результаты выборов предрешенными, вследствие чего может быть низкая явка избирателей, поэтому федеральный центр был вынужден организовать эту проверку Генпрокуратуры.

После проверки будет возбуждено несколько уголовных дел в отношении чиновников, но большинство из них будут привлечены только к административной ответственности. При этом если прикомандированным работникам прокуратуры поставлена задача привлечь максимально большое количество чиновников к ответственности, то они не справятся, и проверка может протянуться на несколько месяцев, полагает Магомедов.

«Я думаю, что результаты будут оглашены после выборов, потому что они все это не успеют. По многим делам им придется назначать экспертизы, в том числе строительные», - сказал Магомедов "Кавказскому узлу".

В случае, если проверка, инициированная в отношении администрации Махачкалы, пройдет также в других муниципалитетах республики жители Дагестана воспримут это крайне положительно, убежден он.

«Как только высадится десант в какой-нибудь город, люди придут с готовыми жалобами. [Проверяющим] просто надо сидеть в кабинете и закрыться, чтобы никто не угрожал, никакое воздействие не оказывал», - отметил Магомедов.