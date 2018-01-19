Журналисты связали дело мэра Махачкалы с утратой им доверия Васильева

19 января 2018, 23:33

Уголовное дело о превышении Мусой Мусаевым полномочий связано скорее с потерей им доверия врио главы Дагестана Владимира Васильева, чем с уголовным преследованием сына главы города, считают опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты.

Как писал "Кавказский узел", сегодня мэр Махачкалы Муса Мусаев был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следователи предполагают, что чиновник причинил бюджету Дагестана вред на сумму около 80 миллионов рублей при выделении земли коммерческой фирме.

12 сентября 2017 года Советский райсуд Махачкалы оправдал сына Мусы Мусаева Бадрудина Мусаева, ставшего участником дорожного конфликта. 16 января Верховный суд Дагестана отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение. Цель уголовного преследования Бадрудина Мусаева - давление на мэра Махачкалы, предположил его адвокат.

Мэр Махачкалы утратил доверие Васильева

За началом следствия по делу Мусаева могут последовать серьезные кадровые решения, предположил политический обозреватель газеты "Черновик" Магомед Магомедов. "Не факт, что [дело] дойдет до суда. Но это четкий политический сигнал о том, что в Махачкале будет наводиться порядок, и уже без участия самого Мусаева", - сказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" журналист.

Он напомнил, что сначала у Владимира Васильева, назначенного врио главы Дагестана в октябре 2017 года, и Мусы Мусаева сложились "ровные, деловые рабочие отношения".

"Васильев вначале проникся доверием к Мусаеву и даже поддержал его инициативы по предоставлению обширных преференций транспортной компании, которая занимается перевозками пассажиров по городу. Но потом эти отношения изменились. Вскрылись проблемы ЖКХ, после снега улицы не убирались, невозможно было не заметить хаос в строительном бизнесе, многочисленные жалобы населения на власть, а также то, как отводятся городские земли частным лицам. Все это не могло пройти мимо Васильева, и он был вынужден принять меры", - поделился своей версией Магомедов.

21 декабря 2017 года Муса Мусаев, отчитываясь о готовности города к новогодним праздникам, произнес цифру 80% и добавил, что 44 городские школы полностью готовы к празднику. На уточняющий вопрос Владимира Васильева мэр Махачкалы ответил, что в городе 158 школ, после чего врио главы Дагестана заявил, что "не стоит вводить людей и руководство республики в заблуждение нереальными цифрами", добавив, что "очень внимательно и скрупулёзно" читает отчеты чиновников, сообщил в тот же день "Черновик".

Серьезные имиджевые потери Мусаев понес и в связи с уголовным преследованием его сына Бадрудина Мусаева, считает политобозреватель "Черновика".

"Это не могло не отразиться на карьере мэра, политически сковывало его и не давало свободу действий. Но рассматривать нынешние злоключения мэра в одной связке с уголовным делом его сына не стоит, это разные ситуации", - отметил Магомед Магомедов.

Дело Мусы Мусаева не связано с делом его сына, согласен главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев. "Возвращение дела Мусаева-младшего в суд на пересмотр означает, что новая власть в лице Васильева смотрит на дагестанских чиновников совершенно по-другому. Это также демонстрирует, что высокое покровительство отца на деле сына положительно не скажется", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Милрад Фатуллаев.

Он напомнил о связях Мусы Мусаева с предыдущим главой Дагестана Рамазаном Абдулатиповым и врио председателя республиканского правительства Абдусамадом Гамидовым, который "лоббировал [Мусаева] сначала на министерский пост, а потом и в мэры".

"Но отвечать будет он один", - поделился своей версией журналист.

Силовики способны довести дело Мусаева до суда

Уголовное дело мэра Махачкалы дойдет до суда, убежден главный редактор "Нового дела" Гаджимурад Сагитов. "Подобные дела не возникают неожиданно, к ним готовятся долго, и без соответствующей подготовки они не запускаются. А раз механизм запущен, то он не должен дать сбой. Потому что в этом случае будут спрашивать с правоохранительного блока, имиджевые потери может понести и федеральная власть, и новый руководитель республики", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, возобновление судебного следствия по делу Бадрудина Мусаева не повлияет на судьбу мэра. "Конечно, Мусаеву-старшему было бы комфортнее, если бы вопрос с уголовным преследованием его сына был закрыт. Но кроме имиджевых потерь, оно в себе [рисков] не несет", - пояснил Гаджимурад Сагитов.

У Владимира Васильева с Мусой Мусаевым были "строго рабочие отношения", уточнил журналист. "Как и со всеми остальными дагестанскими чиновниками. Врио главы Дагестана равно удален от них всех", - сказал он.

Отметим, что 17 января в Дагестан прибыла комиссия из 38 сотрудников Генпрокуратуры. Они проверят и ситуацию с хаотичной застройкой Махачкалы, и с выделением земельных участков в городе, объявил Владимир Васильев. Дагестанские журналисты связали проверку Генпрокуратуры с недоверием местным силовикам и предположили, что за ней последуют отставки чиновников.