Обыски в мэрии Махачкалы завершены

19 января 2018, 14:04

Обыски в администрации Махачкалы длились около двух часов, правоохранительные органы ничего не изъяли, сообщили в мэрии.

Как писал "Кавказский узел", сегодня источники в правоохранительных органах заявили об обысках в доме мэра Махачкалы Мусы Мусаева, а также в его личном кабинете в администрации города. Следователи утверждают, что Мусаев причинил вред на сумму около 80 миллионов рублей бюджету Дагестана при выделении земли акционерному обществу.

"Мы подтверждаем проведение следственных мероприятий в отдельных служебных кабинетах мэрии 19 января. Процессуальные действия правоохранительных органов продолжались в течение двух часов. По истечении этого времени сотрудники правоохранительных органов покинули здание администрации. При этом изъятия каких-либо документов не было произведено", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе мэрии.

По данным представителя мэрии, руководство и сотрудники продолжили работать в штатном режиме.

В мэрии также подчеркнули, что появившаяся в ряде СМИ информация о задержании Мусаева, не соответствует действительности.