Мэрию Махачкалы возглавил Абусупьян Гасанов

22 января 2018, 08:29

Исполняющим обязанности мэра Махачкалы после задержания и ареста Мусы Мусаева назначен его заместитель Абусупьян Гасанов, сообщили источники в мэрии.

Как писал "Кавказский узел", 21 января Советский райсуд Махачкалы вынес решение об аресте на 10 суток Мусы Мусаева, подозреваемого в превышении должностных полномочий (п."в" ч.3 ст.286 УК РФ).

По версии следствия, мэр нанес бюджету Дагестана ущерб на 80 миллионов рублей, выделив землю коммерческой фирме. Мусаев назвал уголовное преследование необоснованным.

Замглавы администрации Махачкалы Абусупьян Гасанов назначен врио мэра города, сообщил 21 января источник в городской администрации города. По его словам, Гасанов приступит к исполнению этих обязанностей сегодня, 22 января, сообщило "АиФ-Дагестан ".

Эту информацию подтвердил источник ТАСС в мэрии города. При этом сотрудник пресс-службы администрации Махачкалы 21 января не подтвердил и не опроверг слова источника, уточнило издание.

Напомним, что Абусупьян Гасанов уже был назначен и. о. мэра Махачкалы 9 июля 2015 года, после того как бывший мэр города Магомед Сулейманов возглавил территориальный ФОМС Дагестана. Гасанов исполнял обязанности мэра всего сутки: 10 июля 2015 года Муса Мусаев был представлен в качестве нового и.о. мэра Махачкалы.

На "Кавказском узле" опубликована биографическая справка о Мусе Мусаеве.