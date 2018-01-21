Мэр Махачкалы арестован на 10 суток

21 января 2018, 13:25

Суд в Махачкале вынес решение об аресте Мусы Мусаева, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Мэр Махачкалы назвал свое уголовное преследование необоснованным.

Как информировал "Кавказский узел", 19 января мэр Махачкалы Муса Мусаев был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий (п."в" ч.3 ст.286 УК РФ). Следователи предполагают, что чиновник нанес бюджету Дагестана около 80 миллионов рублей ущерба, выделив землю коммерческой фирме. Уголовное дело возбуждено безосновательно, считает защита Мусаева

Уголовное дело о превышении Мусой Мусаевым полномочий связано с потерей им доверия врио главы Дагестана Владимира Васильева, считают опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты.

Сегодня Муса Мусаев был доставлен в Советский районный суд Махачкалы, который рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения в отношении мэра, об этом сообщает корреспондент “Кавказского узла”.

Следователь Шуайпов в ходе заседания заявил, что Мусаев “может воспрепятствовать объективному расследованию уголовного дела и оказать давление на свидетелей”. Следствие ходатайствовало о заключении чиновника под стражу. Прокурор поддержал требования следователя и заявил, что Мусаев “может оказать на своих подчинённых психологическое давление”.

В свою очередь адвокат Мусаева, Сулейман Азуев, представил на заседании суда ходатайства от городского собрания депутатов, городского совета ветеранов и Общественной палаты Махачкалы. Представители этих организаций просили не заключать под стражу Мусу Мусаева.

Защитник также представил на заседании медицинские документы, подтверждающие, что у Мусаева есть гипертоническая болезнь. Учитывая это, защитник просил избрать в отношении мэра Махачкалы более мягкую меру пресечения, чем арест. Другой адвокат, Алексей Воронин, заявил о том, что Мусаев “был задержан с нарушениями”.

Сам градоначальник заявил, что дело возбуждено необоснованно, “За 2,5 года кроме как служения народу и Отечеству я ничего не делал. Я никуда убегать не собираюсь. Я не из той категории людей, которые убегают. Я за все время работы ни разу не давал поручения принимать предвзятые, незаконные решения, - заявил Муса Мусаев.

Однако в итоге судья Далгат Гаджиев постановил арестовать мэра Махачкалы Мусу Мусаева до предъявления официального обвинения. Адвокаты намерены обжаловать решение суда в отношении Мусаева, отмечает корреспондент “Кавказского узла”.