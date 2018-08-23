Сулейманов заподозрен в превышении полномочий на посту мэра Махачкалы

23 августа 2018, 20:11

В отношении арестованного главы территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомеда Сулейманова возбуждено новое уголовное дело, сообщила сегодня прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", руководитель территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомед Сулейманов был задержан в аэропорту Махачкалы и 19 августа арестован на два месяца. Как сообщил следком, он заподозрен в создании преступного сообщества и мошенничестве с выплатами. Сам Сулейманов объявил себя невиновным и пожаловался жесткие действия задержавших его силовиков.

Пользователи соцсетей активно отреагировали на информацию о задержании чиновника. Многие из них посочувствовали Сулейманову, напомнив о его заслугах на посту мэра Избербаша.

Магомед Сулейманов заподозрен в причинении ущерба бюджету Дагестана на сумму 96 миллионов рублей в бытность исполняющим обязанности мэра Махачкалы, сообщила сегодня прокуратура Дагестана.

В 2015 году Сулейманов, исполнявший на тот момент обязанности мэра, "вынес незаконное постановление о предоставлении в собственность ОАО «Даггаз» земельного участка", говорится в сегодняшнем сообщении на сайте республиканской прокуратуры.

Речь идет об участке площадью 38 тысяч кв. метров, который находился в собственности республики. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

4 апреля 2014 года Магомед Сулейманов был назначен на пост врио мэра Махачкалы. 9 июля 2015 года Магомед Сулейманов добровольно сложил с себя полномочия мэра города и был назначен директором Территориального фонда обязательного медицинского страхования Дагестана, говорится в биографии чиновника, опубликованной на "Кавказском узле".

Ранее следствие объявило сумму ущерба, которая фигурирует в первом уголовном деле в отношении Сулейманова - о создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, участники преступного сообщества с 2010 по 2018 год похитили более 210 миллионов рублей из фонда ОМС, сообщил сегодня ТАСС.

Комментариями Магомеда Сулейманова или его адвокатов относительно возбуждения нового уголовного дела "Кавказский узел" пока не располагает.

Новости о проверках в министерствах и ведомствах Дагестана, сопровождающихся увольнением чиновников, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".