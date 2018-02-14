Глава дагестанского сельсовета заподозрен в махинациях с землей

14 февраля 2018, 18:51

Руководитель администрации сельсовета в Акушинском районе Дагестана незаконно передал местному жителю участок земли, находившийся в республиканской собственности, чем нанес бюджету ущерб на 3,3 миллиона рублей, сообщило следствие.

По данным правоохранителей, участок площадью 4600 квадратных метров стал частной собственностью в 2008 году. Новому владельцу он понадобился под строительство газозаправочной станции.

Участок был передан местному жителю незаконно, действия главы сельсовета нанесли бюджету республики 3,3 миллиона рублей ущерба, утверждает следствие. В отношении подозреваемого возбуждено дело по ч. 2 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте следственного управления СКР по Дагестану.

Комментариев главы сельсовета или его представителей относительно позиции следствия не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 13 февраля глава села в Унцукульском районе Дагестана был заподозрен в махинациях с акциями "РусГидро", принадлежавших муниципалитету, и ущербе на 75,2 миллиона рублей.