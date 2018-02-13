Уголовное дело и наручники. Фото: Валентина Мищенко / Югополис

13 февраля 2018, 19:51

Глава села в Дагестане заподозрен в махинациях с акциями

Незаконная продажа акций компании "РусГидро", принадлежавших муниципалитету в Унцукульском районе Дагестана, нанесла селу ущерб на 75,2 миллиона рублей, сообщила прокуратура.

По данным ведомства, в 2008 году на лицевой счет администрации села были конвертированы более 56 миллионов акций компании. Глава села выдал жителю Карабудахкентского района доверенность на право распоряжения всеми этими акциями. При этом руководитель администрации не заручился согласием муниципального собрания депутатов, как это положено по закону, утверждает прокуратура.

Проверка показала, что акции были отчуждены в пользу небанковской кредитной организации, а вырученные деньги присвоили себе глава села и обладатель доверенности. В результате муниципалитету был причинен ущерб более чем на 75,2 миллиона рублей, считает ведомство. Материалы направлены следствию для возбуждения дела по п. "в" ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса России (присвоение либо растрата), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана.

На сайте Унцукульского района информации о позиции властей района и села в связи с проверкой прокуратуры не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в октябре 2017 года по делу о незаконной продаже пакета акций "РусГидро" был приговорен к четырем годам условного заключения бывший глава Кизилюрта Устархан Алюков. Суд признал его виновным по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Примечание:

"Глава ГИБДД Кизилюрта задержан по подозрению во взяточничестве", "Защита Амирова ожидает применения обеспечительных мер со стороны ЕСПЧ", "Осужденные по делу Амирова заявили о пытках".

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