Аннулирован аукцион на ремонт махачкалинских дорог

14 февраля 2018, 19:32

Дагестанские антимонопольщики аннулировали аукцион управления ЖКХ Махачкалы на ремонт дорог, объяснив это нарушениями при организации конкурса.

Антимонопольное ведомство обратило внимание на аукцион с начальной максимальной ценой контракта более 43,3 млн рублей после двух жалоб.

По информации ФАС, две организации пожаловались на заказчика из-за отсутствия в материалах конкурса проектно-сметной документации и требования о членстве подрядчика в саморегулируемой организации (СРО), а также на неправомерную, по их мнению, дату окончания срока подачи заявок.

Комиссия дагестанского управления ФАС признала обе жалобы необоснованными, но выявила в ходе проверки другое нарушение - заказчик установил нестандартный, не соответствующий действующему ГОСТу показатель используемого при выполнении работ бетона, говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте УФАС по Дагестану.

Антимонопольная служба предписала управлению ЖКХ Махачкалы аннулировать аукцион, признав за заказчиком нарушение одного из пунктов федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Комментариями представителей махачкалинского управления ЖКХ относительно выводов антимонопольщиков и предписания об аннулировании аукциона "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" писал также, что руководитель многофункциональных центров Дагестана получил 31 штраф из-за выявленных нарушений при госзакупках.