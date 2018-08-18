Магомед Сулейманов. Фото: Пресс-служба ФОМС "Дагестан"

18 августа 2018, 20:24

Сулейманов Магомед Валибагандович

Магомед Сулейманов (родился 28 апреля 1959 года в городе Избербаш, Дагестан) - врио мэра Махачкалы, депутат Народного собрания Республики Дагестан, экс-глава города Избербаш. По национальности - даргинец. В Дагестане известен под прозвищем "Моряк".

Образование

В 1978 году Магомед Сулейманов окончил Балашовский пушно-меховой техникум в Саратовской области. В 1989 году — Московский кооперативный институт по специальности "экономика торговли". Доктор экономических наук.

Работа в коммерческих структурах

C 1978 по 1993 год Магомед Сулейманов работал в системе потребкооперации Республики Калмыкия на различных должностях. 

С 1993 по 1994 год — председатель правления коммерческого банка "Избербаш". 

С 1994 по 1997 год — управляющий Избербашским отделением Махачкалапромстройбанка.

Политическая карьера и работа в госструктурах

Магомед Сулейманов — депутат Народного собрания Республики Дагестан II, IV и V созывов. Член комитета по здравоохранению и социальной политике. С 2001 года являлся секретарем политсовета избербашского местного отделения партии "Единая Россия". 

 С 1997 по 2007 год Магомед Сулейманов занимал пост главы администрации города Избербаш, главы муниципального образования "Избербаш".  В этот период, по данным дагестанской газеты "Черновик", Сулейманов находился в противостоянии с мэром Махачкалы Саидом Амировым по поводу контроля над Избербашем. Также, по данным газеты, Сулейманов конфликтовал с Гаджи Махачевым из-за принадлежащих Избербашу земель, которыми Махачев пытался завладеть.

С 2007 по 2010 год Магомед Сулейманов — председатель Народного собрания Республики Дагестан. 

25 ноября 2007 года в Махачкале на пресс-брифинге партии "Яблоко", состоявшемся после убийства Фарида Бабаева, кандидата в депутаты Госдумы от этой партии, Магомед Сулейманов резко отреагировал на попытки возложить ответственность за произошедшее на федеральные и республиканские власти. После высказываний лидера "Яблока" Григория Явлинского и врио руководителя дагестанского "Яблока" Руслана Салахбекова М.Сулейманов заявил: "Я крайне возмущён тем, что в присутствии председателя Народного собрания вы выступаете с критикой власти. Вы не имеете на это морального права. Я бы не советовал вам набирать очки для партии на чужом горе. Сегодня власть трогать нельзя, потому что наш президент РД Муху Гимбатович [Алиев] проводит народную политику, а не антинародную. Народ живёт достойно. И за Путина я вам скажу: дагестанский народ благодарен ему. И сегодня не уважать и не любить нашего лидера мы не имеем права! [...] Вы будете говорить, где вам надо, а здесь будем мы говорить". Перебивая Р.Салахбекова, М.Сулейманов добавил: "С тобой я буду отдельно разговаривать на борцовском ковре. Можешь выйти со мной? Вот мне 49 лет, поехали прямо отсюда в спортзал! [...] Позовите охрану, выгоните его отсюда!"

С марта 2010 года Магомед Сулейманов занимал пост исполнительного директора республиканского фонда обязательного медицинского страхования "Дагестан". 

26 июля 2013 года, после ареста мэра Махачкалы Саида Амрова, газета "Черновик" называла Магомеда Сулейманова в числе возможных претендентов на освободившийся пост главы города. 31 января 2014 года в одном из своих материалов издание охарактеризовало положение М.Сулейманова в дагестанских элитах следующим образом: "Если представить себе список даргинцев, участвующих в политико-экономической жизни страны, ранжированный по степени влиятельности, то можно увидеть, что зачистка политического поля Дагестана (то есть ввиду отсутствия иных политиков) вывела Сулейманова из категории "средних по влиятельности" в более высокую категорию – "влиятельные"".

4 апреля 2014 года Магомед Сулейманов был назначен на пост врио мэра Махачкалы.

22 июня 2015 года решением комиссии Народного собрания РД по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики было рекомендовано рассмотреть проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутатом Магомедом Сулеймановым.

25 июня 2015 года глава Дагестана Рамазан Абдулатипов на 52-й сессии дагестанского парламента сообщил о скорой отставке Магомеда Сулейманова в связи с утратой доверия: "Он полностью потерял доверие не только главы республики, но и правительства в целом", – подчеркнул руководитель региона".

9 июля 2015 года Магомед Сулейманов добровольно сложил с себя полномочия мэра города и был назначен директором Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан.

Уголовное дело

17 августа 2018 года Сулейманов был задержан в аэропорту Махачкалы по подозрению в создании преступного сообщества и мошенничестве с выплатами.

Семья

Магомед Сулейманов женат. Имеет пятерых детей.

Находится в родственных отношениях с известными даргинскими кланами Омаровых, Гамидовых и Амировых.

Брат Магомеда Сулейманова - Абдулмеджид Сулейманов - в 2007-2008 годах занимал пост главы администрации города Избербаша, с 2008 года - глава города Избербаша.

Благотворительность

Магомед Сулейманов — председатель попечительского совета Дома детства №8 (Избербаш), попечитель Детского центра восстановительной медицины и реабилитации города Махачкалы.

Состоит в списках жертвователей Фонда развития МГИМО.

Награды

Награжден орденами Дружбы и "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Заслуженный экономист Республики Дагестан.

Источники:

  • Дагестан, родства не помнящий // Коммерсантъ, 04.04.2007.

  • Магомед «Моряк» Сулейманов вызывает на бойцовский ковер Руслана Салахбекова (видео) // Derbent.tv. 

  • Моряк, ты слишком долго плавал // Черновик, 06.04.2007.
  • «Пойдём выйдем!» - Черновик, 30.11.2007.
  • Сайт главы Республики Дагестан.
  • Сайт Фонда развития МГИМО.
  • Сайт Народного Собрания Республики Дагестан.
  • Сайт Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан.
  • Скамейка запасных // Черновик, 31.01.2014. 
  • Справка на сайте газеты «Коммерсантъ».
  • Четыре сценария для мэра Махачкалы // Черновик, 26.07.2013.
  • Магомед Сулейманов и Магомед Шабанов могут сдать депутатские мандаты // Дагестанская правда, 23.06.2015.
  • Столица Дагестана в ожидании кадровых изменений // РИА Дагестан, 25.06.2015.

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