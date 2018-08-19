Магомед Сулейманов арестован в Дагестане

19 августа 2018, 21:00

Руководитель территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомед Сулейманов заключен под стражу на два месяца, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", Сулейманов был задержан в аэропорту Махачкалы 17 августа. Он заподозрен в создании преступного сообщества и мошенничестве с выплатами, сообщил 18 августа Следком. Пользователи соцсетей активно отреагировали на информацию о задержании чиновника. Многие из них посочувствовали ему, напомнив о его заслугах на посту мэра Избербаша. Следствие настаивало на заключении Сулейманова под стражу.

Суд удовлетворил ходатайство следователей и заключил Сулейманова под стражу сроком на два месяца, сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Дагестану.

"Но не надо забывать, что у него (Магомеда Сулейманова) есть десять дней на то, чтобы обжаловать решение суда", - цитирует сегодня представителя ведомства "Инетрфакс".

Магомед Сулейманов был назначен на должность директора территориального ФОМС 9 июля 2015 года. Ранее, с 1997 по 2007 год, он занимал пост главы администрации Избербаша. С 2007 по 2010 год был председателем Народного собрания Дагестана, с марта 2010 года работал в должности исполнительного директора республиканского ФОМС. В Дагестане Сулейманов известен под прозвищем "Моряк", говорится в опубликованной на "Кавказском узле" биографии Магомеда Сулейманова.

Новости о проверках в министерствах и ведомствах Дагестана, сопровождающихся увольнением чиновников, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".