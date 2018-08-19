19 августа 2018, 21:00

Магомед Сулейманов арестован в Дагестане

Руководитель территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомед Сулейманов заключен под стражу на два месяца, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", Сулейманов был задержан в аэропорту Махачкалы 17 августа. Он заподозрен в создании преступного сообщества и мошенничестве с выплатами, сообщил 18 августа Следком. Пользователи соцсетей активно отреагировали на информацию о задержании чиновника. Многие из них посочувствовали ему, напомнив о его заслугах на посту мэра Избербаша. Следствие настаивало на заключении Сулейманова под стражу.

Суд удовлетворил ходатайство следователей и заключил Сулейманова под стражу сроком на два месяца, сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Дагестану.

"Но не надо забывать, что у него (Магомеда Сулейманова) есть десять дней на то, чтобы обжаловать решение суда", - цитирует сегодня представителя ведомства "Инетрфакс".

Магомед Сулейманов был назначен на должность директора территориального ФОМС 9 июля 2015 года.  Ранее, с 1997 по 2007 год, он занимал пост главы администрации Избербаша. С 2007 по 2010 год был председателем Народного собрания Дагестана, с марта 2010 года работал в должности исполнительного директора республиканского ФОМС. В Дагестане Сулейманов известен под прозвищем "Моряк", говорится в опубликованной на "Кавказском узле" биографии Магомеда Сулейманова.

Новости о проверках в министерствах и ведомствах Дагестана, сопровождающихся увольнением чиновников, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Аннулирован аукцион на ремонт махачкалинских дорог", "Глава дагестанского сельсовета заподозрен в махинациях с землей", "Антимонопольщики завели 12 дел против мэрии Каспийска".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

19 августа 2018, 22:56

19 августа 2018, 21:58

19 августа 2018, 21:00

19 августа 2018, 20:01

19 августа 2018, 19:02

  • 7 Жители Чечни раскритиковали решение Росгвардии отметить юбилей генерала Романова

    Территориальное управление Росгвардии в Чечне объявило о подготовке к торжествам, посвященным 70-летию бывшего командующего Внутренними войсками МВД России Анатолия Романова. Романов считается одним из руководителей спецоперации в селе Самашки в 1995 году, в результате которой убито более 100 местных жителей, поэтому подобные торжества выглядят кощунственно, считают опрошенные "Кавказским узлом" жители республики.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости