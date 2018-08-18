Задержание Магомеда Сулейманова вызвало обсуждения в соцсетях

Пользователи соцсетей сегодня активно отреагировали на информацию о задержании руководителя дагестанского ФОМС Магомеда Сулейманова. Многие из них посочувствовали чиновнику, напомнив о его заслугах на посту мэра Избербаша.

На странице Instagram-сообщества golos.dagestana сегодня размещено фото Сулейманова с двумя силовиками и информацией о задержании чиновника. По состоянию на 19.25 мск под публикацией опубликовано 904 комментария. Мнения их авторов по поводу задержания Сулейманова разделились, однако большинство пользователей напомнили о заслугах бывшего мэра Избербаша.

По словам Балашова, расследование уголовного дела идет в Дагестане, указаний о передаче материалов в Москву не поступало, уточняет издание.

Следствие настаивает на заключении Сулейманова под стражу, судебное заседание, на котором будет рассматриваться этот вопрос, назначено на 19 августа в Советском райсуде Махачкалы, написал сегодня со ссылкой на сотрудника пресс-службы СУ СКР по Дагестану Егора Балашова "Черновик".

Магомед Сулейманов был назначен на должность директора территориального ФОМС 9 июля 2015 года. Ранее, с 1997 по 2007 год, Сулейманов занимал пост главы администрации Избербаша. С 2007 по 2010 год был председателем Народного собрания Дагестана, с марта 2010 года работал в должностиисполнительного директора республиканского ФОМС. В Дагестане Сулейманов известен под прозвищем "Моряк", говорится в опубликованной на "Кавказском узле" биографии Магомеда Сулейманова.

Как сообщал "Кавказский узел" , руководитель дагестанского фонда обязательного медстрахования Магомед Сулейманов был задержан 17 августа в аэропорту Махачкалы. Он заподозрен в создании преступного сообщества и мошенничестве с выплатами , сообщил сегодня Следственный комитет.

"Пока он был мэром в Изберге, он хоть что то сделал тогда... для нашего города... неприятно конечно... власть меняет людей..", - написал bika555111@___zaika888.

"Он вообще считался хорошим мэром для Избербашцев", - отметил в комментарии boec_rossgvardii.

"Он же неплохой мужик, за что его хапнули?", - недоумевает boroda_002005.

"Честно говоря, этот человек намного изменил Избербаш в хорошую сторону", - написал rustamserqo.

"Это наш мэр был в Изберге, честно сказать, очень хороший человек был", - отметил пользователь marisha198616.

"По мне - он самый лучший глава. Когда он был в Избербаше главой, было настолько чисто, что по двору можно было пройти языком! Мне очень жаль что его арестовали", - написал ask198700.

"Он очень много сделал для Избербаша, из руин поднял его", - написал anisat7713.

"Ура! Правильно сделали, давно надо было этого моряка убрать", - написал amridim.

Фото Сулейманова в окружении двух силовиков в масках было опубликовано сегодня и в группе "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте" и по состоянию на 19.00 мск собрало 38 комментариев пользователей. Некоторые из авторов комментариев иронично отозвались об опубликованной фотографии.

"Как будто детей с игрушечными автоматами на прогулку вывел", - написал Магомед Магомедов.

"Не понимаю зачем так с ним фоткаться и выкладывать? как будто они его фанаты", - согласился пользователь под ником "переулок мудрых".

"Эххх моряк, лучше бы ты в Изберге плавал", - посетовал пользователь Бага Багандов. Журналисты рассказали о принадлежности Сулейманова к "мекегинскому" клану Напомним, что в феврале, после ареста врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, дагестанские журналисты указали на родственную связь Гамидова и Сулейманова и их принадлежность к "мекегинскому" клану. "Глава города Избербаша Абдулмеджид Сулейманов и глава республиканского ФОМС Магомед Сулейманов являются между собой родными братьями и приходятся двоюродными братьями Абдусамаду Гамидову. Под их контролем находится частично Каспийск, Избербаш и Махачкала", - рассказал "Кавказскому узлу" главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев.

5 февраля по подозрению в мошенничестве при реализации социальных программ в республике силовики задержали врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова. Также в этот день были задержаны и его заместителей Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования и науки Шахабас Шахов.

Отношения между Магомедом Сулеймановым и Абдусамадом Гамидовым вошли "в деловые противоречия" во время правления в республике Рамазана Абдулатипова, сказал Фатуллаев.

О конфронтации между Гамидовым и его двоюродными братьями Сулеймановами напомнил политический обозреватель "Черновика" Магомед Магомедов. "На данный момент отношения Гамидова и Сулеймановых несколько прохладны, поэтому как единый клан их воспринимать не стоит. Это две разные политические группы влияния", - рассказал он 5 февраля "Кавказскому узлу".

"Кавказский узел" не располагает комментариями Магомеда Сулейманова или его представителей относительно позиции следствия.