Магомед Сулейманов. https://sledcom.ru/news/item/1249074/

18 августа 2018, 13:59

Глава дагестанского ФОМС заподозрен в хищении 210 миллионов

Руководитель дагестанского фонда обязательного медстрахования Магомед Сулейманов задержан по подозрению в создании преступного сообщества и мошенничестве с выплатами, сообщил сегодня Следственный комитет.

"Кавказский узел" сообщал, что, по данным источника в силовых структурах, Магомеда Сулейманова задержали 17 августа в аэропорту Махачкалы.

Глава Территориального фонда обязательного медицинского страхования Дагестана перестал появляться на работе после того, как там начались проверки, сообщили источники. По данным ТФОМС, это не так, и Сулейманов исполнял свои обязанности по крайней мере до 15 августа. Источники связали проверки с делом бывшего министра здравоохранения Дагестана Танки Ибрагимова, который был задержан по подозрению в хищении из бюджета 115 миллионов рублей.

По версии следствия, Сулейманов создал из числа своих подчиненных и других лиц преступное сообщество. В частных медицинских клиниках получались поддельные документы, и через деньги фонда через аффилированные страховые компании перечислялись за услуги врачей, которые в действительности не оказывались. В эти страховые компании о ФОМС были предоставлены ложные сведения об оказании медицинской помощи 600 уже умершим или уехавшим в страны Ближнего Востока местным жителям, говорится в сообщении ведомства.

"За период с 2010 по 2018 годы участниками преступного сообщества по предварительному сговору с частными медицинскими учреждениями таким образом похищено более 210 миллионов рублей", - полагают следователи.

Против Магомеда Сулейманова возбуждено дело по ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере), сообщило сегодня на своем сайте Следственное управление СКР по Дагестану.

"Кавказский узел" не располагает комментариями подозреваемого или его представителей относительно позиции слдествия. На сайте ТФОМС Дагестана по состоянию на 13.55 мск 18 августа также нет комментариев относительно этого дела.

Новости о проверках в министерствах и ведомствах Дагестана, сопровождающихся увольнением чиновников, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Аннулирован аукцион на ремонт махачкалинских дорог", "Глава дагестанского сельсовета заподозрен в махинациях с землей", "Антимонопольщики завели 12 дел против мэрии Каспийска".

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