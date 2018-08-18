Магомед Сулейманов. Фото: пресс-служба Территориального фонда обязательного медицинского страхования по Дагестану. http://www.fomsrd.ru/glavnaya/privetstvie_direktora.php

18 августа 2018, 01:52

Глава дагестанского ФОМС задержан в аэропорту Махачкалы

Глава Территориального фонда обязательного медицинского страхования по Дагестану Магомед Сулейманов задержан по подозрению в превышении должностных полномочий после проверок в ведомстве, сообщил источник в силовых структурах.

Как информировал "Кавказский узел", 7 июля бывший министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов был задержан по подозрению в хищениях из бюджета. Спустя четыре дня, 11 июля, стало известно, что в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Дагестана ведутся проверки. Источники сообщили, что глава республиканского фонда ОМС Магомед Сулейманов после начала проверок перестал появляться на работе и предположительно уехал из Дагестана.

По данным МВД, Ибрагимов проходит по делу о создании организованной преступной группы, похитившей 115 миллионов рублей. Проверки в фонде ОМС источники связали с его уголовным делом.

Правоохранители задержали Сулейманова 17 августа. "Он был задержан в аэропорту Махачкалы сотрудниками ФСБ", - привел слова источника ТАСС.

Источник в силовых структурах не исключил, что при расследовании дела о превышении полномочий Магомеду Сулейманову предъявят и другие обвинения.

Информацию о задержании Сулейманова подтвердило со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах РИА "Дербент".

Сразу после задержания в аэропорту чиновника отправили в Москву, отметил паблик Mash в социальной сети "ВКонтакте".

На сайте ТФОМС Дагестана информация о задержании Магомеда Сулейманова по состоянию на 01.40 мск 18 августа отсутствует. Согласно сообщениям пресс-службы ведомства, за два дня до задержания Сулейманов исполнял свои рабочие обязанности - 14 августа он провел обход в Республиканской клинической больнице, а 15 августа проинспектировал медицинский центр им. Р.П. Аскерханова.

Комментариями Магомеда Сулейманова или его представителя относительно информации о задержании по делу о превышении должностных полномочий "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"Глава бюро медэкспертизы Дагестана отстранен от должности", "Вице-премьер Дагестана лишился поста на фоне обысков", "Врио главы УФАС Дагестана назначен после ареста Кубасая Кубасаева".

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