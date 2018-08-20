Магомед Сулейманов не признал вину и пожаловался на силовиков

20 августа 2018, 10:17

На суде, который принял решение арестовать главу дагестанского фонда обязательного медстрахования Магомеда Сулейманова, подозреваемый сказал, что вину не признает, но готов сотрудничать со следствием.

Как писал "Кавказский узел", руководитель дагестанского ФОМС Магомед Сулейманов был задержан 17 августа в аэропорту Махачкалы. Он заподозрен в создании преступного сообщества и мошенничестве с выплатами, сообщил 18 августа Следственный комитет. За период с 2010 по 2018 год участниками преступного сообщества по предварительному сговору с частными медицинскими учреждениями было похищено более 210 миллионов рублей, полагают следователи. 19 августа суд в Махачкале арестовал Сулейманова на два месяца.

По версии следствия, Сулейманов создал из числа своих подчиненных и других лиц преступное сообщество. В частных медицинских клиниках получались поддельные документы, и деньги фонда через аффилированные страховые компании перечислялись за услуги врачей, которые в действительности не оказывались. В эти страховые компании от ФОМС были предоставлены ложные сведения об оказании медицинской помощи 600 уже умершим или уехавшим в страны Ближнего Востока местным жителям, говорится в сообщении на сайте Следственного управления СКР по Дагестану от 18 августа.

Магомед Сулейманов настаивает на своей невиновности. "Готов сотрудничать со следствием, ничего противозаконного не совершал", - заявил он 19 августа во время заседания суда в Махачкале, репортаж с которого приводит "Черновик".

Сулейманов пожаловался суду на жесткие действия силовиков, которые задержали его в аэропорту, где он в тот момент пил чай. "Сначала сказали, что хотят допросить в качестве свидетеля, но я бы мог и по повестке явиться. В Следственном комитете увидел постановление о возбуждении уголовного дела от 17 августа. Готов сотрудничать со следствием, ничего противозаконного не совершал", - добавил Сулейманов.

Его адвокат Арсланали Абдулмуслимов предоставил суду документы, подтверждающие, что Сулейманов по приказу федерального ФОМС 17 августа должен был вылететь в Москву, так как 18 августа должен был состояться форум региональных директоров фондов обязательного медицинского страхования. Приглашение датируется 30 июля 2018 года.

Также адвокат предоставил медицинскую документацию о том, что его подзащитный с 23 августа по 9 сентября должен быть на лечении в клинике Баден-Баден в Германии, а также написал заявление на отпуск.

Сам Сулейманов отметил, что изначально собирался отправить на совещание в Москву одного из замов, но из центрального фонда настаивали на явке директоров. По его словам, свой отпуск с 20 августа по 7 сентября он согласовывал с главой правительства Дагестана Артемом Здуновым, его первым замом Анатолием Карибовым и руководителем администрации главы и правительства Дагестана Владимиром Ивановым.

"Отпуск мне дали, но я должен был быть в Дагестане 9 сентября на выборах главы республики […]. Других планов у меня не было. Я никуда не убегал. У меня есть законные больничные. До этого меня никуда не вызывали", - пояснил Сулейманов.

При этом следователь в суде ходатайствовал заключить Сулейманова под стражу, так как, по его словам, подозреваемый может скрыться и оказать влияние на свидетелей, других фигурантов дела и сотрудников подразделений. Следствие заявило суду, что Магомед Сулейманов собирался вылететь в Москву, а оттуда - в Германию на постоянное место жительства.

Описывая суд в Махачкале, "Черновик" называет частные клиники, государственные больницы и поликлиники, которые, по данным следствия, были задействованы в схемах по хищению средств из дагестанского фонда обязательного медстрахования. Эти фирмы и учреждения расположены в Махачкале, Дербенте, Кизляре, Бабаюрте, Буйнакске, Избербаше и Южносухокумске, Докузпаринском, Тарумовском, Ногайском, Левашинском, Дахадаевском, Каякентском, Карабудахкентском, Акушинской, Сергокалинском районах Дагестана.

В этих больницах в качестве пациентов указаны, в частности 622 человека, которые на момент оформления документов либо умерли, либо выехали в Сирию для участия боевых действиях на стороне боевиков, пишет также "Молодежь Дагестана".

Сулейманов ранее конфликтовал с Амировым и хвалил Путина

Магомед Сулейманов был назначен на должность директора территориального ФОМС 9 июля 2015 года. Примечательно, что Сулейманов занял этот пост после того, как добровольно сложил с себя полномочия мэра Махачкалы, причем эту отставку анонсировал 25 июня 2015 года тогдашний глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. "Он полностью потерял доверие не только главы республики, но и правительства в целом", – заявил тогда Абдулатипов на 52-й сессии дагестанского парламента. Руководил администрацией Махачкалы Магомед Сулейманов с 4 апреля 2014 года.

Ранее, с 1997 по 2007 год, он занимал пост главы администрации Избербаша. С 2007 по 2010 год был председателем Народного собрания Дагестана.

По данным "Черновика", Магомед Сулейманов находился в противостоянии с отбывающим в настоящее время наказание мэром Махачкалы Саидом Амировым по поводу контроля над Избербашем.

При этом Сулейманов реагировал на критику властей Дагестана и страны. Так, в 2007 году на пресс-брифинге партии "Яблоко", состоявшемся после убийства Фарида Бабаева, кандидата в депутаты Госдумы от этой партии, Магомед Сулейманов заявил, что "сегодня власть трогать нельзя". "И за Путина я вам скажу: дагестанский народ благодарен ему. И сегодня не уважать и не любить нашего лидера мы не имеем права!" - сказал он тогда. Эти и другие факты приводятся в опубликованной на "Кавказском узле" биографии Магомеда Сулейманова. В ней также указано, что в Дагестане Сулейманов известен под прозвищем "Моряк".