Раюдин Юсуфов пожаловался в ЕСПЧ на свое задержание

12 августа 2018, 18:17

Бывший дагестанский чиновник Раюдин Юсуфов, обвиняемый в мошенничестве, заявил Евросуду, что был задержан без соблюдения нужных формальностей.

Как писал "Кавказский узел", заместитель бывшего врио вице-премьера Дагестана Абдусамада Гамидова Раюдин Юсуфов, а также еще двое чиновников и сам Гамидов с 6 февраля находятся под стражей в Москве. 20 июля Мосгорсуд отказался удовлетворить жалобу на продление срока их ареста. Все четверо чиновников, а также пятый фигурант дела, вице-мэр Каспийска Вадим Ханвердиев, были оставлены под стражей до 30 сентября.

Чиновники обвинены по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 3 апреля стало известно, что Гамидову предъявлено новое обвинение по п."в" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Никто из чиновников не признал своей вины.

Раюдин Юсуфов направил жалобу в Европейский суд по правам человека. Он считает, что был задержан без оснований, написал сегодня "Черновик".

Согласно жалобе Юсуфова, силовики вывезли его в Москву без соблюдения процессуальных формальностей, так как он был задержан за 12 часов до получения статуса подозреваемого по делу, сообщил 11 августа "Коммерсант".

Адвокат Юсуфова Дагир Хасавов пояснил, что, по его мнению, "незадокументированное лишение свободы" Раюдина Юсуфова нарушает статью 5 параграфа 1 Конвенции о защите прав человека, уточняет издание.

Ранее Следком обнародовал видео, на котором видны многочисленные предметы роскоши в домах дагестанских чиновников. "Самые большие дома в республике - у должностных лиц, причем находятся они порой в водоохранной зоне", - заявил генпрокурор России Юрий Чайка после февральской поездки в Дагестан. 2 июля Мосгорсуд признал законным арест принадлежащих Абдусамаду Гамидову 500 тысяч рублей, квартиры и земельного участка.

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