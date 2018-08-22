Жители Кабардино-Балкарии сообщили о росте цен на жертвенных животных

22 августа 2018, 21:37

К празднику Курбан-Байрам на рынках, торгующих животными, подорожали живые бараны, сообщил житель республики. Цена на говядину при этом не изменилась с прошлого года.

Как сообщал "Кавказский узел", глава Кабардино-Балкарии объявил 21 августа выходным в связи с празднованием Курбан-байрама. Также 21 августа был объявлен нерабочим днем в Дагестане. Власти Чечни установили три выходных дня - 20, 21 и 22 августа.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа - паломничества в Мекку, говорится в справке о Курбан-байраме, подготовленной "Кавказским узлом".

В Кабардино-Балкарии цена живого барана, который неделю назад стоил бы пять тысяч рублей, накануне праздника увеличилась до шести - шести с половиной тысяч рублей, - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" житель поселка Кенже Магомед Соттаев. Удорожание составило примерно 15-20%, что, по словам Магомеда, существенно.

Лично Соттаевым, по его словам, было продано более 25 баранов, которых он накануне закупил в Карачаево-Черкесии, таким образом, с учетом транспортных расходов, за один рейс он заработал 25 тысяч рублей.

При этом цены на говядину в республике не выросли. "Если мы в прошлом году закупали жертвенное животное по цене 250 рублей за килограмм мяса, то в этом году мы купили в складчину бычка по 260 рублей за килограмм. Однако подорожание мяса произошло не в связи с Курман-байрамом (Курман-байрам - адыгское произношение названия мусульманского праздника, - прим. “Кавказского узла”), мясо подорожало еще в конце прошлого года", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель селения Куба Мухамед Афаунов.

Никаких особых пышных застолий Курбан-байрам не предполагает, отмечает Фатимат Шогенова, жительница селения Верхний Куркужин. "Обычно тот, у кого во дворе происходит жертвоприношение, после раздела мяса накрывает на стол. Из еды ставится, конечно же, жертвенное мясо – сваренное или пожаренное, паста, лакумы, фрукты, овощи", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Шогенова. По ее словам, в последующие дни родственники ходят в гости друг к другу, с поздравлениями с праздником, их угощают традиционной едой, никакие излишества не предполагаются.