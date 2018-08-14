Кадыров объявил три выходных по случаю Курбан-байрама

14 августа 2018, 20:33

Духовное управление мусульман Чечни определило, что в этом году праздник Курбан-байрам наступит 21 августа. Власти республики объявили выходными 20-22 августа.

Соответствующий указ Рамзана Кадырова подписан и вступил в силу сегодня.

"В связи с празднованием на территории Чеченской Республики праздника Курбан-байрам и на основании обращения Духовного управления мусульман Чеченской Республики <…> объявить 20, 21, 22 августа 2018 года нерабочими (праздничными) днями на территории Чеченской Республики", - говорится в документе, опубликованном на сайте администрации главы и правительства региона.

В 2017 году мусульмане отмечали Курбан-байрам 1 сентября, и власти Чечни объявляли выходными три дня с 31 августа по 2 сентября. В разделе "Справочник" "Кавказского узла" размещена справка о празднике Курбан-байрам.

Перед Курбан-байрамом мусульманам рекомендовано поститься

"12 августа наступил благословенный месяц зуль-хиджа, в котором мусульмане отмечают один из главных праздников - Ид аль-Адха (Курбан-байрам). Этот праздник приходится на десятый день месяца зуль-хиджа, а значит, праздник жертвоприношения приходится на 21-е число августа месяца. В течение первых девяти дней верующим желательно держать пост, а тем, кто не может этого сделать по тем или иным причинам, можно поститься 20 августа, на которое приходится день Арафа", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в муфтияте республики.

Очень важно, что о наступлении Курбан-байрама сообщили заранее, отметил житель Грозного Сахиб. "Обычно у нас постоянно возникают проблемы с определением дня наступления и завершения месяца поста Рамадан или первого дня Курбан-байрама. Радует, что в этот раз предупредили заранее. Совершение курбана - вещь серьезная. Надо предварительно узнать, какие понадобятся расходы на покупку овцы или приобретения вскладчину жертвенной коровы, договориться о времени совершения обряда", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Овец и крупный рогатый скот для совершения обряда жертвоприношения в Чечню в основном завозят из соседних регионов. В 2017 году за овцу нужно было отдать в среднем 10 тысяч рублей. Коровы и быки стоили 40-45 тысяч рублей.

Первые десять дней мусульманского месяца зуль-хиджа, последним из которых является Курбан-байрам, считаются в исламе очень важными. "В одном из достоверных хадисов сказано, что ценность первых десяти дней месяца зуль-хиджа равна тысяче дням в другие дни, а день Арафа равен десяти тысячам дней. Поэтому каждый мусульманин в эти дни должен стремиться совершать как можно больше благих дел, многократно восхвалять Всевышнего и воздерживаться от запретного", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" местный богослов Умар.

"В хадисе, переданном Аль-Бухари, сказано, что сподвижники обратились к пророку (мир ему) с вопросом о поклонении в первые десять дней месяца зуль-хиджа и спросили, является ли это ценнее совершения джихада. На что пророк Мухаммад (мир ему) ответил: "Да, лучше чем совершение джихада", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель местного духовенства Муслим.

Хотя пост в эти дни не обязателен, некоторые местные жители предпочитают держать его. "Прежде я не придавал особого значения таким вещам, ограничиваясь тем, что постился в месяц Рамадан. Но вот уже второй год подряд держу строгий девятидневный пост перед праздником Курбан-байрам. Это случилось после того, как нам имам рассказал о значимости поста в эти дни. Домашние тоже последовали моему примеру, даже сын-первоклассник постится в день Арафа", - отметил корреспонденту "Кавказского узла" житель республики Шахран.

"Меня радует, что сегодня в мечетях много молодежи, что люди стремятся следовать требованиям религии и сунне пророка. В свое время нам в школе запрещали держать пост даже в Рамадан, совершать молитвы и так далее. Сейчас в этом плане все изменилось в лучшую сторону", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Султан.

Отметим, что праздник Курбан-байрам знаменует собой завершение хаджа. В этом году паломничество в Мекку совершают 2600 жителей Чечни. Отправка первой группы паломников в Саудовскую Аравию из аэропорта Грозный состоялась 7 августа. Ежедневно прямым рейсом из чеченской столицы в Медину отправляются по два авиарейса с паломниками. Отправка всех чеченских паломников в Саудовскую Аравию завершится на этой неделе.

Хадж (один из пяти основных столпов ислама) – это паломничество в священную для мусульман Мекку. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого.

Третий день праздника в этом году приходится на 23 августа, когда в Чечне традиционно отмечают день рождения бывшего главы республики Ахмата-хаджи Кадырова. Как правило, к этой дате власти Чечни приурочивают открытие различных крупных объектов, в городах и районах совершается жертвоприношение, а также религиозные обряды зикр и мавлид, сообщает корреспондент "Кавказского узла".