21 августа 2018, 10:07

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Один из двух главных мусульманских праздников, традиционно отмечаемый в десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря.

Происхождение

Согласно исламской традиции, долина Мины (вблизи Мекки) была в древности необитаемой, сухой и каменистой. Здесь некогда Аллах, желая проверить силу веры пророка Ибрахима и готовность его повиноваться богу, велел принести в жертву самое дорогое - его сына (Исмаила). Пророк повиновался приказанию Аллаха, привел своего сына в долину Мина, где собирался принести его в жертву. Пока он делал приготовления, шайтан (Иблис) несколько раз пытался склонить Ибрахима к неисполнению приказания Аллаха, но пророк смог отогнать дьявола, бросая в него камешки (так появился ритуал бросания камешков во время хаджа). Когда же Ибрахим попытался перерезать сыну горло, нож не причинил никакого вреда, а посланный Аллахом ангел Джабраил заменил сына жертвенным бараном.

Название

По-арабски праздник называется Ид аль-Адха (عيد الأضحى‎) и переводится как "праздник жертвы". Другое арабское слово, обозначающее жертву – курбан (قربان‎‎.). Слово "байрам" в турецком языке обозначает "праздник" - религиозный или светский. Изначально оно происходит из среднеперсидского (paδrām). В результате долгого влияния Османской Турции на народы Балканского полуострова, юго-восточной Европы и Кавказа среди мусульман, живших на этих территориях, в основном распространилось турецкое название праздника - Курбан-байрам.

Мусульмане называют Курбан-байрам "Большим праздником", тогда как праздник разговения после завершения Рамадана - Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) считается "Малым праздником".

Обряд

Праздник отмечается в долине Мина в десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря зуль-хиджа и длится три-четыре дня. Поскольку далеко не все мусульмане могут совершить хадж в Мекку, чтобы в священном месте лично принести жертву, ислам предписывает всем мусульманам исполнять кульминационную часть обряда не только в Мекке, а всюду, где есть мусульманская община (умма). В это время принято всем, особенно родственникам и знакомым совершающих хадж, искренне сопереживать паломникам, Помыслы должны быть сосредоточены на идее жертвоприношения и самопожертвования, которая выражается в ритуале заклания жертвенного животного – барана, козы, коровы или верблюда.

День жертвоприношения начинают праздновать с раннего утра, когда мусульмане идут в мечеть к утренней молитве, но прежде необходимо совершить полное омовение, надеть новую и чистую одежду. Молитву совершают натощак. По окончании утреннего намаза (молитвы) верующие возвращаются домой, а затем, по желанию, собираются группами на улице или во дворах, где поют хором славословие Аллаху (такбир). Затем они снова отправляются в мечеть или на специально отведенную площадку, где мулла или имам-хатыб произносит проповедь.

По окончании проповеди мусульмане идут обычно на кладбище молиться за умерших. Вернувшись с кладбища, приступают к жертвенному обряду, в знак готовности служить Богу. Мусульманин, совершив заклание, должен обязательно накормить бедных и голодных. Ритуальное угощение - худойи, садака - устраивается во избежание всевозможных несчастий и болезней.

Животных приносят в жертву не для того, чтобы умилостивить Бога, но для обеспечения общины мясом. «Не мясо, не кровь их восходит к Богу; но восходит к Нему ваше благочестие» (Коран, сура 22, 38). Исламские принципы убоя животных состоят в том, чтобы причинить животному как можно меньше страданий и боли. Обычно животное убивают, перерезая ему острым ножом яремную вену. Во время этой процедуры творятся молитвы.

Близким, друзьям и родственникам в дни праздника стараются сделать подарки. В последующие после праздника дни обычно наносят визиты к родным и близким знакомым, так как посещение в дни праздника жертвоприношения считается благословенным и желательным.

Признание Курбан-байрама официальным праздником

Курбан-байрам является официальным праздничным днем в традиционных мусульманских странах, таких как Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Иордания, Египет и др. В странах преимущественно христианских по вероисповеданию (США, Канада, Австралия, Великобритания) Курбан-байрам отмечается местными мусульманскими общинами .

В то же время в некоторых странах, где подавляющее большинство составляют христиане, Курбан-байрам также причислен к разряду официальных праздников. Например, в сентябре 2016 года в Кении президент республики объявил Курбан-байрам официальным праздником .

В России этот праздник считается официальным в Адыгее, Башкирии, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Татарстане, Чечне, Крыму.

Протесты против проведения праздника

В ряде стран мира - в Европе и, в частности, в России, правительства и обычные граждане выражали недовольство мусульманской ритуальной практикой убоя животных при жертвоприношении в период Курбан-байрама.

В 2003 году советники правительства Великобритании потребовали немедленно запретить применение мусульманских и иудейских методов убоя скота .

В ряде европейских стран были запрещены публичные жертвоприношения животных, а также введен запрет на их убийство без предварительного оглушения.

В 2005, 2006 и в 2010 годах в Москве неоднократно выражали недовольство практикой публичного жертвоприношения животных около мечетей .

Защитники животных выражали общее мнение горожан практикой жестокого обращения с животными, а также указывали на то, что восприятие сцен жестокости и насилия как нормы способствует ожесточению людей .

В 2006 году в Москве был введен запрет на публичные жертвоприношения (каждой мечети разрешено забить всего по одному животному). Горожане в особенности переживали за детей, считая, что лицезрение смерти жертвенных бараном может отрицательно сказаться на их психике.

В 2010 году ряд известных деятелей медийной культуры обратились в московскую мэрию с просьбой запретить убийство животных - пусть и ритуальное - на улицах столицы. Авторы обращения отмечали, что "прилюдный забой жертвенных животных вынуждены наблюдать многие москвичи, в том числе и дети". Деятели культуры заявили, что с уважением относятся к исламу, но считают, что "кровавые публичные жертвоприношения являются чужеродной традицией для России".

В ответ на это обращение директор центра стандартизации и сертификации "Халяль" совета муфтиев России (Москва) Жафар Азизбаев заявил, что "Резать баранов надо на бойне. Забивать животных на улице или даже в грузовиках - это азиатчина, полная антисанитария. Многие приезжие, к сожалению, повторяют традиции своих деревень. Но мы это не приветствуем" .

В 2015 году защитники прав животных Бельгии выступили против практики публичного жертвоприношения животных. Для мусульманской общины Брюсселя, однако, властями были выделены три специальных места для убоя животных .

Курбан-байрам в 2018 году

В этом году праздник начнется вечером 21 августа, а завершатся торжества 25 августа. В ряде регионов России, включая Крым, 21 августа объявлено выходным днем, а в Чеченской Республике объявили выходными 20-22 августа.

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